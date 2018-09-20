Señales de que tu perro está envejeciendo
El proceso de envejecimiento en los perros es gradual y, a veces, puede pasar desapercibido para sus dueños. Existen varias señales que debes tener en cuenta para identificar si un perro es un adulto mayor, así como una serie de cambios que experimentan los perros a medida que envejecen.
Perros de edad avanzada
El envejecimiento es un proceso biológico natural y complejo que puede afectar la capacidad del cuerpo para mantener varios procesos metabólicos y aumenta la susceptibilidad a las enfermedades. Ciertamente es inevitable, pero existen formas de retardar el proceso o, al menos, de evitar acelerarlo. Lo principal es evitar o retrasar la aparición de enfermedades cuando sea posible, identificarlas lo antes posible si se presentan y tratarlas enérgicamente para preservar la salud del perro el mayor tiempo posible. La medicina preventiva es el enfoque preferido.
¿Cuándo se considera anciano a un perro?
La edad es un número, no una enfermedad. La madurez y la vejez son conceptos arbitrarios, que se definen sobre la base de la esperanza de vida. Un perro se considera mayor cuando alcanza el punto medio de su expectativa de vida y es anciano cuando ha dejado atrás las tres cuartas partes de esta. Por supuesto, los perros de diferentes tamaños no envejecen de la misma manera o al mismo ritmo. Las razas pequeñas tienen una esperanza de vida más larga que las razas grandes, por lo que los perros pequeños envejecen más lentamente.
Por el contrario, los perros grandes tardan más en crecer hasta la edad adulta y envejecen más rápido. Esto claramente significa que no tienen las mismas necesidades.
Consecuencias del envejecimiento para el cuerpo
El envejecimiento es un proceso natural que afecta a todo el cuerpo. Ningún sistema de órganos queda libre. Sin embargo, la susceptibilidad individual o la predisposición de un órgano podrá contribuir al desarrollo de una enfermedad. Lo principal es entender el proceso de envejecimiento, para retrasar sus efectos.
Aumento de los depósitos de grasa
Los perros tienden a aumentar de peso a medida que envejecen. El animal aumenta sus depósitos de grasa a expensas de la masa muscular. La pérdida de una gran cantidad de masa muscular afecta la movilidad del animal, lo que lo llevará a gastar menos energía. Como consecuencia, el perro aumenta más de peso, pierde más masa muscular y así sucesivamente. Esto hace que sea fundamental controlar el estado físico del animal, para evitar que aumente de peso y pierda masa muscular. También es esencial tratar cualquier dolor que pueda tener el perro y que pueda evitar que haga ejercicio.
Problemas dentales
La acumulación de placa causa inflamación en las encías e infecciones (enfermedad periodontal), las que pueden provocar la caída de los dientes. Estos problemas en las encías hacen que sea difícil comer para el perro porque masticar es doloroso.
Además del mal aliento desagradable que produce, el aumento rápido de las bacterias que se propagan en el cuerpo puede causar daño a otros órganos. El sistema inmunológico trabaja permanentemente horas extra, lo que ejerce una gran presión sobre el cuerpo, dejándolo más susceptible a las infecciones.
La higiene dental es fundamental durante toda la vida del perro, pero especialmente en perros de edad avanzada. Asegurarse de que tu perro esté acostumbrado a lavarse los dientes desde que es cachorro es una medida preventiva que ayudará a preservar la calidad y la salud de sus dientes durante toda su vida. La dieta desempeña un papel importante en esto. La formulación e incluso las características físicas de las croquetas (tamaño, forma, dureza) pueden ayudar a retardar la acumulación de placa dental.
Tránsito digestivo más lento
El tránsito digestivo se ralentiza en los perros más viejos. Esto se relaciona con la reducción del tono muscular en el intestino y a la disminución de la secreción de ácidos digestivos que ayudan a descomponer los alimentos. Esto expone al perro a sufrir de constipación y luego diarrea. Estos problemas se pueden controlar con una dieta adaptada.
Al igual que el resto del cuerpo, el intestino comienza a funcionar de manera menos eficaz. Su rendimiento digestivo se reduce un poco, absorbe nutrientes en menores cantidades y se demora más tiempo en adaptarse a un cambio de dieta. Un alimento de buena calidad y fácil digestión minimiza estos efectos.
Sistema inmunológico y sentidos
El envejecimiento también se acompaña de una reducción en la protección inmunológica, lo que significa que los perros maduros son más susceptibles a infecciones y enfermedades. Además, los perros experimentan una pérdida de visión y olfato que puede resultar en que pierdan el apetito.
Es importante asegurarse de que tu perro se mantenga activo incluso a medida que envejece. Un veterinario debe examinar a un animal que se mueve menos, está menos atento o demasiado tranquilo. Es crucial que los efectos inevitables del envejecimiento no se confundan con una discapacidad debida a un deterioro orgánico.
Con un cuidado adecuado y una dieta adaptada a sus necesidades únicas, los perros maduros pueden seguir viviendo una vida feliz y saludable. Si alguna vez no estás seguro de cómo alimentar a tu perro de edad avanzada o cómo atender su necesidades que cambian, es mejor consultar a tu veterinario.
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