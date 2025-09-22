Puppy

Nuestras categorías específicas para razas puras

Perro de raza pura de menos de 4 kg

Los perros de razas extra pequeñas son curiosos y necesitan un sistema inmunológico saludable para explorar el mundo de forma segura. Royal Canin ofrece una nutrición personalizada para perros de razas extra pequeñas, para responder a sus necesidades nutricionales específicas.

Perro de raza pura de 5 a 10 kg

Los perros de razas pequeñas son increíbles y necesitan ayuda para mantener un peso saludable para mantenerse animados y enérgicos. Royal Canin ofrece una nutrición personalizada para perros de razas pequeñas, para responder a sus necesidades nutricionales específicas.

Perro de raza pura de 11 a 25 kg

Los perros de raza mediana requieren ejercicio regular y necesitan apoyo para mantener la masa muscular para mantenerse fuertes y activos. Royal Canin ofrece una nutrición personalizada para perros de razas de tamaño mediano, para responder a sus necesidades nutricionales específicas.

Perro de raza pura de más de 26 kg

Los perros de razas grandes tienen un tracto digestivo muy pequeño en comparación con su imponente silueta y necesitan apoyo para la salud digestiva para mantener su entusiasmo por la vida. Royal Canin ofrece una nutrición personalizada para perros de razas grandes, para responder a sus necesidades nutricionales específicas.

Breed Health Nutrition ® : nutrición personalizada para su perro de raza pura.

En Royal Canin, creemos que cada perro es único. Nuestra nutrición para la salud de la raza ® combina investigación científica y conocimiento experto para brindar una nutrición precisa adaptada a las necesidades de su perro de raza pura.

Proteínas de alta calidad, nutrientes únicos y croquetas diseñadas para estructuras faciales y mandibulares específicas garantizan una salud y satisfacción óptimas para su mascota.

DALE A TU PERRO DE RAZA UNA NUTRICIÓN ADAPTADA A SUS NECESIDADES

Necesidades únicas

Adaptado a las necesidades nutricionales y edad de tu raza.
Oferta completa

Mezcla equilibrada de fibras
Croquetas Taylor Made

Adaptado al tamaño y forma de la mandíbula de tu perro.
Belleza del pelaje

Contenido de ácidos grasos omega-6 para un pelaje saludable

Dietas específicas para apoyar huesos y articulaciones

Potentes y musculosos, los pastores alemanes son muy activos y ejercen presión sobre sus huesos y articulaciones. Una dieta enriquecida con nutrientes específicos apoyará sus articulaciones.
Los perros salchicha tienen una estructura espinal y patas cortas, por lo que tienden a tener estrés mecánico en su columna vertebral. Una dieta con niveles precisos de calcio y fósforo favorecerá sus huesos y articulaciones.

Croquetas ergonómicas, adaptadas a cada tipo de mandíbula

El Boxer es braquicéfalo (cabeza ancha, hocico corto). La forma de la croqueta, larga y ondulada, se adapta a su mandíbula.
El labrador, conocido por ser un buen comedor, necesita una croqueta para reducir su absorción (aquí una croqueta con agujeros).

Fórmulas exclusivas para mantener la salud de la piel.

La piel arrugada y plegada de los Bulldogs ingleses atrapa la humedad y el calor. Una fórmula precisa con EPA y DHA ayudará a apoyar la función de “barrera” de la piel y a mantener la salud de la piel.
Los West Highland White Terrier tienen una piel más sensible y tienden a ser particularmente propensos a sufrir problemas cutáneos. Una fórmula con un complejo exclusivo ayudará a mantener la función de “barrera” y la salud de la piel.

Fórmulas especiales para satisfacer necesidades de pelaje distintivas.

Los Schnauzer miniatura tienen un pelaje áspero que consiste en una cubierta áspera lo suficientemente larga como para que se pueda percibir su textura y una capa interna tupida. Una fórmula que contiene niveles óptimos de aminoácidos específicos ayudará a mantener el color natural del pelaje.
El pelo de los Yorkshire Terrier es conocido por su crecimiento continuo y suavidad natural. Una fórmula exclusiva enriquecida con un contenido adaptado de ácidos grasos Omega 3, ácidos grasos Omega 6, aceite de borraja y biotina ayudará a mantener la salud de su pelaje largo.

UNA CROQUETA EXCLUSIVA PARA CADA RAZA

Incluso la forma en que tu raza come es algo especial. Las razas puras tienen diferentes longitudes de hocico, estructuras de mandíbula y patrones de mordida que afectan la forma en que recogen y mastican sus croquetas. Es por eso que cada fórmula de ROYAL CANIN ® FELINE BREED NUTRITION tiene su propio tamaño, forma, textura y densidad de croquetas exclusivos.

Textura

Algunas croquetas están diseñadas para tardar más en romperse que otras, dependiendo del tamaño y la fuerza de la mandíbula de la raza.

Forma y tamaño

Cada croqueta está diseñada para tener la mejor forma y tamaño para la mandíbula y la boca de la raza para garantizar que la croqueta sea fácil de agarrar y masticar.

Densidad

Las croquetas están diseñadas según la tasa de ingestión y las necesidades calóricas de cada raza.
¿HAS PENSADO EN LA ALIMENTACIÓN MIXTA?

Según nuestra observación, creemos que la alimentación mixta es beneficiosa para gatos y perros de todos los tamaños, edades y sensibilidades. Las propiedades beneficiosas de las croquetas secas y la comida húmeda se potencian cuando se combinan.

Los beneficios de la comida seca


- Más fácil de usar con un comedero de rompecabezas o un distribuidor de alimentos.
- La croqueta crea un efecto de cepillado mecánico para ayudar a mantener la salud dental.
- Es más fácil de almacenar y se puede dejar fuera durante más tiempo sin que se estropee.

Los beneficios de la comida húmeda


- A menudo es mejor para estimular el apetito y mejorar la aceptación de los alimentos.
- El contenido de humedad ayuda a mantener a su mascota hidratada y favorece la salud urinaria.
- Más fácil de comer para mascotas con sensibilidad bucal.

