InicioQuiénes somosCalidad y seguridad alimentaria

Procesos de seguridad alimentaria de ROYAL CANIN

Nuestros procesos de producción de excelencia garantizan que Royal Canin ofrece productos seguros y de alta calidad en todo el mundo.

Fábrica de Royal Canin detrás de unos árboles

Cadenas de suministro

Muchos de nuestros proveedores son socios a largo plazo. Las auditorías periódicas y exhaustivas de todos los proveedores garantizan el cumplimiento de las especificaciones precisas de todas las materias primas que utilizamos en nuestras instalaciones en todo el mundo.

Dos hombres en pie al aire libre dándose la mano frente a campos de cultivo verdes

Pruebas continuas

Cada envío se comprueba antes de entrar en nuestros centros de producción de todo el mundo y todas las instalaciones cuentan con laboratorios de ensayo avanzados. Estos laboratorios analizan la calidad nutricional y los indicadores de seguridad alimentaria, como la presencia de micotoxinas y oxidación.

Trabajador de laboratorio con guantes de látex azul realizando pruebas

Calidad sistemática

Todos nuestros 1800 operarios de producción alimentaria en todo el mundo siguen el mismo estricto proceso para garantizar la calidad.

Un hombre mide croquetas para verificar la consistencia

Controles sistemáticos

Durante el proceso de fabricación, llevamos a cabo diez controles de calidad diferentes, que garantizan el cumplimiento de la calidad según nuestras especificaciones y estándares de trazabilidad. Además de esto, nuestros laboratorios realizan alrededor de medio millón de análisis en todo el mundo cada año.

Un hombre en una fábrica comprobando la calidad del embalaje

Socios de distribución

Todos nuestros distribuidores deben cumplir con nuestras normas de seguridad y logística. Para comprobar que lo hacen, verificamos regularmente sus condiciones de almacenamiento y transporte.

Carretilla elevadora transportando una pila de productos por un almacén

Garantía de calidad

Estos rigurosos procedimientos garantizan la calidad, la seguridad y el valor nutricional óptimos de nuestros productos.

Filas de muestras de croquetas que se toman para realizar pruebas de calidad
Un banco de peces nadando en el mar

Materias primas de calidad

Elegimos ingredientes basándonos en su alto contenido nutricional y los beneficios para la salud que aportan a las mascotas. Así, solo usamos carne y pescado procedentes de la cadena alimentaria humana. Nos esforzamos para abastecernos de materias primas de proveedores acreditados cercanos a nuestros centros de producción; de este modo apoyamos la economía local, garantizamos la frescura y reducimos nuestra huella de carbono.

Una mujer en una fábrica revisando un portapapeles

Rigurosa selección de proveedores

Aplicamos unos criterios de selección muy estrictos para identificar a aquellos proveedores que nos ayuden a mantener una calidad inmejorable y los más elevados estándares de seguridad. Como parte de ello, llevamos a cabo auditorías exhaustivas para determinar el valor nutricional, la calidad de la producción, la trazabilidad y la sostenibilidad de nuestros productos.

Selección de muestras en vasos de precipitados

Ingredientes con una trazabilidad total

Analizamos el 100 % de las materias primas recibidas y conservamos una muestra de cada una de ellas durante dos años. De este modo, somos capaces de poder "rastrear" todas las materias primas hasta llegar a su origen, durante toda la vida útil del producto.

Cachorro de Pastor Alemán sentado en blanco y negro sobre un fondo blanco

Por un futuro sostenible

La sostenibilidad es fundamental en todos los aspectos de la actividad diaria de Royal Canin a nivel global.

Más información
Azul Ruso adulto sentado en blanco y negro sobre un fondo blanco

Últimas noticias de Royal Canin

Descubre nuestras últimas noticias y artículos de expertos.

Más información