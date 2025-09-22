En Royal Canin, creemos que cada perro es único. Nuestra nutrición para la salud de la raza ® combina investigación científica y conocimiento experto para brindar una nutrición precisa adaptada a las necesidades de su perro de raza pura.

Proteínas de alta calidad, nutrientes únicos y croquetas diseñadas para estructuras faciales y mandibulares específicas garantizan una salud y satisfacción óptimas para su mascota.