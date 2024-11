El entrenamiento lleva tiempo. Por lo tanto, es importante que seas paciente con tu cachorro y que no lo castigues cuando las cosas no salgan según lo planeado. Si tu cachorro mastica los muebles, sube donde no debería u orina adentro de la casa, no tiene sentido que lo retes más tarde, ya que es poco probable que asocie las dos situaciones. La mejor manera de dejar en claro que algo está prohibido, es decir muy claramente "¡No!" mientras ocurre la actividad no deseada.