INSTINCTIVE kúsky v šťave

PODROBNOSTI O PRODUKTE

Pri kŕmení vašej mačky je možné zosúladiť to, čo skutočne chce jesť, s tým, čo potrebuje jesť, aby si zachovala nutričné ​​zdravie. Výber správneho krmiva pre vašu mačku je nevyhnutný na podporu zdravého životného štýlu a vďaka tomu, že si vaša mačka pochutnáva na jedle, je to ešte lepšie. ROYAL CANIN® Instinctive in Gravy je formulovaný tak, aby zodpovedal optimálnemu makro nutričnému profilu, ktorý inštinktívne preferujú dospelé mačky. So starostlivo vybranými živinami pre optimálnu chutnosť je konečným produktom jedlo, ktorému vaša mačka jednoducho neodolá. Vďaka zahrnutiu obrovského sortimentu vitamínov, minerálov a aminokyselín (všetko potrebné na udržanie celkového zdravia a pravidelného rastu) bude vaša mačka konzumovať vysoko stráviteľné a nutrične vyvážené krmivo. Kombinácia živín bola navrhnutá tak, aby bola nielen inštinktívne jedlá a nutrične zdravá, ale bola tiež formulovaná tak, aby pomohla vašej mačke udržať si ideálnu váhu a podporila zdravý močový systém. ROYAL CANIN® Instinctive in Gravy obsahuje optimálny obsah tuku pre zabezpečenie úrovne energie. Zmes vlákniny a bielkovín navyše prispieva k pocitu sýtosti. Aby sa vyhovelo individuálnym preferenciám každej mačky, ROYAL CANIN® Instinctive je k dispozícii aj vo forme šťavnatého želé alebo ako chutný bochník.

