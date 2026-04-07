Преузимање мачета и прве недеље са вама
Шта морате да знате да бисте се бринули о мачету
Много је тога што треба размотрити када је у питању довођење новог мачета. Морате бити потпуно спремни пре него што га преузмете и да знати како да му приступите од првог дана и ноћи боравка код вас, укључујући и то како да га храните.
Најбоље је већ током прве недеље започети са успостављањем рутина, као и одвођењем ветеринару и почетком социјализације. Важно је знати како да маче упознате са пријатељима, породицом, децом и другим кућним љубимцима. Као и то како да поступате током њихових првих авантура напољу, након што се вакцинишу.
Да ли сте спремни да преузмете маче?
Важно је да будете потпуно спремни пре преузимања мачета. Обавезно учините свој дом безбедним за маче и уредите просторију са свим што ће му бити потребно, укључујући кревет, посуде за храну и воду, посуду за посип и играчке.
Биће вам потребан транспортер за ношење мачета, као и нешто хране којом им је хранио претходни власник. Такође је добра идеја да пронађете ветеринара коме верујете и да договорите термин за контролу неколико дана након његовог преузимања.
Шта треба да урадите пре преузимања мачета?
Обавезно припремите свој дом за маче и уредите собу у којој ће маче живети. За путовање ће вам требати и транспортер за мачке. Најбоље је да унапред нађете ветеринара како бисте могли да закажете преглед мачета неколико дана након што дође кући с вама.
Ког узраста мора бити маче кад га одведете кући?
Никада не би требало да усвојите маче пре него што напуни осам недеља, а неки одгајивачи могу га држати са мајком и мачићима из истог легла док не напуне 12 недеља. До те фазе требало би да буде одбијено од мајчиног млека и да научи основне друштвене вештине које су му потребне за интеракцију са другим мачкама. Такође, између осам и 16 недеља је време када почиње да разуме свој положај у домаћинству, па је право време да га преселите код себе.
Када је најбоље време да маче доведете кући?
Идеално је да преузмете маче када имате неколико мирних дана које можете да проведете код куће са њим и када немате заказаних посетилаца. Покушајте да преузимање обавите ујутро како би маче имало времена да се навикну на ваш дом пре вечери.
Која питања треба да поставите претходном власнику мачића?
Питајте шта је ваше маче јело и сазнајте о његовој рутини храњења и пракси у вези са посудом за посип. Проверите да ли су посетили ветеринара и да ли су вршили вакцинацију или третмане чишћења од паразита и да ли имају или немају ИД чип. Питајте и које су му омиљене играчке.
Ако је могуће, оставите неколико дана играчке и покривач са својим мачетом пре него што га преузмете, тако да му познати мирис буде утешан на путовању и када се вратите кући.
Шта треба да понесете са собом када преузимате маче?
Без обзира како путујете, неопходно је узети транспортер за мачке, јер је опасно превозити маче слободно у аутомобилу или вам може побећи ако ходате или идете јавним превозом.
Изаберите онај у који ће стати маче када потпуно одрасте и убаците покривач ради удобности. Замрачени транспортер помоћи ће вашем мачету да се осећа заштићено. И не заборавите да узмете неколико папирних убруса и резервни покривач у случају да се маче унереди током путовања. За време ових путовања држите транспортер близу како бисте тешили своје маче.
Како мачету можете да учините пут кући пријатнијим?
Ако сте у аутомобилу, будите мирни и возите полако како бисте спречили да се ваше маче уплаши. Или причврстите транспортер сигурносним појасом тако да не клизи или нека га други путник чврсто држи.
Да бисте мачету олакшали да се осећа безбедно, навуците тањи покривач преко транспортера, а у њега ставите све играчке или ћебад који миришу познато. Најсигурније је оставити их у транспортеру током путовања, али можете им помоћи да остану смирени тако што ћете им говорити умирујућим гласом.
Ваше маче је први дан са вама
Нека ваша кућа буде мирно место
Нови призори, звукови и мириси у вашем дому и одвојеност од мајке могу учинити да ваше маче буде под стресом. Зато нека кућа остане веома мирна и тиха.
Дозволите мачету да истражује
Када стигнете кући, ставите кутију за мачке у просторију коју сте припремили за маче и отворите врата. Пустите их да изађу и истражују у време када им одговара и одуприте се жељи да их одмах мазите.
Покажите мачету његов кревет
Након што ваше маче истражи своју собу, можда ће бити спремно да одрема, па му покажите кревет, уместо да покушавате да се играте с њим. Осигурајте да оно такође зна где се налази и посуда за посип.
Припазите на своје маче
Ваше маче је у почетку можда кротко, али ће ускоро желети да даље истражује. Ако је ваш дом прилагођен мачићима, дозволите му да то ради док га посматрате. Или га првих неколико недеља држите на безбедном у својој соби, са прозорима и обиљем социјалних контаката.
Останите у близини
Све док ваше маче не напуни четири месеца, не би требало да га остављате самог дуже времена током дана. Навикните га да буде само остављајући га на пет минута сваког сата и постепено продужујући период. Код неких раса, може није лоше размотрити удомљавање два мачета ради дружења.
Дајте им простора
Мачкама је потребна територија организована у одвојене просторе за храњење, одмор, чишћење (одлазак у тоалет) и играње. Обратите пажњу како ваше маче користи простор и по потреби унесите промене како би му било угодно. На пример, можда ћете морати да померите његов кревет на већу висину или посуду за посип даље од њихове хране.
Ваше маче је прво вече са вама
Обезбедите безбедно место за спавање
Ради њиховог здравља и добробити, мачићима је потребно пуно сна на тихом месту где се могу опустити и осећати безбедно. Ваше маче може спавати око 20 сати од 24, а можда ће му као одраслој мачки требати чак 18 сати сна.
Најбоља храна и прехрамбене навике за мачиће
У почетку се придржавајте исте дијете
Било какве нагле промене у дијети мачета могу довести до стомачних тегоба и стреса. Дакле, прве недеље дајте мачету исту храну и примењујте исту рутину храњења као и његов претходни власник. Затим можете полако да пређете на другачију рутину, ако желите, и на храну за мачиће која одговара њиховом узрасту.
Обезбедите неко мирно место за јело
Оно би требало да буде негде где се маче осећа сигурно, далеко од места где ви и сви други љубимци једете. Мачке не воле да једу превише близу посуде за посип и увек треба да имају на располагању свежу воду. Важно је да посуде за воду држите даље од њихове хране како бисте избегли контаминацију.
Не дајте мачету млеко или остатке са стола
Након одвикавања од сисања, мачићи губе способност варења млечног шећера, а кравље млеко може да им изазове пролив. Ако их храните остацима од ваших оброка, они могу почети да мољакају или се разболети или имати прекомерну тежину јер једу превише погрешне хране.
Будите стрпљиви због смањеног апетита вашег мачета
Стрес због пресељења у нови дом може значити да ваше маче у почетку не једе пуно, али апетит треба да му се врати када се скраси. Такође не заборавите да мачке природно не једу велике оброке – једу неколико малих оброка дневно. Ако икада будете били забринути због прехрамбених навика вашег мачића, обратите се ветеринару.
Како да безбедно промените исхрану вашег мачета
Одведите своје маче код ветеринара
Путовање аутомобилом
Користите транспортер за мачке
Увек је најбезбедније преузети маче у транспортеру за мачке. Ако то нисте учинили, важно је да га што пре упознате са транспортером за мачке како би се пријатно осећало током посета ветеринару. Можда ћете чак желети да охрабрите маче да користи транспортер као сигурно место за спавање.
Сазнајте о социјализацији вашег мачета
Ваша је одговорност да помогнете мачету да изгради самопоуздање и да се навикне на своје окружење. Постепеним увођењем у нова искуства и нежним охрабривањима, можете помоћи у социјализацији мачета.
Упознавање са новим звуцима
Звукови могу да запрепасте мачиће и учине их узнемиренима, зато их непрестано упознајте са новим звуцима, истовремено их охрабрујучи. То може да укључује звуке попут машине за веш, музике или фена за косу. Обавезно их упознајте са новим звуцима све док се мачићи не привикну.
Помозите мачету да истражује
Маче ће морати да се избори са различитим теренима. Можете им помоћи да се прилагоде тако што ћете их пажљиво упознавати са степеницама, пењалицом у кући и низом површина.
Навикните своје маче на додиривање
Ветеринар ће желети да детаљно прегледа ваше маче. Да бисте спречили да их ово узнемири, најбоље је пажљиво навикнути маче да га подижу и додирују по целом телу.
Играјте се са мачетом
Проведите време играјући се игри које подстичу маче да покаже природно понашање попут вребања, скакања и ударања шапом.
Ваше маче ће се можда осећати узнемирено приликом пресељења у нови дом, али му можете помоћи да остане мирно. Увек се крећите полако и пажљиво и додирујте га веома нежно. Говорите нежним гласом и умирујте га док постепено уводите нове призоре, звукове и мирисе. И побрините се да у почетку број посетилаца буде минималан.
Дневна рутина вашег мачета
Коришћење посуде за посип
Храњење
Прву недељу следите исту рутину као претходни власник вашег мачета. Затим можете постепено прећи на своју рутину. Постоје три главне могућности:
- Послужите дневну порцију суве хране мачету и пустите га да је грицка када жели.
- Храните их са неколико мањих оброка дневно.
- Дајте мање следовање суве хране за грицкање и храните их влажном храном у одређено време.
Коју год опцију да одаберете, придржавајте је се како би ваше маче научило шта да очекује.
Играње
Осигурајте да сваки члан породице проводи неко време играјући се и стварајући везу са мачетом. Њихово подручје за игру је најважнији део њихове територије и потребан им је простор за трчање, пењање и скривање. Мачке посебно воле да буду високо, па ако нема довољно места за њих да се сместе, корисно је купити пењалицу за мачке.
Понашање и обука
Иако је важно увек бити нежан према свом мачету, оно мора да разуме границе. Један од најбољих начина за решавање неприхватљивог понашања попут копања по смећу је да му одвратите пажњу играчком и да поновите једноставну команду.
Активност
Један од периода када је мачка најактивнија је сумрак. Ваше маче ће ценити ако се играте са њим у том периоду и то ће помоћи да се уморе и спреме за спавање. Још један активан период за мачке је зора. Ако нисте раноранилац, покушајте ујутро да их забавите посудом за споро храњење.
Локација кревета
Поставите кревет мачета на место које намеравате да користите током њеног одраслог узраста, јер кад једном негде почну да спавају, неће бити лако да промене локацију. Иако кревет мачета треба да буде на тихом месту, најбоље је да се налази прилично близу дневног боравка, јер ће уживати да вас посматрају.
Доследност
Уверите се да ваше маче има све што му је потребно, као што су приступ посуди за посип, води за пиће, храни, омиљеној играчки и покривачу. Затим употребите сигнал као што је гашење или искључивање светла како бисте показали да је време за спавање. Можда ће заплакати током првих неколико ноћи, али ускоро ће сазнати да ћете се вратити ујутро и осећаће се сигурно у рутини.
Мачићи могу изаћи напоље под вашим надзором након што добију бустер ревакцине са око четири месеца. Али они нису спремни да изађу напоље без надзора док не напуне око шест месеци.
Поред тога што је ваше маче потпуно вакцинисано, требало би да осигурате и следеће:
- Да га је могуће идентификовати помоћу микрочипа или добро постављене огрлице и идентификационе ознаке.
- Ваша башта је прилагођена мачићима.
- Знате његове омиљене ствари како бисте их могли користити да подстакнете маче да се врати унутра.
Пре него што ваше маче изађе напоље без надзора, такође га треба кастрирати или стерилисати како би се спречио настанак нежељеног легла.
Први излазак вашег мачета на отворено може му изгледати застрашујуће, али ево неколико начина који ће осигурати да то буде позитивно искуство:
- Изаберите мирно време и склоните децу и друге кућне љубимце.
- Изађите пре вечере како бисте могли да употребите храну мачета да бисте га привукли да уђе унутра.
- Шетајте са мачетом док истражује, како се не би изгубило.
- Оставите врата отворена да би оно видело како да се врати унутра.