Každé domáce zviera je jedinečnéa rovnako aj ich výživové potreby
POSKYTNE VYSOKÚ PODPORU JEDINEČNÝM VÝŽIVOVÝM POTREBÁM VAŠEJ STARNÚCEJ MAČKY
PODPORTE JEDINEČNÉ VÝŽIVOVÉ POTREBY VAŠEJ STARNÚCEJ MAČKY
Predstavujeme ROYAL CANIN® Fussy
Všetky výhody troch produktov spojené v jednej novej, na mieru vytvorenej formule.
PREDSTAVUJEME NÁŠ NOVÝ SORTIMENT DOPLNKOV STRAVY
Špeciálne vyvinuté na podporu meniacich sa potrieb psov a na udržanie ich zdravia zvnútra.
Objavte naše produkty
Nájdite ideálne plemeno psa
Odpovedzte na otázky o svojom životnom štýle
Získajte odporúčanie ideálneho plemena
Získajte podrobné informácie o svojom obľúbenom plemene
Preskúmajte náš veterinárny sortiment
Zdravotné problémy si vyžadujú špecifické riešenia. Preto sme vyvinuli rad produktov určených pre veterinárov, ktoré podporujú uzdravenie.
Nájdite ten správny výrobok
Odpovedzte na otázky o vašom domácom zvierati
Získajte odporúčanie na mieru
Odomknite sledovanie zdravotného stavu vášho domáceho miláčika
Novinky
Naše produkty sa v súčasnosti predávajú vo viac ako 100 krajinách
Objavte naše základné programy pre rast domácich zvierat
Strava a aktivita mačiat a šteniat počas prvých mesiacov života ovplyvní celý ich zvyšok života. Sme tu, aby sme vás týmto obdobím previedli.
Objavte plemená
Získajte najdôležitejšie poznatky v našej oficiálnej knižnici o plemenách.
Domáce zvieratá, planéta a ľudia sú stredobodom všetkých našich iniciatív v oblasti udržateľnosti.Prečítať si viac
Komunita Royal Canin
V súčasnosti viac ako 8 000 partnerov spoločnosti Royal Canin na celom svete spolupracuje s najlepšími odborníkmi na zlepšenie zdravia zvierat prostredníctvom výživy.