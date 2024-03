Urinary SO Moderate Calorie Feline lata

COMPOSICIÓN

Agua suficiente para el procesamiento, subproductos de cerdo, subproductos de pollo, hígado de cerdo, hígado de pollo, salmón, plasma de cerdo, pollo, gluten de trigo, celulosa en polvo, almidón de maíz modificado, sabores naturales, sal, sulfato de calcio, cloruro de potasio, guar goma de mascar, aceite de pescado, tripolifosfato de sodio, taurina, DL-metionina, vitaminas [acetato de DL-alfa tocoferol (fuente de vitamina E), mononitrato de tiamina (vitamina B1), suplemento de niacina, biotina, pantotenato de D-calcio, ácido fólico, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), suplemento de riboflavina, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3], cloruro de colina, L-carnitina, extracto de caléndula (Tagetes erecta L.), minerales traza [proteínico de zinc, óxido de zinc, sulfato ferroso, sulfato de cobre, óxido manganoso , yodato de calcio, selenito de sodio].