Elegimos ingredientes basándonos en su alto contenido nutricional y los beneficios para la salud que aportan a las mascotas. Así, solo usamos carne y pescado procedentes de la cadena alimentaria humana. Nos esforzamos para abastecernos de materias primas de proveedores acreditados cercanos a nuestros centros de producción; de este modo apoyamos la economía local, garantizamos la frescura y reducimos nuestra huella de carbono.