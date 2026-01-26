Creemos que los gatos y los perros mejoran nuestras vidas. Los estudios han demostrado que las interacciones con las mascotas tienen múltiples efectos positivos en la salud física y mental de sus propietarios. Dado el apoyo emocional y la compañía que ofrecen las mascotas, en Royal Canin sentimos que debemos mejorar también sus vidas a cambio. Esto va más allá de brindar beneficios para la salud de gatos y perros a través de la nutrición. Significa promover su salud y bienestar y resaltar el rol significativo que desempeñan en la sociedad.