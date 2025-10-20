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Alimento seco para perros

Alimento completo para perros - Especial para Bulldogs adultos y maduros - Más de 12 meses de edad.

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Tamaños disponibles

3 kgkg 3

12 kgkg 12

¿Cuál es la cantidad adecuada?

DETALLES DEL PRODUCTO

Adecuado para perros mayores de 12 meses, Bulldog Inglés Adulto de ROYAL CANIN® está especialmente formulado teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de su Bulldog Inglés adulto. Ayuda a mantener un equilibrio saludable de la flora intestinal. Esto no sólo contribuye a la salud general del sistema digestivo de su perro, sino que también ayuda a reducir el olor de las heces de su perro. Esta fórmula exclusiva también ayuda a reforzar la función de barrera de la piel. Dado que la combinación específica de nutrientes ayuda a mantener la salud de la piel, esto también tiene un efecto positivo en la salud del pelaje de su perro. Bulldog Inglés Adulto de ROYAL CANIN® está enriquecido con ácidos grasos Omega-3 conocidos como EPA y DHA. Estos nutrientes ayudan a mantener la buena salud de los huesos y las articulaciones de su Bulldog. Además, las croquetas de Bulldog Inglés Adulto de ROYAL CANIN® están hechas a medida exclusivamente para la raza Bulldog. Debido a que esta raza tiene la nariz respingona y una mandíbula superior más corta que la inferior, el tamaño y la forma de las croquetas ha sido especialmente adaptado para que su perro pueda recogerlo fácilmente.

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BENEFICIOS

Piel sana y Salud de los huesos

Esta fórmula contribuye a la función de «barrera» de la piel (complejo exclusivo) y a mantener la salud de la piel (EPA y DHA). Contribuye a la salud de huesos y articulaciones y al mantenimiento del peso ideal.

Reducción del olor

Bulldog Adult contribuye a reducir la fermentación intestinal que puede provocar trastornos digestivos, flatulencias y mal olor de las heces.

Diseño exclusivo de la croqueta para mandíbula braquicefálica especial

Una croqueta diseñada exclusivamente para que tu Bulldog la coja más fácilmente y se anime a masticar.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL