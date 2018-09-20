Cómo cambian las necesidades nutricionales de tu perro con la edad
Los cachorros en crecimiento, los adultos completamente desarrollados y los perros maduros tienen diferentes necesidades nutricionales. Como consecuencia, se debe adaptar la dieta en cada etapa de su vida, a fin de garantizar que el perro se mantenga lo más saludable posible.
Nutrición para perros durante el envejecimiento
Los perros de edad avanzada tienen necesidades nutricionales notablemente diferentes a las de los cachorros, e incluso a las de los perros adultos. El buen cuidado es esencial para que un perro se mantenga saludable durante toda su vida. La actividad física regular asegurará que el perro mantenga su masa muscular y controle su peso. También se debe controlar el estado de los dientes y el pelaje.
En términos de necesidades de energía, la ingesta debe adaptarse al nivel de actividad del animal, la cual depende de su edad y de cualquier problema de salud. Un perro artrítico se moverá menos y, por lo tanto, gastará menos energía, lo que lo pondrá en riesgo de un aumento de peso poco saludable. Una dieta baja en energía es imperativa si el perro tiene sobrepeso. Es muy importante no suponer simplemente que la disminución del entusiasmo por el ejercicio físico es una consecuencia normal del envejecimiento. Se debe examinar al perro para comprobar si sufre de una enfermedad.
El pesaje regular y los chequeos médicos son la mejor manera de garantizar que los problemas relacionados con el envejecimiento se detecten lo antes posible.
Nutrición para perros de edad avanzada
El envejecimiento también viene acompañado por la modificación de las capacidades digestivas y por necesidades nutricionales particulares, por lo que los alimentos para perros de edad avanzada deben tener las siguientes características:
Mayor contenido de vitamina C y E
Estos nutrientes tienen propiedades antioxidantes, que protegen el cuerpo contra los efectos dañinos del estrés oxidativo relacionado con el envejecimiento.
Proteínas de alta calidad
Los perros más ancianos poseen una menor eficacia para aprovechar las proteínas de la dieta que los perros más jóvenes, debido a la disminución de la función digestiva. El objetivo principal es mejorar la calidad de las proteínas. En algunos países se ha propagado la falacia de que las proteínas son responsables de la insuficiencia renal. De hecho, esto no es así. La insuficiencia renal es una enfermedad crónica e irreversible, que se vuelve frecuente con la edad. Se recomienda disminuir el contenido de fósforo de los alimentos para disminuir la progresión de esta enfermedad. Sin embargo, es importante conversar primero con el veterinario y permitirle diagnosticar la enfermedad antes de hacer cualquier cambio en la dieta.
Mayor proporción de elementos como hierro, cobre, zinc y manganeso
Estos nutrientes ayudan a mantener el buen estado de la piel y el pelaje. Su inclusión en forma de sales orgánicas, que son mucho más fáciles de asimilar que las sales minerales, hace que sea más probable que se utilicen en el metabolismo de los perros con un sistema digestivo menos eficaz.
Mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados
El aceite de soja o, mejor aún, el aceite de borraja o aceite de pescado también se utilizan para mantener la calidad del pelaje. Los perros, normalmente, producen estos ácidos grasos, pero el envejecimiento puede afectar este proceso fisiológico.
Un contenido de fibra ligeramente mayor, que actúe como "lastre"
Incluir un mayor contenido de fibra ayudará a limitar el riesgo de constipación que acompaña la reducción de la actividad física de los perros de edad avanzada.
A medida que envejecen, los perros sufren de cada vez más problemas dentales. Para asegurarse de que continúen comiendo en cantidades suficientes, se debe tener en cuenta la forma, el tamaño y la dureza de las croquetas.
Alimento para perros de edad avanzada
Un perro que alcanza las tres cuartas partes de la que se espera sea su vida se considera un perro de edad avanzada. Los signos de envejecimiento comenzarán a hacerse cada vez más evidentes cuando un perro alcance cierta edad. Estos signos pueden ser más obvios a los 12 años para perros pequeños, 10 años para un perro de tamaño mediano y 8 años para un perro grande.
Las medidas dietéticas para ayudar a combatir los signos del envejecimiento deben intensificarse cuando los perros entran en esta etapa de la vida. Esto los ayudará a mantenerse saludables el mayor tiempo posible. Los siguientes factores son especialmente importantes:
Mejora de la inmunidad y aumento de la resistencia contra las infecciones
Hay varios nutrientes, entre ellos, betacaroteno, las vitaminas E y C, y minerales como el zinc, que se ha demostrado ayudan a mantener un sistema inmunológico saludable, el cual es más débil en perros mayores.
Mejora de la belleza de la piel y el pelaje
La salud y belleza de la piel y el pelo dependen de la ingesta adecuada y regular de sustancias específicas. El aceite de borraja tiene un efecto positivo sobre el brillo del pelo y la elasticidad de la piel. El zinc se recomienda para perros de edad avanzada con un pelaje en malas condiciones.
Alivio de la artritis
La glucosamina y el sulfato de condroitina y el EPA/DHA son nutrientes que ayudan a aumentar la movilidad en perros de edad avanzada. Los perros con osteoartritis en realidad mostraron una mejor movilidad cuando se alimentaron con dietas con estos nutrientes. Se han desarrollado algunas dietas más nuevas, que incluyen extracto de cúrcuma, polifenoides y colágeno hidrolizado, y han demostrado ser eficaces para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los perros mayores.
Con todo, no todos los perros de edad avanzada son iguales. Un perro de edad avanzada sano no debe seguir la misma dieta que uno con problemas de salud.
Controles regulares y evaluaciones de salud asegurarán que cualquier problema de salud se detecte lo antes posible. En muchos casos, la dieta puede desempeñar un papel a la hora de prevenir o, al menos, limitar la expresión de los síntomas clínicos de enfermedad crónica en perros de edad avanzada. El veterinario podrá recomendarte la comida más adecuada.
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