Glycobalance Feline lata

COMPOSICIÓN

Agua suficiente para el procesamiento, hígado de pollo, pollo, hígado de cerdo, subproductos de cerdo, subproductos de pollo, celulosa en polvo, plasma de cerdo, gelatina, almidón de maíz modificado, harina de trigo, sabores naturales (solo para México: aves de corral), carbonato de calcio, tripolifosfato de sodio, sulfato de calcio, goma guar, cloruro de potasio, taurina, aluminato de silicio de sodio, carragenano, vitaminas [L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), acetato de DL-alfa tocoferol (fuente de vitamina E) , mononitrato de tiamina (vitamina B1), suplemento de niacina, biotina, pantotenato de calcio D, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), suplemento de riboflavina, ácido fólico, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3], gluten de trigo, extracto de caléndula (Tagetes erecta L. ), minerales traza [óxido de zinc, proteinato de zinc, sulfato ferroso, sulfato de cobre, óxido manganoso, selenito de sodio, yodato de calcio], L-carnitina.