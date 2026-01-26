Nuestras acciones y prioridades de sostenibilidad
Las mascotas lo son todo para sus propietarios, aportan mucho a todas nuestras vidas. Y todos los propietarios quieren que su mascota esté sana para que pueda desarrollarse, pero nuestras mascotas solo pueden hacerlo en un planeta sano. Es por eso que en Royal Canin estamos encontrando distintas maneras de en todo el negocio para minimizar nuestro impacto ambiental.
Un esfuerzo colectivo
Trabajamos en colaboración con algunas de las personas que tienen la clave para cambios concretos. No solo los propietarios de mascotas y nuestros apasionados equipos, sino también determinados agricultores de nuestra cadena de suministro y determinadas organizaciones y empresas con las que colaboramos.
Las mascotas sanas necesitan un planeta sano
Luchar contra el cambio climático es crítica para el bienestar de nuestras mascotas, ya que amenaza su salud, el entorno en el que viven la disponibilidad de los nutrientes que necesitan.
Estrés y mayor riesgo de golpes de calor en mascotas.
Cambios en la distribución global de parásitos.
Cambio en el comportamiento de las mascotas, incluyendo signos de miedo, nerviosismo y ansiedad.
Abandono de mascotas en desastres: inundaciones e incendios forestales.
Nuestro viaje hacia la sostenibilidad
Descubre nuestros mayores hitos durante los últimos años.
Nuestros compromisos con las mascotas, las personas y el planeta
Mascotas
Creemos que los gatos y los perros mejoran nuestras vidas. Los estudios han demostrado que las interacciones con las mascotas tienen múltiples efectos positivos en la salud física y mental de sus propietarios. Dado el apoyo emocional y la compañía que ofrecen las mascotas, en Royal Canin sentimos que debemos mejorar también sus vidas a cambio. Esto va más allá de brindar beneficios para la salud de gatos y perros a través de la nutrición. Significa promover su salud y bienestar y resaltar el rol significativo que desempeñan en la sociedad.
Planeta
Estamos encontrando distintas maneras de minimizar el impacto ambiental de nuestro negocio y ayudar a garantizar un futuro más saludable para las siguientes generaciones de mascotas y propietarios. Nos unimos en torno al espíritu de innovación impulsada por la ciencia para nutrir y movilizar ideas nuevas e impactantes desde la granja hasta el comedero de nuestras mascotas. Con la ambición de ser más eficientes en emisiones de carbono y evolucionar nuestros envases para apoyar una economía circular.
Personas
Creemos firmemente que la creación de un negocio más sostenible se basa en el valor mutuo que construimos con nuestros empleados y colaboradores. Estamos dedicados a mejorar significativamente la vida de las personas en todo nuestro negocio y cadena de valor, al mismo tiempo que trabajamos para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad.