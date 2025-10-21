MEDIUM ADULT - CHUNKS IN GRAVY

ROYAL CANIN® Medium Adult bucăţi în sos este o hrană umedă completă şi echilibrată din punct de vedere nutriţional, special dezvoltată pentru a răspunde cerinţelor specifice ale câinilor de talie medie şi pentru a-i susţine pe tot parcursul vieţii de adult. Această hrană este potrivită câinilor de talie medie, cu o greutate între 11 şi 25 de kg şi care au peste 12 luni.</p><p>Această formulă este creată cu atenţie pentru a ajuta la menţinerea masei musculare datorită unui conţinut de proteine de calitate superioară.</p><p>Câinii de talie medie au tendinţa de a avea un stil de viaţă activ, ceea ce ar putea să îi expună la factori de mediu care să le slăbească sistemul imunitar. Pentru a ajuta la susţinerea sistemului natural de apărare al câinelui tău, această formulă este îmbogăţită cu prebiotice şi un mix de vitamine - printre care vitaminele C şi E.</p><p>Această formulă special creată conţine, de asemenea, un mix de vitamine şi nutrienţi foarte uşor de digerat pentru a ajuta la susţinerea absorbţiei optime şi a stării generale de sănătate.</p><p>Indiferent de rasa câinelui tău, blana acestuia este mândria sa. Îmbogăţită cu un mix de nutrienţi, această hrană ajută la menţinerea sănătăţii pielii şi al aspectului lucios şi sănătos al blănii câinelui tău.</p><p>ROYAL CANIN® Medium Adult bucăţi în sos este disponibil şi sub formă de crochete: ROYAL CANIN® Medium Adult. Mixul de hrană umedă şi uscată contribuie la o hrănire variată a câinelui tău, făcându-i orele de masă mai interesante şi mai atractive.</p>