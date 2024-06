Early Cardiac

ANÁLISIS GARANTIZADO

GUARANTEED ANALYSIS : Crude Protein (min.) 21.5%, Crude Fat (min.) 13.5%, Crude Fiber (max.) 5.7%, Moisture (max.) 10.0%, Eicosapentaenoic + Docosahexaenoic acid (EPA+DHA) (min.) 0.24%, Sodium (max.) 0.42%, Vitamin E (min.) 560 IU/kg, Omega-3 fatty acids* (min.) 0.38%, Taurine* (min.) 0.15%, L-Carnitine* (min.) 490 mg/kg, Ascorbic acid* (min.) 200 mg/kg. *Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.