Зашто мој пас губи тежину?
Тежина пса ће се мењати током живота, у зависности од старости, расе, да ли је кастриран и било каквих здравствених проблема које може имати. Али ако приметите да је ваш пас изненада и неочекивано почео да мршави, ово би могло да буде симптом озбиљног поремећаја.
Није свако смањење тежине последица хроничног стања, па се побрините што пре да поразговарате са ветеринаром који ће вам помоћи да утврдите у чему је проблем и који третман је доступан за вашег пса.
Гастроинтестинални поремећаји код паса
Смањење тежине може бити знак да ваш пас пати од једног од многих могућих гастроинтестиналних поремећаја, који могу утицати на његов стомак и црева. Остали симптоми на које треба обратити пажњу су хронична дијареја или затвор, повраћање, дехидрација и летаргија. Када ваш пас пати од гастроинтестиналних проблема, може да изгуби апетит и почне да губи килограме, јер му варење хране ствара нелагоду.
Хронична бубрежна инсуфицијенција код паса
Хронична бубрежна инсуфицијенција је озбиљан и чест проблем који се јавља код 2% до 5% свих паса и представља стање када бубрези вашег пса престају ефикасно да раде и нису у стању да врше функције излучивања или метаболизма. Просечан узраст при успостављању дијагнозе је шест и по година, па је то стање које често погађа старије псе. Поред смањења тежине, приметићете да је ваш пас летаргичан, слаб и да пати од повраћања или дијареје.
Мегезофаг код паса
Смањење тежине је секундарни симптом стања званог мегезофаг, који вашег пса спречава да у потпуности свари и апсорбује храну. Код паса са овом болешћу једњак набрекне, увећа се и почне да неисправно функционише јер више не пребацује храну у стомак.
Болести јетре код паса
Уз повраћање, одбијање јела и генерализовану летаргију, нагли губитак тежине рани је знак болести јетре.
Егзокрина инсуфицијенција панкреаса (EPI) код паса
EPI је поремећај због којег ваш пас не може правилно да свари храну, јер његов панкреас не производи довољно пробавних ензима или правих ензима који подржавају његов систем. То значи да не добија хранљиве материје или енергију која му је потребна и да ће почети да губи килограме. Ово стање такође карактеришу хронична дијареја и прождрљиви апетит, јер ваш пас једући више хране покушава да добије енергију за коју зна да му недостаје.
Дијабетес код паса
Дијабетес је, на жалост, често стање паса. Када је лоше контролисан, пас ће вероватно релативно брзо губити килограме – често се псу дијагностикује дијабетес након почетног периода повећаног губитка килограма. Већина паса са дијабетесом је средњих година или су старији, а вероватно ће већ бити прилично витки са смањеном телесном масом; ако се ваш пас уклапа у овај опис, важно је припазити на његову тежину како бисте били сигурни да је стабилан.
Шта да урадите ако приметите нагли губитак килограма код свог пса
Будући да је изненадни губитак килограма чест симптом за нека сложена, хронична стања, попут бубрежне инсуфицијенције или дијабетеса, пресудно је да се консултујете са ветеринаром ако приметите да је пас брзо смршао. Ваш ветеринар ће обавити низ тестова, утврдити који је вероватни узрок губитка тежине и понудити прилагођени распоред лечења вашег љубимца. Од вас ће се можда тражити да промените начин исхране како бисте уравнотежили његову тежину и, у случају гастроинтестиналних тегоба, умирили симптоме и држали их под контролом.
Ако имате било каквих недоумица у вези са тежином свог пса, одмах се обратите ветеринару – он ће бити у могућности да вас посаветује.
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