Adecuado para perros mayores de 12 meses, Bulldog Inglés Adulto de ROYAL CANIN® está especialmente formulado teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de su Bulldog Inglés adulto. Ayuda a mantener un equilibrio saludable de la flora intestinal. Esto no sólo contribuye a la salud general del sistema digestivo de su perro, sino que también ayuda a reducir el olor de las heces de su perro. Esta fórmula exclusiva también ayuda a reforzar la función de barrera de la piel. Dado que la combinación específica de nutrientes ayuda a mantener la salud de la piel, esto también tiene un efecto positivo en la salud del pelaje de su perro. Bulldog Inglés Adulto de ROYAL CANIN® está enriquecido con ácidos grasos Omega-3 conocidos como EPA y DHA. Estos nutrientes ayudan a mantener la buena salud de los huesos y las articulaciones de su Bulldog. Además, las croquetas de Bulldog Inglés Adulto de ROYAL CANIN® están hechas a medida exclusivamente para la raza Bulldog. Debido a que esta raza tiene la nariz respingona y una mandíbula superior más corta que la inferior, el tamaño y la forma de las croquetas ha sido especialmente adaptado para que su perro pueda recogerlo fácilmente.