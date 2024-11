Guía de alimentación y nutrición del cachorro

Adquirir buenos hábitos alimentarios

Por muy tentador que sea (y por muy implorantes que parezcan esos grandes ojos), no le harás ningún favor a tu cachorro compartiendo tu comida con él.

Mientras que los humanos pueden comer de todo, tu compañero canino no. Muchos alimentos humanos pueden perjudicar activamente a tu cachorro si los come. Dejando a un lado la nutrición, de todos modos es mejor evitar dar a los cachorros sobras de la mesa. Los malos hábitos, como mendigar, se forman rápidamente y son difíciles de dejar.