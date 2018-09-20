Cómo cambian las necesidades nutricionales de tu perro con la edad

Los cachorros en crecimiento, los adultos completamente desarrollados y los perros maduros tienen diferentes necesidades nutricionales. Como consecuencia, se debe adaptar la dieta en cada etapa de su vida, a fin de garantizar que el perro se mantenga lo más saludable posible.

Nutrición para perros durante el envejecimiento

Los perros de edad avanzada tienen necesidades nutricionales notablemente diferentes a las de los cachorros, e incluso a las de los perros adultos. El buen cuidado es esencial para que un perro se mantenga saludable durante toda su vida. La actividad física regular asegurará que el perro mantenga su masa muscular y controle su peso. También se debe controlar el estado de los dientes y el pelaje.

En términos de necesidades de energía, la ingesta debe adaptarse al nivel de actividad del animal, la cual depende de su edad y de cualquier problema de salud. Un perro artrítico se moverá menos y, por lo tanto, gastará menos energía, lo que lo pondrá en riesgo de un aumento de peso poco saludable. Una dieta baja en energía es imperativa si el perro tiene sobrepeso. Es muy importante no suponer simplemente que la disminución del entusiasmo por el ejercicio físico es una consecuencia normal del envejecimiento. Se debe examinar al perro para comprobar si sufre de una enfermedad.

El pesaje regular y los chequeos médicos son la mejor manera de garantizar que los problemas relacionados con el envejecimiento se detecten lo antes posible.

Nutrición para perros de edad avanzada

El envejecimiento también viene acompañado por la modificación de las capacidades digestivas y por necesidades nutricionales particulares, por lo que los alimentos para perros de edad avanzada deben tener las siguientes características:

Mayor contenido de vitamina C y E

Estos nutrientes tienen propiedades antioxidantes, que protegen el cuerpo contra los efectos dañinos del estrés oxidativo relacionado con el envejecimiento.

Proteínas de alta calidad

Los perros más ancianos poseen una menor eficacia para aprovechar las proteínas de la dieta que los perros más jóvenes, debido a la disminución de la función digestiva. El objetivo principal es mejorar la calidad de las proteínas. En algunos países se ha propagado la falacia de que las proteínas son responsables de la insuficiencia renal. De hecho, esto no es así. La insuficiencia renal es una enfermedad crónica e irreversible, que se vuelve frecuente con la edad. Se recomienda disminuir el contenido de fósforo de los alimentos para disminuir la progresión de esta enfermedad. Sin embargo, es importante conversar primero con el veterinario y permitirle diagnosticar la enfermedad antes de hacer cualquier cambio en la dieta.

Mayor proporción de elementos como hierro, cobre, zinc y manganeso

Estos nutrientes ayudan a mantener el buen estado de la piel y el pelaje. Su inclusión en forma de sales orgánicas, que son mucho más fáciles de asimilar que las sales minerales, hace que sea más probable que se utilicen en el metabolismo de los perros con un sistema digestivo menos eficaz.

Mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados

El aceite de soja o, mejor aún, el aceite de borraja o aceite de pescado también se utilizan para mantener la calidad del pelaje. Los perros, normalmente, producen estos ácidos grasos, pero el envejecimiento puede afectar este proceso fisiológico.

Un contenido de fibra ligeramente mayor, que actúe como "lastre"

Incluir un mayor contenido de fibra ayudará a limitar el riesgo de constipación que acompaña la reducción de la actividad física de los perros de edad avanzada.

A medida que envejecen, los perros sufren de cada vez más problemas dentales. Para asegurarse de que continúen comiendo en cantidades suficientes, se debe tener en cuenta la forma, el tamaño y la dureza de las croquetas.