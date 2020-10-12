Desde nuestro Campus en Aimargues, nuestro equipo de nutricionistas desarrolla y prueba nuevas formulaciones llevando a cabo investigaciones y utilizando el conocimiento de todo el mundo. Nuestro enfoque abierto y colaborativo nos permite contribuir y beneficiarnos de los conocimientos científicos y de observación más recientes en el campo de la nutrición para mascotas. Esto incluye la cooperación continua con el Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Reino Unido) y el Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, EE. UU.).

Pruebas de los alimentos

Pregunta de la WSAVA: ¿se han probado los alimentos mediante los ensayos de la AAFCO o por formulación para cumplir con los perfiles de nutrientes de la AAFCO?

La ciencia y la observación son la base de cómo formulamos nuestras dietas. Disponemos de dos centros propios para realizar investigaciones en palatabilidad y digestibilidad. Los animales que viven en estos centros se observan y estudian de forma continua desde el punto de vista de su salud y su bienestar. Si bien realizamos estudiamos su comportamiento alimentario, nunca realizamos pruebas invasivas.

El respeto por la salud y el bienestar de gatos y perros es la esencia de la filosofía de Royal Canin, lo que prohíbe cualquier prueba invasiva en los animales. Las únicas pruebas que realizamos son para establecer la preferencia, palatabilidad y digestibilidad de los alimentos. Los gatos y perros son quienes evalúan la palatabilidad y la digestibilidad. A continuación, observaremos detenidamente las reacciones de estos «catadores profesionales».

Cuando se trata de realizar ensayos de alimentación, Royal Canin respeta los estándares nutricionales a nivel mundial. Además de los estándares AAFCO y FEDIAF, también respetamos los requisitos nutricionales establecidos por el Consejo Nacional de Investigación (National Research Council,NRC). En Europa, las características nutricionales de las dietas veterinarias se establecen en la Directiva 2008/38/CE (directiva PARNUT). Hemos desarrollado más de 200 fórmulas diferentes, entre las que se incluyen productos húmedos y secos para gatos y perros.

Nuestras fórmulas están validadas y cumplen con los perfiles de nutrientes de AFFCO y FEDIAF o con los ensayos de alimentación, donde estos son los reguladores nutricionales más relevantes. También formulamos una serie de alimentos dietéticos, como nuestras fórmulas de soporte hepático y renal, que tienen niveles de nutrientes adaptados de manera muy precisa para cubrir las necesidades particulares de los gatos y perros con tales enfermedades. Algunas de estas dietas no cumplen con las pautas de adecuación de nutrientes de la AAFCO para el mantenimiento de adultos ya que tienen exigencias específicas y ayudar a controlar los problemas de salud es lo prioritario.

En estos casos, todas las fórmulas han probado usando un método alternativo y se ha demostrado su seguridad a través de ensayos clínicos, que demuestran su efectividad en la manejo de la enfermedad para los que fueron desarrollados. Todas ellas se han utilizado para alimentar a gatos o perros en ensayos a largo plazo y han proporcionado el soporte nutricional que necesitaban. Estas dietas son fácilmente reconocibles, ya que están etiquetadas como un alimento dietético completo para una finalidad específica y con la recomendación de consultar a un veterinario antes de utilizarlas o prologar su periodo de utilización.