DETALLES DEL PRODUCTO
Adecuado para perros mayores de 12 meses, Bulldog Inglés Adulto de ROYAL CANIN® está especialmente formulado teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de su Bulldog Inglés adulto. Ayuda a mantener un equilibrio saludable de la flora intestinal. Esto no sólo contribuye a la salud general del sistema digestivo de su perro, sino que también ayuda a reducir el olor de las heces de su perro. Esta fórmula exclusiva también ayuda a reforzar la función de barrera de la piel. Dado que la combinación específica de nutrientes ayuda a mantener la salud de la piel, esto también tiene un efecto positivo en la salud del pelaje de su perro. Bulldog Inglés Adulto de ROYAL CANIN® está enriquecido con ácidos grasos Omega-3 conocidos como EPA y DHA. Estos nutrientes ayudan a mantener la buena salud de los huesos y las articulaciones de su Bulldog. Además, las croquetas de Bulldog Inglés Adulto de ROYAL CANIN® están hechas a medida exclusivamente para la raza Bulldog. Debido a que esta raza tiene la nariz respingona y una mandíbula superior más corta que la inferior, el tamaño y la forma de las croquetas ha sido especialmente adaptado para que su perro pueda recogerlo fácilmente.
BENEFICIOS
Piel sana y Salud de los huesos
Esta fórmula contribuye a la función de «barrera» de la piel (complejo exclusivo) y a mantener la salud de la piel (EPA y DHA). Contribuye a la salud de huesos y articulaciones y al mantenimiento del peso ideal.
Reducción del olor
Bulldog Adult contribuye a reducir la fermentación intestinal que puede provocar trastornos digestivos, flatulencias y mal olor de las heces.
Diseño exclusivo de la croqueta para mandíbula braquicefálica especial
Una croqueta diseñada exclusivamente para que tu Bulldog la coja más fácilmente y se anime a masticar.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
|-
|Bajo nivel de actividad
|-
|Actividad normal
|-
|Alta actividad
|-
|Peso del perro
|(g)
|vaso
|(g)
|vaso
|(g)
|vaso
|18 kg
|223
|2+7/8
|258
|3+3/8
|294
|3+7/8
|20 kg
|242
|3+1/8
|280
|3+5/8
|318
|4+1/8
|22 kg
|259
|3+3/8
|300
|3+7/8
|341
|4+4/8
|24 kg
|277
|3+5/8
|321
|4+1/8
|364
|4+6/8
|26 kg
|294
|3+7/8
|340
|4+3/8
|387
|5