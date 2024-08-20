¿Te mudas con un gato? Lo que necesitas saber

Sean cuales sean sus hábitos actuales, una vez que hayas trasladado a tu gato a su nueva casa, es recomendable evitar que salga durante al menos dos o tres semanas. Aunque tal vez suene extraño, puedes esparcir un poco de arena usada de tu gato por los límites de tu jardín, para que los demás gatos sepan que hay un nuevo felino en el vecindario... y para que tu gato sienta más familiar el entorno cuando finalmente salga.

Cuando estés listo para dejar salir a tu gatito (quizás hayan pasado las primeras semanas y tu gato se esté adaptando a su nuevo hogar), hazlo con precaución y adopta algunas de las estrategias que utilizaste cuando dejaste salir a tu mascota por primera vez.

Hora del almuerzo. Deja salir a tu gato por primera vez poco antes de la hora a la que come habitualmente. De este modo, si necesita un incentivo para volver a entrar, bastará con agitar el comedero (o el conocido sonido de la lata o el paquete al abrirse).

La seguridad es lo primero. Asegúrate de que tu jardín está libre de peligros, como herramientas afiladas, plantas venenosas o espacios en los que tu gato pueda quedar atrapado, y de que esté bien cerrado.

Vía de escape. Deja la puerta abierta para que pueda volver a entrar tan pronto como quiera. A los gatos también les gustan los escondites, como las macetas, en las que pueden sentarse y observar lo que les rodea.

Poco a poco. Empieza con breves periodos al aire libre y ve aumentando gradualmente las salidas. Al principio, no dejes salir a tu gato por la noche. Las primeras veces, sal al exterior con tu gato y no lo fuerces si no está interesado, inténtalo de nuevo otro día.