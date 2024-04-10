Încă din 1968, am studiat nevoile unice de sănătate ale pisicilor și câinilor în cele mai mici detalii. În acest timp, am aflat că cea mai mică diferență nutrițională poate avea un impact incredibil asupra vieții și sănătății animalului tău de companie.

Ce este nutriția adaptată?

Fiecare rețetă în parte este concepută pentru a oferi un nivel exact de antioxidanți naturali, vitamine, fibre, prebiotice și minerale, toate acestea fiind esențiale pentru nevoile unice legate de sănătate ale animalului tău de companie.

Răspunde câtorva întrebări despre animalul tău de companie

Descoperă recomandarea noastră

Continuă să monitorizezi starea de sănătate a animalului tău de companie

Formule elaborate

Să luăm ca exemplu Ciobăneștii Germani: îi iubim cu toții pentru curajul, loialitatea și inteligența lor. Însă, cu toată puterea trupului și minții lor, aceștia au stomacul sensibil. Așa că am creat pentru ei o formulă adaptată, cu proteine cu un grad înalt de digestibilitate și fibre speciale, pentru a fi sănătoși la interior precum sunt puternici în exterior.

Îi hrănim conform naturii lor

Un Jack Russell în stare perfectă de sănătate poate sări până la o înălțime de șase ori mai mare decât propria sa înălțime. Hrănindu-i incredibilul potențial natural cu proteine și antioxidanți special selectați, vei răspunde nevoilor sale unice.

Formule unice pentru nevoi unice

Multe animale de companie au forme ale maxilarului și comportamente unice, care le influențează modul în care se hrănesc. De aceea, adaptăm rețetele nu doar la nivel nutrițional, ci și la nivelul formei și structurii fiecărei crochete pentru a satisface mai bine nevoile fizice de hrănire ale fiecărui animal de companie.

Rezultatul

Rezultatul este suportul nutrițional precis conceput pentru a răspunde cu acuratețe fiecărei nevoi legate de sănătate. Animalul tău de companie primește o gamă completă și echilibrată de nutrienți și aminoacizi, de care are nevoie pentru a își construi mușchi puternici și a își menține un corp sănătos și un sistem imunitar puternic. Oferim animalelor toată energia de care au nevoie pentru a prospera și a se bucura de sănătate.

Mituri sau adevăruri?

 Tendințele în domeniul hranei pentru animale se multiplică la fel de rapid precum cele din domeniul nutriției umane.
 Descoperă adevărurile din spatele nutriției și realitatea din spatele celor mai uzuale concepții greșite! 
Adaptat nevoilor legate de sănătate

Fiecare pisică și fiecare câine are nevoi specifice legate de sănătatea lor. Aceste nevoi legate de sănătate sunt adesea caracteristice taliei, rasei sau stilului de viață al animalului. Descoperă modul în care soluțiile noastre nutriționale pot ajuta fiecare animal de companie să se bucure de o stare de sănătate optimă.

Gama de produse pentru pisică

Hrană adaptată pentru

pisoi

Hrană adaptată pentru

pisici de rasă pură

Hrană adaptată pentru

pisici sănătoase, cu vârste și stiluri de viață diferite

Hrană adaptată pentru

pisici cu nevoi speciale de îngrijire

Hrană adaptată pentru

pisici senioare

Dietă adaptată pentru

piele și sensibilitățile la hrană

Dietă adaptată pentru

sănătatea tractului urinar

Gama de produse pentru câine

Hrană adaptată pentru

căței

Hrană adaptată pentru

câini de rasă

Hrană adaptată pentru

câini de orice talie

    Hrană adaptată pentru

    câini seniori

    Dietă adaptată pentru

    piele și sensibilitățile la hrană

    Dietă adaptată pentru

    sănătatea tractului urinar

