Enfoque nutricional de Royal Canin

Los nutrientes esenciales para gatos y perros
Puede resultar difícil saber cuáles son los nutrientes importantes para tu mascota y cómo le benefician. Durante los últimos 50 años, nuestros equipos de nutrición e investigación y nuestros colaboradores expertos en el cuidado de mascotas han dedicado mucho tiempo a la investigación de las necesidades nutricionales de gatos y perros para conocer el papel vital que desempeña la nutrición en un estilo de vida saludable. Encuentra más información sobre los nutrientes en la alimentación de tu mascota y por qué son tan importantes.
Nutrición a medida para necesidades únicas
Ponemos nuestros conocimientos científicos al servicio de la salud y el bienestar de las mascotas. Fundada por un veterinario en 1968, Royal Canin siempre ha sido un experto en salud a través de la nutrición para animales. Ponemos a los gatos y perros en el centro de cada paso del proceso de innovación para el desarrollo de soluciones nutricionales precisas. Descubre cómo adaptamos nuestros alimentos únicos a las necesidades de cada mascota.
Nuestra filosofía nutricional
Durante más de 50 años, Royal Canin ha estado a la vanguardia de la nutrición basada en la ciencia. Desde el primer día, nuestro enfoque nutricional se ha basado en hechos científicos y es impulsado constantemente por las investigaciones realizadas por nutricionistas, veterinarios y científicos de todo el mundo.
Los ingredientes de los alimentos para mascotas
Sabemos que el valor de un ingrediente depende de la calidad de la materia prima, cómo y cuándo se integran en el alimento, y cómo se procesan. Por eso elegimos nuestros ingredientes en función de su capacidad para proporcionar nutrientes de alta calidad específicamente adaptados a las necesidades de gatos y perros. Encuentra más información sobre los tipos de ingredientes, lo que significan realmente para la nutrición de tu mascota y cómo nuestro enfoque nos permite seleccionar materias primas de manera sostenible.
