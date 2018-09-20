Problemas digestivos comunes en el perro
Si bien los perros tienen un sistema digestivo resistente, existen algunos problemas frecuentes que pueden ser causados por infecciones, la dieta, el estilo de vida y otros factores. Los síntomas de estos problemas pueden indicar una serie de posibles causas, por lo que es importante consultar con el veterinario para obtener más información y su tratamiento.
Síntomas y causas de la diarrea en el perro
Si tu perro tiene diarrea, defecará con más frecuencia de lo normal y las heces tendrán una consistencia más blanda. El veterinario distinguirá entre una diarrea causada por problemas del intestino delgado y una causada por problemas del intestino grueso; en este último caso, la diarrea es normalmente mucosa, de un volumen pequeño, pero frecuente.
La diarrea puede ser provocada por algo que tu perro haya comido y que no le haya sentado bien, por una infección bacteriana o vírica, por parásitos o puede ser un indicador de que existe una enfermedad subyacente. Los cachorros corren un especial riesgo , ya que sus sistemas digestivo e inmunitario son muy vulnerables.
Una diarrea en el perro también puede ser causada por una infestación de parásitos, incluidas lombrices y protozoos, como los coccidios. Aunque los tratamientos antiparasitarios pueden ayudar a eliminarlos, el perro todavía corre riesgo, ya que no todos los tratamientos son eficaces contra todos los tipos de parásitos.
El perro también puede sufrir diarrea si tiene alguna intolerancia o alergia alimentaria. Los signos gastrointestinales causados por una alergia alimentaria suelen ser más crónicos que la diarrea causada, por ejemplo, por una indiscreción alimentaria. Sin embargo, si tu perro tiene diarrea crónica, consulta con tu veterinario antes de cambiarle de alimento, ya que puede ser debida a muchas causas.
Tratamiento de la diarrea en el perro
Dependiendo de la causa subyacente, el veterinario podrá prescribir diferentes tratamientos para la diarrea de tu perro. Entre estos tratamientos pueden incluirse la desparasitación, medicamentos para tratar una infección y el manejo dietético, como por ejemplo, una dieta especial para ayudar a reducir la carga de trabajo del intestino y mejorar la calidad de las heces.
Signos clínicos y causas del estreñimiento en perros
Si notas que tu perro tiene problemas para evacuar y que le cuesta mucho esfuerzo, es posible que sufra estreñimiento. Los signos clínicos de estreñimiento incluyen heces poco frecuentes, duras o secas.
El estreñimiento puede ser causado por falta de ejercicio, la dieta, un traumatismo, un cambio de entorno o enfermedades subyacentes.
Tratamiento del estreñimiento en perros
Es probable que el veterinario prescriba algún fármaco como alivio inmediato para el perro, y también puede sugerir procedimientos quirúrgicos suaves según la gravedad del problema. Los cambios en la dieta también pueden ayudar a gestionar este problema de salud en el perro. Por ejemplo, equilibrar los tipos de fibra en la dieta del perro puede ayudar a mejorar la calidad de las heces y la salud del sistema digestivo en general.
Signos clínicos y causas de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) en perros
Al igual que el hombre, los perros pueden padecer Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). Los signos clínicos pueden incluir diarrea crónica, vómitos y pérdida de peso, que a menudo se vuelven más frecuentes o graves con el tiempo.
Desafortunadamente, la causa exacta de la enfermedad inflamatoria intestinal en perros no está clara, y puede deberse a distintos motivos. Como las causas subyacentes pueden ser diversas, tu veterinario intentará descartar todas las demás causas en primer lugar. Su dieta tendrá un papel importante en el tratamiento.
Tratamiento de la EII en perros
A menudo se utiliza la dieta para controlar la enfermedad inflamatoria intestinal en perros. Es posible ajustar la cantidad de grasa e incluir una fuente de proteína de alta calidad y fácilmente digestible como parte de la dieta para que obtenga la energía que necesita sin sobrecargar su sistema digestivo.
Si observas que tu perro sufre alguno de estos problemas digestivos, consulta con tu veterinario para que pueda realizar un examen exhaustivo y asesorarte sobre el mejor tratamiento posible.
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