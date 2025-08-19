Naša vízia udržateľnosti
Spoločnosť Royal Canin chce zlepšiť život domácich zvierat, pričom na prvé miesto kladie potreby mačiek a psov na dosiahnutie ich optimálneho zdravia. Je toho viac: náš prístup k výžive založený na živinách nám umožňuje zvážiť environmentálny a sociálny dopad každej jednej receptúry, ktorú vyvíjame, a zároveň poskytovať domácim zvieratám výživu s najvyššou kvalitou, výhodami a bezpečnosťou. A tým naša cesta udržateľnosti nekončí: meníme svoje aktivity na udržateľnejšie a sociálne zodpovednejšie a neúnavne tak pracujeme na zlepšovaní svojho vplyvu na domáce zvieratá, planétu a ľudí.
ZAMERANIE
Udržateľnejšie balenie
Sme hlavným partnerom iniciatívy New Plastics Economy Initiative nadácie Ellen MacArthurovej (EMF) a signatárom jej globálneho záväzku odstrániť plastový odpad a znečistenie už pri jeho vytváraní. Našou víziou, ktorá je v súlade s víziou nadácie EMF, je podporovať obehové hospodárstvo, v ktorom sa z obalov nikdy nestane odpad. Naším plánom do roku 2025 je, aby boli všetky naše plastové obaly recyklovateľné, znova použiteľné alebo kompostovateľné. Aby sa kruh uzavrel, do našich plastových obalov zahrnieme až 30 % recyklovaného plastu od konzumentov. Bude to závisieť od tempa pokroku v chemickej recyklácii a rozsahu a zosúladenia predpisov pre bezpečnosť krmiva.
Paralelne so zmenou receptúry prehodnocujeme svoj prístup k baleniu, pretože veríme, že udržateľný produkt môže byť iba v udržateľnom obale.
ZAMERANIE
Podpora pozitívnej úlohy domácich zvierat v spoločnosti s nadáciou Royal Canin Foundation
Vďaka domácim zvieratám je svet omnoho lepším miestom. Naša nadácia, ktorá vznikla v roku 2020, financuje projekty podporujúce pozitívnu úlohu domácich zvierat v oblasti zdravia a duševnej pohody ľudí.
„Naším cieľom je: LEPŠÍ SVET PRE DOMÁCE ZVIERATÁ, pretože tie robia náš život lepším. Preto nadácia Royal Canin Foundation podporuje externé projekty, ktorých ústredným motívom je vplyv domácich zvierat na zdravie a duševnú pohodu ľudí.“
– Fabrice Mathieu, globálny riaditeľ udržateľnosti
Čo hovoria naši ľudia o udržateľnosti
„Sme verní nášmu vedecky založenému prístupu a zhodnotili sme uhlíkovú stopu každej z našich 3 300 receptúr. Teraz nás naša klimatická ambícia zaviedla na začiatok jednej z najväčších obchodných transformácií za posledných 10 rokov.“
Marion Sarteel – globálna koordinátorka udržateľnosti
„Nutričná hodnota nášho krmiva pre domáce zvieratá je našou najvyššou prioritou. Vždy sa snažíme skombinovať ju so získavaním ekologickejších surovín. V niektorých receptúrach nahradíme rybí olej olejom z rias, aby sme ochránili voľne žijúce ryby.“
Camille Usseglio – manažérka európskeho strategického nákupu
„Z pozície veterinára je moja láska k zvieratám spojená s rešpektom k planéte. V rámci programu „Go Green“ sme pod vedením našich spolupracovníkov na našom pracovisku namontovali úle s cieľom chrániť čiernu včelu, ohrozený druh.“
Marie-Anne Hours – manažérka pre vedeckú komunikáciu v Európe
„Mojou úlohou je zabezpečiť správne pochopenie a presnosť údajov o udržateľnosti, aby sme mohli spoľahlivo sledovať naše výsledky. Viac ako kedykoľvek predtým verím spoločnosti Royal Canin a jej 8 000 spolupracovníkom, že zlepšia náš spoločenský vplyv na ekosystémy.“
Géraldine Merat – globálna koordinátorka udržateľnosti
„Receptúry vytvárame s použitím surovín vybraných pre ich nutričné výhody, ako aj ich vplyv na životné prostredie. Sú optimalizované tak, aby zaručovali najlepší nutričný výkon s najnižším vplyvom na našu uhlíkovú stopu."
Geoffrey Daniel – manažér portfólia receptúr
„Recyklovateľnosť je pri vývoji nových obalov jedným z našich hlavných cieľov. Som veľmi hrdá, že môžem podporiť a prispieť k tejto ceste k udržateľnosti.“
Anne-Laure Lebeux – globálna kancelária projektového manažmentu obalov
„Pevne veríme, že budovanie udržateľnej spoločnosti závisí od vzájomnej hodnoty, ktorú vytvárame so svojimi spolupracovníkmi a pre nich.“
Fabrice Mathieu – globálny manažér udržateľnosti