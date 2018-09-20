Si bien los perros tienen un sistema digestivo resistente, existen algunos problemas frecuentes que pueden ser causados por infecciones, la dieta, el estilo de vida y otros factores. Los síntomas de estos problemas pueden indicar una serie de posibles causas, por lo que es importante consultar con el veterinario para obtener más información y su tratamiento.

Síntomas y causas de la diarrea en el perro

Si tu perro tiene diarrea, defecará con más frecuencia de lo normal y las heces tendrán una consistencia más blanda. El veterinario distinguirá entre una diarrea causada por problemas del intestino delgado y una causada por problemas del intestino grueso; en este último caso, la diarrea es normalmente mucosa, de un volumen pequeño, pero frecuente.

La diarrea puede ser provocada por algo que tu perro haya comido y que no le haya sentado bien, por una infección bacteriana o vírica, por parásitos o puede ser un indicador de que existe una enfermedad subyacente. Los cachorros corren un especial riesgo , ya que sus sistemas digestivo e inmunitario son muy vulnerables.

Una diarrea en el perro también puede ser causada por una infestación de parásitos, incluidas lombrices y protozoos, como los coccidios. Aunque los tratamientos antiparasitarios pueden ayudar a eliminarlos, el perro todavía corre riesgo, ya que no todos los tratamientos son eficaces contra todos los tipos de parásitos.

El perro también puede sufrir diarrea si tiene alguna intolerancia o alergia alimentaria. Los signos gastrointestinales causados por una alergia alimentaria suelen ser más crónicos que la diarrea causada, por ejemplo, por una indiscreción alimentaria. Sin embargo, si tu perro tiene diarrea crónica, consulta con tu veterinario antes de cambiarle de alimento, ya que puede ser debida a muchas causas.

Tratamiento de la diarrea en el perro

Dependiendo de la causa subyacente, el veterinario podrá prescribir diferentes tratamientos para la diarrea de tu perro. Entre estos tratamientos pueden incluirse la desparasitación, medicamentos para tratar una infección y el manejo dietético, como por ejemplo, una dieta especial para ayudar a reducir la carga de trabajo del intestino y mejorar la calidad de las heces.