Да ли да кастрирам мог мачора?
Кастрација мачета је уобичајена процедура која досноси пуно предности вашој мачки и вашем дому. Међутим, то није одлука која се доноси брзо, посебно ако желите да имате легло мачића у будућности.
Шта је то кастрирање?
Кастрирање је израз који се користи за стерилизацију мачора. Код женки мачака то се назива стерилизација, мада се понекад израз кастрирање користи за означавање стерилизације мушких или женских животиња.
Како функционише кастрирање?
Оно елиминише полне хормоне код ваше мачке. Мачорима се уклањају тестиси, тако да више не производе сперму која може оплодити јајашце женке, па самим тим више нису у стању да се репродукују. Операцију обавља ветеринар.
Када је најбоље време за кастрирање мог мачета?
У идеалном случају, маче треба да кастрирате око пубертета; код мушких мачака ово је између шест и 12 месеци старости. Мачори достижу полну зрелост, па стога почињу да траже партнера када су између седам и 12 месеци старости. Кастрирање се може успешно обавити већ са три месеца. Ваш ветеринар ће моћи да вас посаветује о најбољем времену за ваше маче.
Зашто бих кастрирао/ла своје маче?
Главна предност кастрирања вашег мачета је у томе што се отклања могућност стварања нежељеног легла, којим је тешко управљати и послати га у добар дом. Оно такође смањује вероватноћу да се ваша мачка зарази или да прошири СПИ (сексуално преносиве инфекције, јер је смањена њихова жеља за парењем. На сличан начин је смањена и њихова жеља за борбом, што може донети и корист у облику тишег и мирнијег кућног окружења.
Како ће се променити дијета мог мачета?
Након кастрирања, прехрамбене потребе вашег мачића се мењају. Потребе за енергијом се смањују за око 30%, али се апетит повећава за приближно 20-25%. Како ваше маче још увек расте и потребна му је енергија за развој здравих мишића и телесне масе, важно је да му обезбедите храну која задовољава његове измењене нутриционистичке потребе. Храна намењена стерилисаним мачкама може бити добра опција. Консултујте се са својим ветеринаром о нутриционистичким препорукама.
Које још компликације могу да се јаве због кастрирања?
Мачори су изложени великом ризику да постану гојазни након кастрације, а то може довести до даљих, дугорочних здравствених проблема. То може укључивати болести зглобова, дијабетес и уринарне проблеме. Ако одлучите да ваше маче буде кастрирано, строго пазите на унос калорија и укључите га у разигране активности које ће помоћи да контролишете његову тежину.
Кастрирање може да буде користан поступак за вашу мачку и ваше кућно окружење. За више информација разговарајте са ветеринаром који ће вам помоћи да одлучите да ли је то исправно за вашу мачку.
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