Las dietas ROYAL CANIN ® PUPPY están formuladas para satisfacer las necesidades de cada cachorro en función de su tamaño. A medida que crece, un cachorro se socializa, descubre cosas nuevas, otras personas y nuevos entornos. Por lo tanto, es esencial que sus defensas naturales reciban el máximo apoyo durante este período.

Nuestra gama exclusiva de dietas dedicadas a cachorros en crecimiento contiene una combinación de antioxidantes que incluye vitaminas E y C, que ayudan a apoyar el desarrollo del sistema inmunológico de su cachorro en cada etapa de su crecimiento.

Dale a tu cachorro el perfil nutricional adecuado en cada etapa de su desarrollo y llévalo a controles veterinarios regulares para ayudarlo a crecer sano y fuerte.

Solo para cachorros gigantes, la dieta ROYAL CANIN ® JUNIOR está formulada para satisfacer las necesidades específicas de los cachorros gigantes, de entre 8 y 18/24 meses de edad.