X-SMALL PUPPY

DETALLES DEL PRODUCTO

Sirva la nutrición específica que su cachorro merece con el alimento seco para cachorros Size Health Nutrition X-Small Breed de Royal Canin(R). Royal Canin hace que sea más fácil que nunca alimentar a tu cachorro con comida seca. Esta fórmula fue creada para cachorros de 2 a 10 meses de edad con un peso adulto esperado de no más de 8 libras. Esta fórmula de alimento para cachorros de razas extra pequeñas tiene una textura crujiente de croquetas para perros que le encantará a tu cachorro. No solo eso, sino que este alimento seco completo y equilibrado para perros extra pequeños proporciona la nutrición necesaria para apoyar el crecimiento y desarrollo de su cachorro. El DHA y los ácidos grasos omega-3 ayudan al desarrollo cerebral de su cachorro, mientras que las proteínas, minerales y vitaminas satisfacen las altas necesidades energéticas de un cachorro durante el crecimiento. Los antioxidantes como las vitaminas E y C ayudan con el apoyo inmunológico, y una combinación de prebióticos y proteínas altamente digeribles promueve una digestión saludable. Promueva el bienestar general de su cachorro con cada porción de alimento seco para cachorros Royal Canin X-Small Breed.

