Puede haber muchos motivos por los que no puedes sacar a pasear a tu perro. Quizás hace mal tiempo o no te sentís bien. Cualquiera sea el motivo, sabés la importancia del ejercicio frecuente para la salud y la felicidad de tu mascota. Entonces, ¿qué podés hacer en esos días en los que simplemente no es posible salir a pasear?



Te presentamos dos ideas simples pero efectivas para hacer un ejercicio rápido para tu perro que también te hará sonreír.



La escondida es un juego infantil clásico que los perros adoran. Ya sea que elijas usar uno de sus juguetes favoritos o esconderte, este juego mantendrá su cerebro activo y sus sentidos alerta, incluso en los días más tranquilos.



Una alternativa a esconder un juguete es hacer un juego simple escondiendo un premio. Controlá que no estés agregando calorías vacías a su dieta habitual tomando parte de su ración de croquetas diaria para esconder, en lugar de utilizar golosinas adicionales.