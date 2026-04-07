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Sacred Birman black and white kitten playing with red ball

Преузимање мачета и прве недеље са вама

Преузимање новог мачића је заиста узбудљиво, али за њега је то велика промена када напушта дом, мајку и другове из истог легла. Ево неколико ствари које не смете да заборавите како бисте помогли мачету да се смести код вас.
Kitten being held by its owner

Шта морате да знате да бисте се бринули о мачету

Много је тога што треба размотрити када је у питању довођење новог мачета. Морате бити потпуно спремни пре него што га преузмете и да знати како да му приступите од првог дана и ноћи боравка код вас, укључујући и то како да га храните.

Најбоље је већ током прве недеље започети са успостављањем рутина, као и одвођењем ветеринару и почетком социјализације. Важно је знати како да маче упознате са пријатељима, породицом, децом и другим кућним љубимцима. Као и то како да поступате током њихових првих авантура напољу, након што се вакцинишу.

Persian kittens sitting together on a cat tree

Да ли сте спремни да преузмете маче?

Важно је да будете потпуно спремни пре преузимања мачета. Обавезно учините свој дом безбедним за маче и уредите просторију са свим што ће му бити потребно, укључујући кревет, посуде за храну и воду, посуду за посип и играчке.

Биће вам потребан транспортер за ношење мачета, као и нешто хране којом им је хранио претходни власник. Такође је добра идеја да пронађете ветеринара коме верујете и да договорите термин за контролу неколико дана након његовог преузимања.

Обавезно припремите свој дом за маче и уредите собу у којој ће маче живети. За путовање ће вам требати и транспортер за мачке. Најбоље је да унапред нађете ветеринара како бисте могли да закажете преглед мачета неколико дана након што дође кући с вама.

Никада не би требало да усвојите маче пре него што напуни осам недеља, а неки одгајивачи могу га држати са мајком и мачићима из истог легла док не напуне 12 недеља. До те фазе требало би да буде одбијено од мајчиног млека и да научи основне друштвене вештине које су му потребне за интеракцију са другим мачкама. Такође, између осам и 16 недеља је време када почиње да разуме свој положај у домаћинству, па је право време да га преселите код себе.

Идеално је да преузмете маче када имате неколико мирних дана које можете да проведете код куће са њим и када немате заказаних посетилаца. Покушајте да преузимање обавите ујутро како би маче имало времена да се навикну на ваш дом пре вечери.

Питајте шта је ваше маче јело и сазнајте о његовој рутини храњења и пракси у вези са посудом за посип. Проверите да ли су посетили ветеринара и да ли су вршили вакцинацију или третмане чишћења од паразита и да ли имају или немају ИД чип. Питајте и које су му омиљене играчке.

Ако је могуће, оставите неколико дана играчке и покривач са својим мачетом пре него што га преузмете, тако да му познати мирис буде утешан на путовању и када се вратите кући.

Без обзира како путујете, неопходно је узети транспортер за мачке, јер је опасно превозити маче слободно у аутомобилу или вам може побећи ако ходате или идете јавним превозом.

Изаберите онај у који ће стати маче када потпуно одрасте и убаците покривач ради удобности. Замрачени транспортер помоћи ће вашем мачету да се осећа заштићено. И не заборавите да узмете неколико папирних убруса и резервни покривач у случају да се маче унереди током путовања. За време ових путовања држите транспортер близу како бисте тешили своје маче.

Ако сте у аутомобилу, будите мирни и возите полако како бисте спречили да се ваше маче уплаши. Или причврстите транспортер сигурносним појасом тако да не клизи или нека га други путник чврсто држи.

Да бисте мачету олакшали да се осећа безбедно, навуците тањи покривач преко транспортера, а у њега ставите све играчке или ћебад који миришу познато. Најсигурније је оставити их у транспортеру током путовања, али можете им помоћи да остану смирени тако што ћете им говорити умирујућим гласом.

Ваше маче је први дан са вама

Мачићи су веома осетљиви на ново окружење, па је пресудно бити опрезан када дочекујете новог љубимца. Придржавање ових кључних савета помоћи ће да ваше маче буде мање узнемирено.
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Нека ваша кућа буде мирно место

Нови призори, звукови и мириси у вашем дому и одвојеност од мајке могу учинити да ваше маче буде под стресом. Зато нека кућа остане веома мирна и тиха.

Kitten standing indoors
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Дозволите мачету да истражује

Када стигнете кући, ставите кутију за мачке у просторију коју сте припремили за маче и отворите врата. Пустите их да изађу и истражују у време када им одговара и одуприте се жељи да их одмах мазите.

Kitten walking along a windowsill indoors
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Покажите мачету његов кревет

Након што ваше маче истражи своју собу, можда ће бити спремно да одрема, па му покажите кревет, уместо да покушавате да се играте с њим. Осигурајте да оно такође зна где се налази и посуда за посип.

Kitten sitting in a cat bed
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Припазите на своје маче

Ваше маче је у почетку можда кротко, али ће ускоро желети да даље истражује. Ако је ваш дом прилагођен мачићима, дозволите му да то ради док га посматрате. Или га првих неколико недеља држите на безбедном у својој соби, са прозорима и обиљем социјалних контаката.

Kitten sitting on owners lap
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Останите у близини

Све док ваше маче не напуни четири месеца, не би требало да га остављате самог дуже времена током дана. Навикните га да буде само остављајући га на пет минута сваког сата и постепено продужујући период. Код неких раса, може није лоше размотрити удомљавање два мачета ради дружења.

Kitten being held by its owner
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Дајте им простора

Мачкама је потребна територија организована у одвојене просторе за храњење, одмор, чишћење (одлазак у тоалет) и играње. Обратите пажњу како ваше маче користи простор и по потреби унесите промене како би му било угодно. На пример, можда ћете морати да померите његов кревет на већу висину или посуду за посип даље од њихове хране.

Kitten lying on a wooden windowsill next to a plantpot

Ваше маче је прво вече са вама

Мачићи су често веома узнемирени током прве ноћи и нормално је да и током две или три ноћи плачу. Ево неколико савета који ће помоћи вашем мачету да се смири.
Kitten sleeping on a grey and white blanket

Обезбедите безбедно место за спавање

Поставите кревет мачета са прекривачем на удобно и тихо место и осигурајте да има приступ води, храни и посуди за посип. Искључивање светла ће вам помоћи да утврдите образац спавања мачета, али је прве ноћи пожељно да оставите упаљено ноћно светло док се оно прилагођава околини.

Ради њиховог здравља и добробити, мачићима је потребно пуно сна на тихом месту где се могу опустити и осећати безбедно. Ваше маче може спавати око 20 сати од 24, а можда ће му као одраслој мачки требати чак 18 сати сна.

Најбоља храна и прехрамбене навике за мачиће

Када први пут нахраните маче, то представља важан корак на њиховом путовању са вама. Разумевање шта им је потребно помоћи ће вам да осигурате да све буде у реду.

У почетку се придржавајте исте дијете

Било какве нагле промене у дијети мачета могу довести до стомачних тегоба и стреса. Дакле, прве недеље дајте мачету исту храну и примењујте исту рутину храњења као и његов претходни власник. Затим можете полако да пређете на другачију рутину, ако желите, и на храну за мачиће која одговара њиховом узрасту.

Обезбедите неко мирно место за јело

Оно би требало да буде негде где се маче осећа сигурно, далеко од места где ви и сви други љубимци једете. Мачке не воле да једу превише близу посуде за посип и увек треба да имају на располагању свежу воду. Важно је да посуде за воду држите даље од њихове хране како бисте избегли контаминацију.

Не дајте мачету млеко или остатке са стола

Након одвикавања од сисања, мачићи губе способност варења млечног шећера, а кравље млеко може да им изазове пролив. Ако их храните остацима од ваших оброка, они могу почети да мољакају или се разболети или имати прекомерну тежину јер једу превише погрешне хране.

Будите стрпљиви због смањеног апетита вашег мачета

Стрес због пресељења у нови дом може значити да ваше маче у почетку не једе пуно, али апетит треба да му се врати када се скраси. Такође не заборавите да мачке природно не једу велике оброке – једу неколико малих оброка дневно. Ако икада будете били забринути због прехрамбених навика вашег мачића, обратите се ветеринару.

Sacred Birman black and white kitten eating

Сазнајте о исхрани и храњењу мачета

Исхрана вашег мачета треба да садржи све хранљиве материје потребне за сваку фазу у његовом развоју. Дакле, док расту, мораћете да прилагодите храну и оброке које им дајете.
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Како да безбедно промените исхрану вашег мачета

Систем за варење код мачића је врло осетљив и може бити поремећен наглим променама. Када будете били спремни да промените храну свог мачета, пресудно је да прелаз направите пажљиво и полако како бисте избегли пробавне проблеме. Погледајте наш водич за безбедну промену дијете вашег мачета.
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Одведите своје маче код ветеринара

Ваше маче ће морати да посети ветеринара неколико дана након усељења код вас. Осим што ће им обавити општу здравствену контролу, одредиће распоред вакцинисања и могу вам дати савете о чишћењу од паразита, исхрани и још много тога.
kitten being held and examined by a vet
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Путовање аутомобилом

Можда ће ваше маче морати да путује аутомобилом ради посета ветеринару, па је важно да се на то навикне. Ако га нисте однели кући у аутомобилу, корисно је повести га на вожњу аутомобилом током прве недеље са вама. Започните тако што ће се осећати пријатно да борави у транспортеру за мачке, а затим га упознајте са аутомобилом без укљученог мотора. Након што се смири, почните да га упознајете са мотором и кретањем.
kitten lying down on a white blanket in a cat carrier
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Користите транспортер за мачке

Увек је најбезбедније преузети маче у транспортеру за мачке. Ако то нисте учинили, важно је да га што пре упознате са транспортером за мачке како би се пријатно осећало током посета ветеринару. Можда ћете чак желети да охрабрите маче да користи транспортер као сигурно место за спавање.

Kitten coming out of a cat carrier at a vet clinic
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Сазнајте о социјализацији вашег мачета

Ваша је одговорност да помогнете мачету да изгради самопоуздање и да се навикне на своје окружење. Постепеним увођењем у нова искуства и нежним охрабривањима, можете помоћи у социјализацији мачета.

Neva Masquerade kitten sitting indoors
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Упознавање са новим звуцима

Звукови могу да запрепасте мачиће и учине их узнемиренима, зато их непрестано упознајте са новим звуцима, истовремено их охрабрујучи. То може да укључује звуке попут машине за веш, музике или фена за косу. Обавезно их упознајте са новим звуцима све док се мачићи не привикну.

Sacred Birman kitten walking in a kitchen
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Помозите мачету да истражује

Маче ће морати да се избори са различитим теренима. Можете им помоћи да се прилагоде тако што ћете их пажљиво упознавати са степеницама, пењалицом у кући и низом површина.

Kitten exploring outdoors
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Навикните своје маче на додиривање

Ветеринар ће желети да детаљно прегледа ваше маче. Да бисте спречили да их ово узнемири, најбоље је пажљиво навикнути маче да га подижу и додирују по целом телу.

British Shorthair kitten being stroked by owner
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Играјте се са мачетом

Проведите време играјући се игри које подстичу маче да покаже природно понашање попут вребања, скакања и ударања шапом.

Kitten playing in a kitchen chasing a stick
Sacred Birman mother with two kittens in black and white on a white background

Социјализација мачића

Социјализација треба да започне што је раније могуће, како би се избегло нежељено понашање и помогло им се да се развију у самопоуздане, уравнотежене одрасле мачке. Сазнајте како можете да социјализујете маче.
Социјализација мачета
ginger kitten being examined by a vet

Прва посета мачета ветеринару

Заиста је важно да маче одведете ветеринару на преглед након што проведе неколико дана са вама. Ако се добро припремите, можете осигурати да то буде позитиван догађај за ваше маче. И можете искористити прилику да сазнате више о бризи о њима.

Прва посета код ветеринара

Ваше маче ће се можда осећати узнемирено приликом пресељења у нови дом, али му можете помоћи да остане мирно. Увек се крећите полако и пажљиво и додирујте га веома нежно. Говорите нежним гласом и умирујте га док постепено уводите нове призоре, звукове и мирисе. И побрините се да у почетку број посетилаца буде минималан.

brown tabby kitten being held by owner in a grey top

Како да упознате своје маче са децом, кућним љубимцима и другим особама

Мачићи могу лако бити уплашени или чак престрашени сусретима са другим животињама и људима, зато је од виталне важности да обавите упознавање на прави начин.

Упознавање вашег мачета

Дневна рутина вашег мачета

Првих неколико дана и недеља вашег мачета утицаће на то како ће се интегрише са вашом породицом и да ли ће се развити у срећну мачку која воли да се дружи. Ево неколико начина за успостављање рутина које ће мачету пружити најбољи могући почетак.
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Коришћење посуде за посип

Многи мачићи науче да користе посуду за посип гледајући своју мајку. Ако ваше маче није научено на коришћење мачјег тоалета, ставите га у посуду и загребите посип једном од његових предњих шапа. Урадите то након сваког оброка и када се пробуде. Уверите се да је посуда за посип на тихом месту, увек доступна и удаљена од мачјих посуда за храну и воду.
kitten sitting in a litter trey
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Храњење

Прву недељу следите исту рутину као претходни власник вашег мачета. Затим можете постепено прећи на своју рутину. Постоје три главне могућности:

  • Послужите дневну порцију суве хране мачету и пустите га да је грицка када жели.
  • Храните их са неколико мањих оброка дневно.
  • Дајте мање следовање суве хране за грицкање и храните их влажном храном у одређено време.

Коју год опцију да одаберете, придржавајте је се како би ваше маче научило шта да очекује.

Kitten sitting on a white rug eating from a red bowl
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Играње

Осигурајте да сваки члан породице проводи неко време играјући се и стварајући везу са мачетом. Њихово подручје за игру је најважнији део њихове територије и потребан им је простор за трчање, пењање и скривање. Мачке посебно воле да буду високо, па ако нема довољно места за њих да се сместе, корисно је купити пењалицу за мачке.

Grey and white kitten playing indoors with a red ball
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Понашање и обука

Иако је важно увек бити нежан према свом мачету, оно мора да разуме границе. Један од најбољих начина за решавање неприхватљивог понашања попут копања по смећу је да му одвратите пажњу играчком и да поновите једноставну команду.

Bengal kittens playing together indoors
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Активност

Један од периода када је мачка најактивнија је сумрак. Ваше маче ће ценити ако се играте са њим у том периоду и то ће помоћи да се уморе и спреме за спавање. Још један активан период за мачке је зора. Ако нисте раноранилац, покушајте ујутро да их забавите посудом за споро храњење.

Grey kitten walking through grass
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Локација кревета

Поставите кревет мачета на место које намеравате да користите током њеног одраслог узраста, јер кад једном негде почну да спавају, неће бити лако да промене локацију. Иако кревет мачета треба да буде на тихом месту, најбоље је да се налази прилично близу дневног боравка, јер ће уживати да вас посматрају.

Neva Masquerade kittens sitting together in a grey cat bed
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Доследност

Уверите се да ваше маче има све што му је потребно, као што су приступ посуди за посип, води за пиће, храни, омиљеној играчки и покривачу. Затим употребите сигнал као што је гашење или искључивање светла како бисте показали да је време за спавање. Можда ће заплакати током првих неколико ноћи, али ускоро ће сазнати да ћете се вратити ујутро и осећаће се сигурно у рутини.

Siamese kitten standing on a table indoors
white kitten walking outdoors in grass

Мачићи могу изаћи напоље под вашим надзором након што добију бустер ревакцине са око четири месеца. Али они нису спремни да изађу напоље без надзора док не напуне око шест месеци.

Поред тога што је ваше маче потпуно вакцинисано, требало би да осигурате и следеће:

  • Да га је могуће идентификовати помоћу микрочипа или добро постављене огрлице и идентификационе ознаке.
  • Ваша башта је прилагођена мачићима.
  • Знате његове омиљене ствари како бисте их могли користити да подстакнете маче да се врати унутра.

Пре него што ваше маче изађе напоље без надзора, такође га треба кастрирати или стерилисати како би се спречио настанак нежељеног легла.

Black and white kitten laying down in grass

Први излазак вашег мачета на отворено може му изгледати застрашујуће, али ево неколико начина који ће осигурати да то буде позитивно искуство:

  • Изаберите мирно време и склоните децу и друге кућне љубимце.
  • Изађите пре вечере како бисте могли да употребите храну мачета да бисте га привукли да уђе унутра.
  • Шетајте са мачетом док истражује, како се не би изгубило.
  • Оставите врата отворена да би оно видело како да се врати унутра.

Наш асортиман за мачиће

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