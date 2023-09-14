Procesos de seguridad alimentaria de ROYAL CANIN
Nuestros procesos de producción de excelencia garantizan que Royal Canin ofrece productos seguros y de alta calidad en todo el mundo.
Cadenas de suministro
Muchos de nuestros proveedores son socios a largo plazo. Las auditorías periódicas y exhaustivas de todos los proveedores garantizan el cumplimiento de las especificaciones precisas de todas las materias primas que utilizamos en nuestras instalaciones en todo el mundo.
Pruebas continuas
Cada envío se comprueba antes de entrar en nuestros centros de producción de todo el mundo y todas las instalaciones cuentan con laboratorios de ensayo avanzados. Estos laboratorios analizan la calidad nutricional y los indicadores de seguridad alimentaria, como la presencia de micotoxinas y oxidación.
Calidad sistemática
Todos nuestros 1800 operarios de producción alimentaria en todo el mundo siguen el mismo estricto proceso para garantizar la calidad.
Controles sistemáticos
Durante el proceso de fabricación, llevamos a cabo diez controles de calidad diferentes, que garantizan el cumplimiento de la calidad según nuestras especificaciones y estándares de trazabilidad. Además de esto, nuestros laboratorios realizan alrededor de medio millón de análisis en todo el mundo cada año.
Socios de distribución
Todos nuestros distribuidores deben cumplir con nuestras normas de seguridad y logística. Para comprobar que lo hacen, verificamos regularmente sus condiciones de almacenamiento y transporte.
Garantía de calidad
Estos rigurosos procedimientos garantizan la calidad, la seguridad y el valor nutricional óptimos de nuestros productos.
Materias primas de calidad
Elegimos ingredientes basándonos en su alto contenido nutricional y los beneficios para la salud que aportan a las mascotas. Así, solo usamos carne y pescado procedentes de la cadena alimentaria humana. Nos esforzamos para abastecernos de materias primas de proveedores acreditados cercanos a nuestros centros de producción; de este modo apoyamos la economía local, garantizamos la frescura y reducimos nuestra huella de carbono.
Rigurosa selección de proveedores
Aplicamos unos criterios de selección muy estrictos para identificar a aquellos proveedores que nos ayuden a mantener una calidad inmejorable y los más elevados estándares de seguridad. Como parte de ello, llevamos a cabo auditorías exhaustivas para determinar el valor nutricional, la calidad de la producción, la trazabilidad y la sostenibilidad de nuestros productos.
Ingredientes con una trazabilidad total
Analizamos el 100 % de las materias primas recibidas y conservamos una muestra de cada una de ellas durante dos años. De este modo, somos capaces de poder "rastrear" todas las materias primas hasta llegar a su origen, durante toda la vida útil del producto.
Por un futuro sostenible
La sostenibilidad es fundamental en todos los aspectos de la actividad diaria de Royal Canin a nivel global.
Últimas noticias de Royal Canin
Descubre nuestras últimas noticias y artículos de expertos.