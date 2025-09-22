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Descubra nuestras dietas para cachorros adaptadas a cada etapa de crecimiento

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Desde el nacimiento hasta el destete

ROYAL CANIN ® BABYDOG MILK tiene un alto contenido en energía y proteínas y está enriquecido con DHA. Está formulado para ser lo más parecido posible a la leche de una perra, para un crecimiento ideal.

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Destete a los 2 meses

ROYAL CANIN ® STARTER MOTHER & BABYDOG es una solución única que satisface las necesidades de las perras y sus cachorros a lo largo de cinco etapas clave de la vida: gestación, nacimiento, lactancia, destete y crecimiento hasta los 2 meses de edad.

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2 meses hasta la edad adulta

Las dietas ROYAL CANIN ® PUPPY están formuladas para satisfacer las necesidades de cada cachorro en función de su tamaño. A medida que crece, un cachorro se socializa, descubre cosas nuevas, otras personas y nuevos entornos. Por lo tanto, es esencial que sus defensas naturales reciban el máximo apoyo durante este período.

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Las dietas ROYAL CANIN ® Puppy están formuladas para satisfacer las necesidades de cada cachorro en función de su tamaño.

A medida que crece, un cachorro se socializa, descubre cosas nuevas, otras personas y nuevos entornos. Por lo tanto, es esencial que sus defensas naturales reciban el máximo apoyo durante este período.

Nuestra gama exclusiva de dietas dedicadas a cachorros en crecimiento contiene una combinación de antioxidantes que incluye vitaminas E y C, que ayudan a apoyar el desarrollo del sistema inmunológico de su cachorro en cada etapa de su crecimiento.

COMPRENDA LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO Y NECESIDADES DE SU CACHORRO

Los cachorros son muy divertidos, pero aunque parecen bulliciosos y juguetones, se encuentran en una etapa delicada de su vida. Están descubriendo mucho, aprendiendo sobre el mundo y sus pequeños cuerpos están experimentando grandes cambios a medida que sus huesos se endurecen y su cerebro se desarrolla rápidamente. Comienzan su vida dependiendo completamente de su madre, pero al cabo de un año se convertirán en perros jóvenes seguros e independientes. Por eso necesitan un apoyo específico para crecer sanos.
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Desde el nacimiento hasta el destete

ROYAL CANIN ® BABYDOG MILK tiene un alto contenido en energía y proteínas y está enriquecido con DHA. Está formulado para ser lo más parecido posible a la leche de una perra, para un crecimiento ideal.

ROYAL CANIN ® BABYDOG MILK también es adecuado para el sistema digestivo joven de su cachorro, ya que no contiene almidón (que los cachorros aún no pueden digerir) y promueve un buen equilibrio de la flora digestiva.

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Destete a los 2 meses

ROYAL CANIN ® STARTER MOTHER & BABYDOG es una solución única que satisface las necesidades de las perras y sus cachorros a lo largo de cinco etapas clave de la vida: gestación, nacimiento, lactancia, destete y crecimiento hasta los 2 meses de edad.

Su fórmula nutricional está adaptada a los requerimientos energéticos de las perras lactantes.

Perfectamente adaptada al destete, esta dieta específica facilita la transición de la leche materna a los alimentos sólidos. La croqueta se rehidrata fácilmente hasta alcanzar una consistencia similar a una papilla que resulta muy agradable tanto para la perra como para sus cachorros.

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2 meses hasta la edad adulta

Las dietas ROYAL CANIN ® PUPPY están formuladas para satisfacer las necesidades de cada cachorro en función de su tamaño. A medida que crece, un cachorro se socializa, descubre cosas nuevas, otras personas y nuevos entornos. Por lo tanto, es esencial que sus defensas naturales reciban el máximo apoyo durante este período.

Nuestra gama exclusiva de dietas dedicadas a cachorros en crecimiento contiene una combinación de antioxidantes que incluye vitaminas E y C, que ayudan a apoyar el desarrollo del sistema inmunológico de su cachorro en cada etapa de su crecimiento.

Dale a tu cachorro el perfil nutricional adecuado en cada etapa de su desarrollo y llévalo a controles veterinarios regulares para ayudarlo a crecer sano y fuerte.

Solo para cachorros gigantes, la dieta ROYAL CANIN ® JUNIOR está formulada para satisfacer las necesidades específicas de los cachorros gigantes, de entre 8 y 18/24 meses de edad.

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desarrollo del cerebro

¿Qué está en juego?

El primer año es un período de desarrollo intenso y clave para la maduración del cerebro, la visión y los sistemas de comportamiento de tu cachorro.

Respuesta nutricional

Una fórmula enriquecida con ácidos grasos Omega-3 (DHA) que están científicamente probados para apoyar el desarrollo del cerebro.

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Apoyo al sistema inmunológico

¿Qué está en juego?

Después del destete, la protección del sistema inmunológico materno disminuye con el tiempo y su cachorro necesitará apoyo para desarrollar su propia inmunidad fuerte.

Respuesta nutricional

Una fórmula con un complejo científicamente probado, que incluye vitaminas E y C para ayudar a apoyar el desarrollo de su sistema inmunológico saludable.

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Apoyo al microbioma

¿Qué está en juego?

Los cachorros tienen un sistema digestivo delicado. Su microbiota intestinal se está adaptando lentamente de la leche materna o sustitutiva a la alimentación sólida. El desarrollo de sus enzimas digestivas y de sus intestinos está en curso.

Respuesta nutricional

Una combinación de prebióticos (MOS) y proteínas altamente digestibles para ayudar a promover un equilibrio saludable de la microbiota intestinal para la salud digestiva.

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Control de peso

¿Qué está en juego?

Los problemas de peso pueden comenzar temprano en los cachorros y pueden tener un impacto negativo en su salud y bienestar futuros. Los hábitos saludables, establecidos desde temprano, son clave para apoyar a su mascota durante toda su vida.

Respuesta nutricional

Una fórmula con nutrientes equilibrados y un aporte energético adaptado para saciar su apetito cubriendo sus crecientes necesidades nutricionales sin comprometer su peso.

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