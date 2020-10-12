Seguridad en los alimentos para mascotas: preguntas que hacer a tu fabricante
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Si no tienes claro cómo evaluar el alimento de tu gato o tu perro, te podemos ayudar. La asociación World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) ha creado un kit de herramientas de nutrición, con una serie de preguntas clave que debes hacerle a los fabricantes para comprobar la calidad y la seguridad de los alimentos para mascotas.
¿Es seguro el alimento de mi mascota?
Tanto la asociación American Animal Hospital Association (AAHA) como la asociación World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) han publicado unas pautas de evaluación nutricional que proporcionan un marco para hacer recomendaciones para cada gato y cada perro.
El kit de herramientas nutricionales de WSAVA contiene una serie de recomendaciones para la selección de alimentos para mascotas. Este recurso proporciona las preguntas clave que debemos hacerles a los fabricantes de alimentos para mascotas.
Preguntas de la WSAVA que debes hacer1
- ¿Hay en plantilla un nutricionista cualificado a tiempo completo?
- ¿Cuál es el nombre y la cualificación del nutricionista?
- ¿Quién formula vuestros alimentos y cuáles son sus credenciales?
- ¿Probáis los alimentos mediante los ensayos de alimentación de la AAFCO (The Association of American Feed Control Officials) o por formulación para cumplir con los perfiles de nutrientes de la AAFCO? (Nota: En Europa, se tienen en consideración los requisitos nutricionales que indica la FEDIAF (Federación Europea de la Industria de los Alimentos para Mascotas)
- ¿Qué tipo de investigación sobre los productos se ha realizado?
- ¿Los resultados se publican en revistas revisadas por pares?
Las respuestas de Royal Canin
Nutricionistas cualificados
Preguntas de la WSAVA: ¿Tenéis en plantilla a un nutricionista cualificado a tiempo completo? ¿Cuál es el nombre y las cualificaciones del nutricionista? ¿Quién formula vuestros alimentos?
Royal Canin es una empresa mundial que ofrece fórmulas nutricionales para perros y gatos en más de 91 países con instalaciones de fabricación de última generación ubicadas en todo el mundo.
Del desarrollo de las formulaciones se encarga un equipo de nutricionistas veterinarios certificados y diplomados, veterinarios con doctorado en nutrición y asociados de Royal Canin con un master en nutrición de pequeños animales. Estos equipos se localizan principalmente en el Royal Canin Research Campus situado en Aimargues, Francia, pero también tenemos nutricionistas totalmente cualificados en otros países.
Desde nuestro Campus en Aimargues, nuestro equipo de nutricionistas desarrolla y prueba nuevas formulaciones llevando a cabo investigaciones y utilizando el conocimiento de todo el mundo. Nuestro enfoque abierto y colaborativo nos permite contribuir y beneficiarnos de los conocimientos científicos y de observación más recientes en el campo de la nutrición para mascotas. Esto incluye la cooperación continua con el Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Reino Unido) y el Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, EE. UU.).
Pruebas de los alimentos
Pregunta de la WSAVA: ¿se han probado los alimentos mediante los ensayos de la AAFCO o por formulación para cumplir con los perfiles de nutrientes de la AAFCO?
La ciencia y la observación son la base de cómo formulamos nuestras dietas. Disponemos de dos centros propios para realizar investigaciones en palatabilidad y digestibilidad. Los animales que viven en estos centros se observan y estudian de forma continua desde el punto de vista de su salud y su bienestar. Si bien realizamos estudiamos su comportamiento alimentario, nunca realizamos pruebas invasivas.
El respeto por la salud y el bienestar de gatos y perros es la esencia de la filosofía de Royal Canin, lo que prohíbe cualquier prueba invasiva en los animales. Las únicas pruebas que realizamos son para establecer la preferencia, palatabilidad y digestibilidad de los alimentos. Los gatos y perros son quienes evalúan la palatabilidad y la digestibilidad. A continuación, observaremos detenidamente las reacciones de estos «catadores profesionales».
Cuando se trata de realizar ensayos de alimentación, Royal Canin respeta los estándares nutricionales a nivel mundial. Además de los estándares AAFCO y FEDIAF, también respetamos los requisitos nutricionales establecidos por el Consejo Nacional de Investigación (National Research Council,NRC). En Europa, las características nutricionales de las dietas veterinarias se establecen en la Directiva 2008/38/CE (directiva PARNUT). Hemos desarrollado más de 200 fórmulas diferentes, entre las que se incluyen productos húmedos y secos para gatos y perros.
Nuestras fórmulas están validadas y cumplen con los perfiles de nutrientes de AFFCO y FEDIAF o con los ensayos de alimentación, donde estos son los reguladores nutricionales más relevantes. También formulamos una serie de alimentos dietéticos, como nuestras fórmulas de soporte hepático y renal, que tienen niveles de nutrientes adaptados de manera muy precisa para cubrir las necesidades particulares de los gatos y perros con tales enfermedades. Algunas de estas dietas no cumplen con las pautas de adecuación de nutrientes de la AAFCO para el mantenimiento de adultos ya que tienen exigencias específicas y ayudar a controlar los problemas de salud es lo prioritario.
En estos casos, todas las fórmulas han probado usando un método alternativo y se ha demostrado su seguridad a través de ensayos clínicos, que demuestran su efectividad en la manejo de la enfermedad para los que fueron desarrollados. Todas ellas se han utilizado para alimentar a gatos o perros en ensayos a largo plazo y han proporcionado el soporte nutricional que necesitaban. Estas dietas son fácilmente reconocibles, ya que están etiquetadas como un alimento dietético completo para una finalidad específica y con la recomendación de consultar a un veterinario antes de utilizarlas o prologar su periodo de utilización.
Control de calidad e investigación de productos
Preguntas de WSAVA: ¿Qué medidas específicas de control de calidad utilizáis para asegurar la consistencia y calidad de vuestros ingredientes y del producto final? ¿Qué tipo de investigación sobre los productos se han realizado? ¿Los resultados se publican en revistas revisadas por homólogos?
De principio a fin, los propietarios de las mascotas pueden estar seguros de que Royal Canin ofrece un alimento para mascotas seguro y de alta calidad. Nuestro riguroso proceso de control de calidad puede incluir cualquiera de los siguientes análisis no intrusivos, según el propósito de la dieta:
- Ensayos de palatabilidad
- Ensayos de digestibilidad
- Ensayos de sobresaturación relativa (urinaria)
- Calidad y consistencia de las heces
- Análisis de aminoácidos
- Análisis de ácidos grasos
- Estudios de toxicología y datos de estabilidad
- Ensayos clínicos de eficacia junto con veterinarios y propietarios de mascotas
- Parámetros sanguíneos (cuando corresponda)
- Investigación revisada y validada por expertos en cada especialidad
- Ensayos de campo en colaboración con criadores y profesionales
La calidad del producto comienza con la inspección de cada ingrediente de cada proveedor. Obtenemos ingredientes locales en la medida de lo posible, aunque la seguridad y la calidad de los ingredientes es nuestra prioridad. Antes de acceder a la instalación, cada ingrediente debe ser examinado por técnicos formados para confirmar su calidad y seguridad.
Una prueba clave de la seguridad del producto es la espectroscopia cercana al infrarrojo (NIRS, por sus siglas en inglés), una herramienta analítica que compara la «huella digital» de un ingrediente según una amplia base de datos de estándares interna. Si los resultados de la NIRS para el ingrediente entrante no coinciden con el estándar, entonces se rechaza el ingrediente antes de descargarlo.
También se llevan a cabo pruebas adicionales además de la NIRS. Por ejemplo, las pruebas de micotoxinas (para el crecimiento de hongos) se realizan en cualquier ingrediente o materia prima que pueda verse afectado y que, por lo tanto, pueda comprometer el bienestar de un gato o un perro.
También tenemos cuidado con los desplazamientos de los empleados por nuestras plantas de fabricación. La zonificación estricta es otra forma en que se mantiene la calidad y la seguridad, lo que garantiza que los materiales y elementos no deseados que representan un riesgo biológico o físico no se transporten de un área a otra. Las zonas se pueden dividir en áreas dedicadas a:
- Recepción, prueba inicial y procesamiento de materias primas
- Medición inicial y dosificación de materias primas, mezcla y molienda
- «Procesamiento térmico» o cocción
- Secado, recubrimiento y enfriamiento (fabricación de alimentos secos)
- Embalaje y almacenamiento
Garantizar la seguridad en todas nuestras fábricas
Nuestras estrictas medidas de seguridad no terminan ahí. Una red de laboratorios de última generación en todo el mundo realiza análisis detallados de todos los ingredientes y productos terminados de nuestras plantas de fabricación. Dicha red global de laboratorios implica que podemos monitorizar las tendencias y alertarnos mutuamente ante posibles problemas. Esto significa que podemos perfeccionar de forma continua la forma en que trabajamos, innovar el modo en que practicamos la seguridad alimentaria, mejorar los métodos de control de calidad y, en última instancia, producir mejores productos.
Los sitios de fabricación de Royal Canin cumplen y superan muchos estándares de garantía de calidad, establecidos tanto por organismos de acreditación externos como por nuestras propias regulaciones de Mars Petcare. Algunas de estos estándares incluyen:
- Comprobaciones de seguridad alimentaria del Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP)
- Estándar de buenas prácticas de producción y principios generales de higiene de los alimentos (GMP / GHP)
- Estándares de calidad y seguridad alimentaria de Mars
Emplear altos estándares como estos nos lleva a unos elevados niveles de precisión, calidad, progreso medioambiental y, lo más importante, seguridad alimentaria. Con más de 500 000 análisis de materias primas y productos acabados por año, tenemos el compromiso de alimentar a las mascotas solo con el mejor producto que podemos crear.
1 https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf
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