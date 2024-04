Urinary SO Moderate Calorie

COMPOSICIÓN

Harina de subproductos de pollo, arroz cervecero, maíz, harina de gluten de maíz, celulosa en polvo, gluten de trigo, sabores naturales, grasa de pollo, sal, aceite de pescado, cloruro de potasio, sulfato de calcio, producto de huevo, sodio bisulfato, aceite vegetal, pirofosfato de sodio, DL-metionina, fructooligosacáridos, fosfato monocálcico, cloruro de colina, vitaminas [acetato de DL-alfa tocoferol (fuente de vitamina E), suplemento de niacina, biotina, suplemento de riboflavina, pantotenato de calcio D, clorhidrato de piridoxina ( vitamina B6), acetato de vitamina A, mononitrato de tiamina (vitamina B1), suplemento de vitamina B12, ácido fólico, suplemento de vitamina D3], taurina, minerales traza [proteina de zinc, óxido de zinc, proteina de manganeso, sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato de cobre, yodato de calcio, selenito de sodio, proteinato de cobre], extracto de caléndula (Tagetes erecta L.), L-carnitina, extracto de romero, conservado con mezcla de tocoferoles y ácido cítrico.