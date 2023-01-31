Poďme sa porozprávať o malých bradáčoch
Všetka zábava a elán – a bujné fúzy – stredného bradáča v malom, ale energickom balení. Strapaté fúzy malého bradáča, pozdvihnuté obočie a mäkké prehnuté uši patria spolu so spoločenskosťou, prispôsobivosťou a inteligenciou k charakteristickým rysom tohto plemena. Drobná veľkosť malých bradáčov im umožňuje žiť spokojne v mestách, pokiaľ majú pravidelný pohyb. Toto plemeno vhodné pre rodinu môže žiť prakticky kdekoľvek – pokiaľ tam má vás.
Oficiálny názov: Malý bradáč
Ďalšie názvy: Pôvodne známy ako miniatúrny hrubosrstý pinč
Pôvod: Nemecko
Sklon k slintaniu1 out of 5
Miera pĺznutia2 out of 5
Úroveň energie*3 out of 5
Priateľskosť k iným domácim zvieratkám3 out of 5
Teplé počasie?3 out of 5
Vhodnosť na život v byte?4 out of 5
Rodinné zviera?*4 out of 5
Schopnosť zostať osamote?*3 out of 5
|Mužské
|Suka
|Výška
|Výška
|30 - 35 cm
|30 - 35 cm
|Hmotnosť
|Hmotnosť
|4 - 8 kg
|4 - 8 kg
|Vek dospelého jedinca
|10 mesiacov až 8 rokov
|Zrelý vek
|Seniorský vek
|8 až 12 rokov
|Od 12 rokov
|Vek mláďaťa
|Od narodenia do 2 mesiacov
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Spoznajte malého bradáča
Všetko, čo potrebujete o plemene vedieť
Pýtavé obočie a huňaté fúzy dodávajú malým bradáčom aj v mladosti vzhľad dôstojného starého gentlemana – chýba im už len hodvábna vesta a vreckové hodinky. Najmenší člen rodiny bradáčov zdieľa svoje charakteristické rysy a hustú ostrú srsť so stredným a veľkým bradáčom. Ale zvládnuteľná veľkosť malého bradáča a jeho ostražitá povaha, prispôsobivosť a schopnosť vychádzať s inými zvieratami a deťmi (samozrejme po vycvičení) z nich urobili veľmi obľúbeného domáceho maznáčika – najmä do rodiny.
Tento podsaditý malý pes bol vyšľachtený v Nemecku koncom 19. storočia, keď boli stredné bradáče krížené s inými menšími plemenami. Malé bradáče sú inteligentné, živé a spoločenské – a sú tiež vynikajúce strážne psy. Áno, čítate správne. Ich sklon k štekaniu, ktorý je možné napraviť včasným výcvikom, môže mať aj svoje výhody.
Malé bradáče je potrebné pravidelne brať na cvičenie. Majú hravú povahu a od prírody sú v dobrom zmysle slova húževnaté. Milujú hry a chcú sa učiť triky.
Hustá srsť týchto psov môže byť čierna, biela, čierna so striebornou alebo farby „soľ a korenie“. Aby sa udržali v dobrej kondícii, potrebujú malé bradáče pravidelne navštevovať profesionálneho psieho kaderníka a treba ich česať aj doma – čo je perfektná zámienka na maznanie.
Dva fakty o malom bradáčovi
1. Lovecký inštinkt
Malé bradáče boli pôvodne chované ako farmárske psy na chytanie potkanov a iných škodcov. Ak sú blízko menšie zvieratá, je dobré (najmä pre tie menšie zvieratá) držať bradáče na vôdzke.
2. Súťaž popularity
Psst… nehovorte to ostatným, ale malé bradáče sú najobľúbenejším členom rodiny bradáčov. Možno je to ich farebnejšou srsťou alebo zvládnuteľnejšou veľkosťou, ale každopádne je malý bradáč podľa posledného rebríčka amerického kynologického klubu najobľúbenejším zo všetkých troch plemien.
História plemena
Malý bradáč má rovnaké dlhé fúzy a fúzatý vzhľad s hranatou čeľusťou ako jeho predok stredný bradáč. Pre celú rodinu bradáčov je typický fúzatý ňufák, ktorý dal napokon tomuto plemenu meno. Stredný bradáč bol vyšľachtený v Nemecku prinajmenšom už v 14. storočí. Bol vyšľachtený na prácu na farmách, chytanie potkanov a iných škodcov a pôvodne bol známy ako hrubosrstý pinč.
Malý bradáč vznikol krížením s pudlami, opičími pinčmi, trpasličími pinčmi alebo dokonca foxteriérmi a škótskymi teriérmi – nikto si nie je celkom istý, s ktorými. Alebo prečo. Ale aj keď presný pôvod tohto psieho kokteilu nie je jasný, vieme, že bol malý bradáč prvýkrát oficiálne zaznamenaný v roku 1888 v Nemecku a prvýkrát predvedený na výstave psov ako samostatné plemeno v roku 1899. Odvtedy sa z neho stal obľúbený a moderný rodinný pes.
Od hlavy až po chvost
Fyzické znaky malého bradáča
1.Uši
2.Tvár
3.Srsť
4.Srsť
5.Chvost
Čo si treba všímať
Od konkrétnych znakov plemena až po všeobecný prehľad o zdraví, tu je niekoľko zaujímavých faktov o malom bradáčovi
Aby bol zdravý ako repa
Aj keď je známe, že sú to všeobecne odolné psy, existuje niekoľko zdravotných problémov, na ktoré môžu byť malé bradáče náchylné, ako sú určité očné ochorenia, vrátane – extrémne zriedkavého – vrodeného sivého zákalu, ktorý sa môže rozvinúť neskôr v živote. Pravidelné kontroly u veterinára zaistia, že váš malý bradáč zostane v špičkovej kondícii a že budú odhalené akékoľvek zdravotné problémy a budú môcť byť rýchlo liečené.
Na váhe
Malé bradáče môžu mať sklon k nadváhe, najmä ak sú kastrované. Ich hmotnosť je potrebné pravidelne sledovať ako u každého malého psa. Dodržiavanie odporúčaného denného množstva granúl pre plemeno pomôže zaistiť, že pes zostane stále živý a energický. Aj keď môžu žiť spokojne v byte, potrebujú malé bradáče dostatok pohybu a správnu kombináciu chôdze, behu a hrania – na duševnú stimuláciu aj na spaľovanie energie.
Zdravá strava, zdravší pes
Pri výbere potravy pre malého bradáča je potrebné zvážiť mnoho faktorov: vek, životný štýl, úroveň aktivity, fyziologický stav a zdravie vrátane možných chorôb alebo citlivosti. Potrava poskytuje energiu na pokrytie životných funkcií psa a kompletná výživa by mala obsahovať upravenú rovnováhu živín, aby v strave nevznikali nedostatky alebo prebytky, ktoré by mohli mať na psa nepriaznivý vplyv. K dispozícii by vždy mala byť čistá a čerstvá voda, čo podporuje pravidelnosť močenia. V horúcom počasí a najmä pri cvičení noste vodu so sebou, aby sa pes mohol aj počas cvičenia či prechádzky napiť. Nasledujúce odporúčania platia pre zdravé zvieratá. Ak má váš pes zdravotné problémy, poraďte sa so svojim veterinárom, ktorý vám predpíše výhradne veterinárnu stravu.
Požiadavky šteniat malého bradáča na energiu, bielkoviny, minerály a vitamíny sú oveľa vyššie ako v prípade dospelých jedincov. Potrebuje energiu a živiny na zachovanie stavby tela, ale aj na rast a jeho zmohutnenie. Imunitný systém šteňaťa malého bradáča sa vyvíja postupne do veku 10 mesiacov. Komplex antioxidantov – vrátane vitamínu E – môže pomôcť podporiť ich prirodzenú obranyschopnosť v tomto čase veľkých zmien, objavov a nových stretnutí. Aj ich tráviace funkcie sú odlišné ako u dospelého malého bradáča: ich tráviaca sústava ešte nie je zrelá, takže je dôležité poskytnúť im vysoko stráviteľné bielkoviny, ktoré budú efektívne využité. Prebiotiká, ako sú fruktooligosacharidy, podporujú zdravie tráviacej sústavy tým, že vyvažujú črevnú flóru, čo prispieva k dobrej stolici.
Pri výbere veľkosti, tvaru a tvrdosti granúl je tiež potrebné vziať do úvahy dôležitý faktor, ktorým sú zuby šteňaťa – od mliečnych zubov až po tie trvalé. Táto intenzívna fáza rastu tiež prináša vysoké energetické nároky, takže potrava musí mať vysoký energetický obsah (vyjadrený v kcal/100 g potravy), pričom koncentrácia všetkých ostatných živín bude v špeciálnych krmivách na podporu rastu tiež vyššia, než je obvyklé v bežných krmivách. Odporúča sa rozdeliť dennú dávku do troch kŕmení, a to do veku šiestich mesiacov. Potom je vhodné prejsť na dve kŕmenia denne.
Hlavné výživové ciele pre dospelé malé bradáče sú takéto:
Udržiavanie ideálnej telesnej hmotnosti používaním ľahko stráviteľných zložiek a udržiavaním primeraného obsahu tuku.
Ochrana zdravia a krásy kože a srsti pridaním esenciálnych mastných kyselín (najmä EPA-DHA), esenciálnych aminokyselín a vitamínov B.
V dospelosti majú malé plemená psov problémy s orálnymi a dentálnymi poruchami, presnejšie s hromadením zubného povlaku a kameňa. Zuby a čeľuste malého bradáča potrebujú veľa starostlivosti. Tvar granúl a textúra navrhnutá tak, aby pomáhala so žuvaním, môžu pomôcť spomaliť tvorbu zubného povlaku a receptúra s obsahom chelátorov vápnika môže pomôcť znížiť tvorbu zubného kameňa, a tým podporiť dennú ústnu hygienu. Malé plemená sú dobre známe tým, že sú nároční jedáci. Exkluzívna receptúra a arómy, ako aj veľkosť granúl so špeciálnou textúrou stimulujú chuť do jedla. Malé plemená sú náchylné na močové kamene. Odporúča sa diéta, ktorá podporuje zdravú močovú sústavu.
V prípade malých bradáčov žijúcich prevažne vo vnútri pomôžu vysoko stráviteľné bielkoviny, primeraný obsah vlákniny a veľmi kvalitné zdroje sacharidov znížiť zápach a objem výkalov. Keďže životný štýl vo vnútri často znamená menej pohybu, môže ideálnu hmotnosť pomôcť udržať prispôsobený obsah kalórií, ktorý spĺňa znížené energetické potreby, a diéta, ktorá obsahuje L-karnitín podporujúci metabolizmus tukov. Je dôležité vyhýbať sa pri ich kŕmení ľudským potravinám alebo tučným maškrtám. Namiesto toho odmeňte psa granulou odobranou z dennej kŕmnej dávky a prísne dodržiavajte pokyny na kŕmenie uvedené na obale, aby ste predišli nadmernému priberaniu.
Po 8 rokoch začnú malé bradáče vykazovať prvé známky starnutia. Receptúra obohatená o antioxidanty pomôže udržať ich vitalitu a upravený obsah fosforu podporí ich obličkový systém. Starnutie je sprevádzané aj úpravou tráviacich možností a konkrétnych výživových požiadaviek, takže strava pre staršie malé bradáče by mala mať tieto vlastnosti:
Vyšší obsah vitamínu C a vitamínu E. Tieto živiny majú antioxidačné vlastnosti a pomáhajú chrániť bunky tela pred škodlivými účinkami oxidačného stresu, spojeného so starnutím.
Vysoko kvalitný proteín. V rozpore so všeobecne rozšírenou mylnou predstavou zníženie obsahu bielkovín v potravinách neprináša veľký úžitok, pokiaľ ide o zmiernenie zlyhávania obličiek. Okrem toho staršie psy využívajú bielkoviny v potrave menej efektívne ako mladšie psy. Zníženie obsahu fosforu je dobrým spôsobom, ako spomaliť postupné zhoršovanie funkcie obličiek.
Vyšší podiel stopových prvkov železa, zinku a mangánu, ktoré pomáhajú udržiavať dobrý stav kože a srsti.
Vyššie množstvo polynenasýtených mastných kyselín na pomoc s udržiavaním kvality srsti. Psy tieto mastné kyseliny zvyčajne produkovať dokážu, ale starnutie môže tento fyziologický proces ovplyvniť.
S narastajúcim vekom psy čoraz viac trápia problémy s chrupom. Aby aj naďalej jedli dostatočne, treba tvar, veľkosť a štruktúru ich granúl prispôsobiť ich čeľusti.
Starostlivosť o malého bradáča
Tipy na starostlivosť o srsť, výcvik a cvičenie
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Všetko o malom bradáčovi
Štekajú malé bradáče veľa?
Malé bradáče sú živé a aktívne plemeno a niekedy si jednoducho nemôžu pomôcť a musia dať najavo svoje vzrušenie jedným alebo dvoma šteknutiami. U strážneho psa to môže byť celkom výhoda, ale ak je váš malý bradáč o niečo výrečnejší, než by ste chceli, môže pomôcť včasný výcvik.
Pĺznu malé bradáče?
Nenechajte sa zmiasť ich hipsterskou bradou: malé bradáče síce vyzerajú chlpato, ale v skutočnosti pĺznu veľmi málo.
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Zdroje
- Veterinárne centrá v USA: https://vcahospitals.com/
- Encyklopédia psov Royal Canin. Vydania 2010 a 2020
- Nemocnica pre domáce zvieratá Banfield: https://www.banfield.com/
- Kniha produktov Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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