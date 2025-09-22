Nuestras categorías específicas para razas puras
Perro de raza pura de menos de 4 kg
Los perros de razas extra pequeñas son curiosos y necesitan un sistema inmunológico saludable para explorar el mundo de forma segura. Royal Canin ofrece una nutrición personalizada para perros de razas extra pequeñas, para responder a sus necesidades nutricionales específicas.
Perro de raza pura de 5 a 10 kg
Los perros de razas pequeñas son increíbles y necesitan ayuda para mantener un peso saludable para mantenerse animados y enérgicos. Royal Canin ofrece una nutrición personalizada para perros de razas pequeñas, para responder a sus necesidades nutricionales específicas.
Perro de raza pura de 11 a 25 kg
Los perros de raza mediana requieren ejercicio regular y necesitan apoyo para mantener la masa muscular para mantenerse fuertes y activos. Royal Canin ofrece una nutrición personalizada para perros de razas de tamaño mediano, para responder a sus necesidades nutricionales específicas.
Perro de raza pura de más de 26 kg
Los perros de razas grandes tienen un tracto digestivo muy pequeño en comparación con su imponente silueta y necesitan apoyo para la salud digestiva para mantener su entusiasmo por la vida. Royal Canin ofrece una nutrición personalizada para perros de razas grandes, para responder a sus necesidades nutricionales específicas.
Breed Health Nutrition ® : nutrición personalizada para su perro de raza pura.
En Royal Canin, creemos que cada perro es único. Nuestra nutrición para la salud de la raza ® combina investigación científica y conocimiento experto para brindar una nutrición precisa adaptada a las necesidades de su perro de raza pura.
Proteínas de alta calidad, nutrientes únicos y croquetas diseñadas para estructuras faciales y mandibulares específicas garantizan una salud y satisfacción óptimas para su mascota.
DALE A TU PERRO DE RAZA UNA NUTRICIÓN ADAPTADA A SUS NECESIDADES
Necesidades únicas
Oferta completa
Croquetas Taylor Made
Belleza del pelaje
Dietas específicas para apoyar huesos y articulaciones
Croquetas ergonómicas, adaptadas a cada tipo de mandíbula
Fórmulas exclusivas para mantener la salud de la piel.
Fórmulas especiales para satisfacer necesidades de pelaje distintivas.
UNA CROQUETA EXCLUSIVA PARA CADA RAZA
Textura
Forma y tamaño
Densidad
¿HAS PENSADO EN LA ALIMENTACIÓN MIXTA?
Según nuestra observación, creemos que la alimentación mixta es beneficiosa para gatos y perros de todos los tamaños, edades y sensibilidades. Las propiedades beneficiosas de las croquetas secas y la comida húmeda se potencian cuando se combinan.
Los beneficios de la comida seca
- Más fácil de usar con un comedero de rompecabezas o un distribuidor de alimentos.
- La croqueta crea un efecto de cepillado mecánico para ayudar a mantener la salud dental.
- Es más fácil de almacenar y se puede dejar fuera durante más tiempo sin que se estropee.
Los beneficios de la comida húmeda
- A menudo es mejor para estimular el apetito y mejorar la aceptación de los alimentos.
- El contenido de humedad ayuda a mantener a su mascota hidratada y favorece la salud urinaria.
- Más fácil de comer para mascotas con sensibilidad bucal.