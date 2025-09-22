Descubra nuestras gamas para perros
Descubra nuestras dietas para cachorros adaptadas a cada etapa de crecimiento
Desde el nacimiento hasta el destete
ROYAL CANIN ® BABYDOG MILK tiene un alto contenido en energía y proteínas y está enriquecido con DHA. Está formulado para ser lo más parecido posible a la leche de una perra, para un crecimiento ideal.
Destete a los 2 meses
ROYAL CANIN ® STARTER MOTHER & BABYDOG es una solución única que satisface las necesidades de las perras y sus cachorros a lo largo de cinco etapas clave de la vida: gestación, nacimiento, lactancia, destete y crecimiento hasta los 2 meses de edad.
2 meses hasta la edad adulta
Las dietas ROYAL CANIN ® PUPPY están formuladas para satisfacer las necesidades de cada cachorro en función de su tamaño. A medida que crece, un cachorro se socializa, descubre cosas nuevas, otras personas y nuevos entornos. Por lo tanto, es esencial que sus defensas naturales reciban el máximo apoyo durante este período.
Las dietas ROYAL CANIN ® Puppy están formuladas para satisfacer las necesidades de cada cachorro en función de su tamaño.
A medida que crece, un cachorro se socializa, descubre cosas nuevas, otras personas y nuevos entornos. Por lo tanto, es esencial que sus defensas naturales reciban el máximo apoyo durante este período.
Nuestra gama exclusiva de dietas dedicadas a cachorros en crecimiento contiene una combinación de antioxidantes que incluye vitaminas E y C, que ayudan a apoyar el desarrollo del sistema inmunológico de su cachorro en cada etapa de su crecimiento.
COMPRENDA LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO Y NECESIDADES DE SU CACHORRO
Desde el nacimiento hasta el destete
ROYAL CANIN ® BABYDOG MILK tiene un alto contenido en energía y proteínas y está enriquecido con DHA. Está formulado para ser lo más parecido posible a la leche de una perra, para un crecimiento ideal.
ROYAL CANIN ® BABYDOG MILK también es adecuado para el sistema digestivo joven de su cachorro, ya que no contiene almidón (que los cachorros aún no pueden digerir) y promueve un buen equilibrio de la flora digestiva.
Destete a los 2 meses
ROYAL CANIN ® STARTER MOTHER & BABYDOG es una solución única que satisface las necesidades de las perras y sus cachorros a lo largo de cinco etapas clave de la vida: gestación, nacimiento, lactancia, destete y crecimiento hasta los 2 meses de edad.
Su fórmula nutricional está adaptada a los requerimientos energéticos de las perras lactantes.
Perfectamente adaptada al destete, esta dieta específica facilita la transición de la leche materna a los alimentos sólidos. La croqueta se rehidrata fácilmente hasta alcanzar una consistencia similar a una papilla que resulta muy agradable tanto para la perra como para sus cachorros.
2 meses hasta la edad adulta
Las dietas ROYAL CANIN ® PUPPY están formuladas para satisfacer las necesidades de cada cachorro en función de su tamaño. A medida que crece, un cachorro se socializa, descubre cosas nuevas, otras personas y nuevos entornos. Por lo tanto, es esencial que sus defensas naturales reciban el máximo apoyo durante este período.
Nuestra gama exclusiva de dietas dedicadas a cachorros en crecimiento contiene una combinación de antioxidantes que incluye vitaminas E y C, que ayudan a apoyar el desarrollo del sistema inmunológico de su cachorro en cada etapa de su crecimiento.
Dale a tu cachorro el perfil nutricional adecuado en cada etapa de su desarrollo y llévalo a controles veterinarios regulares para ayudarlo a crecer sano y fuerte.
Solo para cachorros gigantes, la dieta ROYAL CANIN ® JUNIOR está formulada para satisfacer las necesidades específicas de los cachorros gigantes, de entre 8 y 18/24 meses de edad.
desarrollo del cerebro
¿Qué está en juego?
El primer año es un período de desarrollo intenso y clave para la maduración del cerebro, la visión y los sistemas de comportamiento de tu cachorro.
Respuesta nutricional
Una fórmula enriquecida con ácidos grasos Omega-3 (DHA) que están científicamente probados para apoyar el desarrollo del cerebro.
Apoyo al sistema inmunológico
¿Qué está en juego?
Después del destete, la protección del sistema inmunológico materno disminuye con el tiempo y su cachorro necesitará apoyo para desarrollar su propia inmunidad fuerte.
Respuesta nutricional
Una fórmula con un complejo científicamente probado, que incluye vitaminas E y C para ayudar a apoyar el desarrollo de su sistema inmunológico saludable.
Apoyo al microbioma
¿Qué está en juego?
Los cachorros tienen un sistema digestivo delicado. Su microbiota intestinal se está adaptando lentamente de la leche materna o sustitutiva a la alimentación sólida. El desarrollo de sus enzimas digestivas y de sus intestinos está en curso.
Respuesta nutricional
Una combinación de prebióticos (MOS) y proteínas altamente digestibles para ayudar a promover un equilibrio saludable de la microbiota intestinal para la salud digestiva.
Control de peso
¿Qué está en juego?
Los problemas de peso pueden comenzar temprano en los cachorros y pueden tener un impacto negativo en su salud y bienestar futuros. Los hábitos saludables, establecidos desde temprano, son clave para apoyar a su mascota durante toda su vida.
Respuesta nutricional
Una fórmula con nutrientes equilibrados y un aporte energético adaptado para saciar su apetito cubriendo sus crecientes necesidades nutricionales sin comprometer su peso.