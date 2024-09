5 preguntas para la Dra. Villaverde



¿Le gustan más los perros o los gatos?

Me encantan los perros, pero soy 100% amante de gatos.

La gente puede ser amante de perros y de gatos, pero es una relación diferente. Y un estilo de vida diferente. El trabajo que conlleva un perro es difícil para mí porque viajo mucho por trabajo. Sería injusto para ellos. Pero tengo que decir que me encanta la personalidad de los gatos.

¿Cuáles son sus nombres favoritos para gatos o perros?

Siempre quise llamar a un gato Crowley. Y Mr. Darcy. Creo que el nombre Mittens es perfectamente felino, aunque cualquier gato que se llame Mittens debería tener "botas", patas de otro color, para que el nombre tenga un verdadero significado. Un buen amigo mío tiene un gato llamado Orange, y también me encanta ese nombre. Ya son cuatro. Ahora mismo no se me ocurren cinco. ¡Tendré que deberle uno!

¿Cuál es la pregunta que escucha con mayor frecuencia de los propietarios de mascotas?

Probablemente, "¿cuál es el mejor alimento que puedo darle a mi mascota?". Hay tantos mitos flotando por ahí, que pueden ser agotadores. Pero los dueños de mascotas siempre quieren lo mejor para ellas, y yo también, y lo mínimo que puedo hacer en mi trabajo es escuchar. Así que escucho. Y sólo entonces puedo darles mi opinión profesional.

¿Cuál es la palabra más extraña de su trabajo cotidiano?

Sarcopenia, tal vez. Me encanta esta palabra, aunque no su significado. Del griego, sarco, que significa 'músculo' y penia, que se traduce aproximadamente como 'reducción', se refiere a una pérdida de masa muscular que se debe generalmente al proceso de envejecimiento. Cuando los gatos o perros y las personas envejecen, pueden perder masa muscular. Siempre buscamos estrategias para ralentizarlo.

¿A qué se dedicaría si no fuera científica?

Bibliotecaria. Los libros son posiblemente mi primer amor. Como era una niña introvertida, me costaba hacer amigos, así que me pasaba el tiempo en la biblioteca, leyendo. Mucho. Solía ayudar al bibliotecario. Aunque sigo siendo reservada, puedo hablar con cualquiera sobre un buen libro.