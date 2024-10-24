Enfoque nutricional de Royal Canin

Puede resultar difícil saber cuáles son los nutrientes importantes para tu mascota y cómo le benefician. Durante los últimos 50 años, nuestros equipos de nutrición e investigación y nuestros colaboradores expertos en el cuidado de mascotas han dedicado mucho tiempo a la investigación de las necesidades nutricionales de gatos y perros para conocer el papel vital que desempeña la nutrición en un estilo de vida saludable. Encuentra más información sobre los nutrientes en la alimentación de tu mascota y por qué son tan importantes.