Más de 50 años de Nutrición-Salud
En Royal Canin, llevamos desde 1968 trabajando para que la nutrición sea la principal medicina de gatos y perros. Esta es nuestra forma de hacer "a better world for pets" (un mundo mejor para las mascotas).
1968: Nuestra pasión por la salud de las mascotas a través de la nutrición comenzó con un hombre
Jean Cathary nació en Mayo de 1927 en la pequeña aldea francesa de Puy-en-Velay. Comenzó su carrera como veterinario con caballos y toros. A lo largo de los años llegó al firme convencimiento que la alimentación podía afectar a la salud de los animales. En 1968, crea la "sopa amarilla" para perros. Se registra la marca ROYAL CANIN®.
1972: Bienvenue à Le Group Guyomarc'h
El grupo Guyomarc'h adquiere ROYAL CANIN y comparte su experiencia en precisión nutricional y formulación de alimentos. Además de otorgar mucha autonomía a los equipos de Royal Canin, les proporciona apoyo financiero, recursos de I+D y conocimientos de estrategia y marketing. La descentralización es una de sus principales señas de identidad.
1974: Presencia internacional
Ya desde principios de 1974, los productos de Royal Canin se venden en ocho países de Europa: Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia, España, Suecia y Países Bajos.
1980: Lanzamiento de AGR, una gran innovación
El primer alimento completo diseñado para cachorros de razas grandes. A.GR fue elogiado por criadores de todo el mundo y durante más de 15 años se consideró el "alimento de referencia".
1982: Un lugar en la cultura francesa
Un perro corriendo en libertad: un anuncio legendario. Desde entonces, este anuncio, con la banda sonora de Ennio Morricone de la película "The Professional" de fondo, forma parte de la cultura popular francesa.
1985
1990: Nuevo propietario. Nueva estrategia. Misma filosofía.
Paribas Affaires Industrielles compra Guyomarc'h Groupe. Esto da lugar a un gran cambio en la dirección estratégica, a una mayor ambición y a un desarrollo global. Nuestra filosofía sigue siendo la misma: hacer un mundo mejor para las mascotas.
1994: Pioneros en nutrición felina
Lanzamiento de la gama RCFI, una revolución triple en la alimentación para gatos. El producto es un alimento seco que ofrece una nutrición de primera calidad y una comercialización especializada a través de criadores y veterinarios, mientras que el resto del mercado de alimentos para gatos vende alimentos húmedos en los supermercados.
1997: Publicaciones de Royal Canin: Un nuevo capítulo
Lanzamos la Enciclopedia ROYAL CANIN sobre perros, y un año más tarde la Enciclopedia sobre gatos. Los autores fueron galardonados con el Gran Premio de la Academia Veterinaria.
1997: Nutrición adaptada a cada tamaño
Después de años de investigación y desarrollo, tiene lugar el lanzamiento de RCCI SIZE. Se trata del primer programa nutricional del mundo basado en el tamaño y la edad de los perros.
1999: Nutrición adaptada a cada raza
2001: Recopilación de conocimientos
Se celebra el primer encuentro científico en Montpellier que reúne a 150 veterinarios de toda Europa para hablar sobre la nutrición y el bienestar de las mascotas. También se inaugura el nuevo Campus de Royal Canin en Aimargues . Se trata de un centro de excelencia equipado con instalaciones de vanguardia alrededor de la fábrica: I+D, instalaciones para perros, residencia para gatos, sede central y filial francesa.
2002: Una nueva familia: Mars
ROYAL CANIN SAS ahora es parte de Mars Inc.
2002: Alimentación específica para razas de perro
Lanzamos Mini Yorkshire Terrier YPR 28, nuestra primer alimento específico adaptado a las necesidades físicas y de salud de una raza concreta.
2003: Lo mejor de ambos mundos
Lanzamiento de la nueva y exclusiva gama veterinaria VDiet, que nace de la asociación entre ROYAL CANIN Research y el Waltham Centre for Pet Nutrition (WCPN).
2005
Una clínica de obesidad de vanguardia. En colaboración con el WCPN, apoyamos la creación de la primera clínica europea para el control de peso en Liverpool, Reino Unido.
2009: El lanzamiento de nuestra gama de productos húmedos
Royal Canin incorpora la categoría de productos húmedos en las tiendas especializadas en mascotas con el lanzamiento de la gama de productos Feline Health Nutrition.
2009: el ultimo continente
2012: Anallergenic, una innovación revolucionaria.
Se invirtieron 10 de años de investigación para diseñar la primera dieta que sirviera como herramienta de diagnóstico para perros con reacciones alérgicas Esta dieta es una solución nutricional innovadora para ayudar a las mascotas con severas alergias alimentarias. Estas croquetas están hechas con proteínas ampliamente hidrolizadas (oligopéptidos) y se pueden digerir con facilidad sin que sistemas inmunitarios excesivamente sensibles las detecten. Formulado a base de proteínas extensivamente hidrolizadas ( oligopéptidos) para no ser detectadas por el sistema inmunitario, este alimento es además muy digestible
2014: Cada perro es único
Comienzo del proceso de individualización con el lanzamiento de GHA, una prueba para escanear el ADN de los perros y permitir a los veterinarios crear planes médicos personalizados que reflejen el código genético de cada perro.
2016: Lanzamiento de la gama ICU
La gama ICU, dietas líquidas completas especialmente formuladas para la alimentación por sonda, ayuda a los veterinarios en el tratamiento de gatos y perros en condiciones críticas. Con esta dieta, los gatos y perros pueden obtener la nutrición necesaria para una rápida recuperación.
2016 - Asociaciones de marcas
2017 - Lleva a tu perro al trabajo
En la actualidad, nuestro campus de Aimargues tiene una política de admisión de mascotas en la oficina u oficina "pet-friendly". Cada perro recibe un kit de bienvenida compuesto por un cuenco para beber, un cartel que anuncia su presencia, una correa para pasear, una mantita, un colchón rojo y una chapa de identificación para que todos los "bípedos" sepan su nombre.
2018 - Desarrollo de infraestructura
Nuestros valores
Descubre más sobre las ideas y los valores que determinan la función de Royal Canin en el mundo.
Nutrición a medida
Nuestro trabajo se basa en un amplio conocimiento científico, en constante crecimiento, de la salud y la nutrición de las mascotas.