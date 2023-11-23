Se invirtieron 10 de años de investigación para diseñar la primera dieta que sirviera como herramienta de diagnóstico para perros con reacciones alérgicas Esta dieta es una solución nutricional innovadora para ayudar a las mascotas con severas alergias alimentarias. Estas croquetas están hechas con proteínas ampliamente hidrolizadas (oligopéptidos) y se pueden digerir con facilidad sin que sistemas inmunitarios excesivamente sensibles las detecten. Formulado a base de proteínas extensivamente hidrolizadas ( oligopéptidos) para no ser detectadas por el sistema inmunitario, este alimento es además muy digestible