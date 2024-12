Con qué alimentar a tu perro para ayudarle a ganar peso

Aunque pueda parecer razonable, simplemente darle a tu perro más cantidad de comida para ayudarle a ganar peso no es buena idea. Es posible que no pueda digerirla y que no le aporte los nutrientes que necesita en ese momento.

Las dietas para ganar peso deben ser muy energéticas para facilitar que el perro obtenga la energía necesaria con raciones pequeñas y evitar que su sistema digestivo tenga que hacer un esfuerzo innecesario. A los perros que se están recuperando de una cirugía es recomendable darles una dieta rica en grasas por su mayor aporte energético.

La proteína es un nutriente esencial para los perros y también es una fuente importante de energía. Su alimentación debe proporcionar proteína de alta calidad, altamente digetible y de fácil absorción. También es importante darles una cantidad adecuada de fibra, ya que esta mejora la salud intestinal y la calidad de las deposiciones.

Tras una cirugía o una enfermedad, los perros pueden perder el apetito y, por consiguiente, la dieta para ganar peso debe estimularlos a comer. El olor y la textura son sumamente importantes para los perros, así que debes elegir alimentos con la máxima palatabilidad posible y con trozos de un tamaño y un forma adecuados a la raza o el tamaño de tu perro.

Cómo alimentar a tu perro para ayudarle a ganar peso

En general, deberías alimentar a un perro adulto dos veces al día , pero también podría ser interesante repartir su ración diaria en comidas más pequeñas y más frecuentes. Esto puede. También puedes colocar el comedero un poco en alto para facilitar el tránsito del alimento al estómago debido a la gravedad.

Aumentado la humedad del alimento, ya sea usando alimentación húmeda o añadiendo agua a las croquetas, puede animar al perro a comer, ya que puede resultarle más fácil que comer alimentación seca. Tener agua fresca a su disposición también es esencial para su salud en general.

La adecuada combinación de alimento y hábitos de alimentación puede ayudar al perro a ganar peso de forma saludable; consulta con tu veterinario sobre las mejores opciones para tu mascota para ayudarle en el camino hacia la recuperación.