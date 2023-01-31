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Poďme sa porozprávať o malých bradáčoch

Všetka zábava a elán – a bujné fúzy – stredného bradáča v malom, ale energickom balení. Strapaté fúzy malého bradáča, pozdvihnuté obočie a mäkké prehnuté uši patria spolu so spoločenskosťou, prispôsobivosťou a inteligenciou k charakteristickým rysom tohto plemena. Drobná veľkosť malých bradáčov im umožňuje žiť spokojne v mestách, pokiaľ majú pravidelný pohyb. Toto plemeno vhodné pre rodinu môže žiť prakticky kdekoľvek – pokiaľ tam má vás.

Oficiálny názov: Malý bradáč

Ďalšie názvy: Pôvodne známy ako miniatúrny hrubosrstý pinč

Pôvod: Nemecko

Čiernobiely portrét dvoch ležiacich šteniat malého bradáča

  • Sklon k slintaniu

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  • Miera pĺznutia

    2 out of 5

  • Úroveň energie*

    3 out of 5

  • Priateľskosť k iným domácim zvieratkám

    3 out of 5

  • Teplé počasie?

    3 out of 5

  • Vhodnosť na život v byte?

    4 out of 5

  • Rodinné zviera?*

    4 out of 5

  • Schopnosť zostať osamote?*

    3 out of 5
* Odporúčame nenechávať domáce zvieratá dlhšie bez dozoru. Spoločnosť môže zabrániť emocionálnej úzkosti a deštruktívnemu správaniu. Odporúčania vám poskytne váš veterinár. Každé zviera je iné, a to aj v rámci plemena. Tento náčrt rysov plemena by ste mali považovať len za orientačnú charakteristiku. Pre šťastné, zdravé a dobre vychované domáce zvieratko odporúčame vychovávať a socializovať ho a tiež pokryť jeho základné životné potreby (a jeho sociálne a behaviorálne potreby). Domáce zvieratá by nikdy nemali byť ponechané s dieťaťom bez dozoru. Ďalšie rady vám poskytne chovateľ alebo veterinár. Všetci domáci miláčikovia sú spoločenskí a dávajú prednosť spoločnosti pred samotou. Od raného veku sa však môžu učiť vyrovnať sa so samotou. O radu požiadajte svojho veterinára alebo trénera.
Ilustrácia malého bradáča
MužskéSuka
VýškaVýška
30 - 35 cm30 - 35 cm
HmotnosťHmotnosť
4 - 8 kg4 - 8 kg
Vek dospelého jedinca
10 mesiacov až 8 rokov
Zrelý vekSeniorský vek
8 až 12 rokovOd 12 rokov
Vek mláďaťa
Od narodenia do 2 mesiacov

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Malý bradáč stojaci v mrazivej tráve a hľadiaci priamo do fotoaparátu
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Spoznajte malého bradáča

Všetko, čo potrebujete o plemene vedieť

Pýtavé obočie a huňaté fúzy dodávajú malým bradáčom aj v mladosti vzhľad dôstojného starého gentlemana – chýba im už len hodvábna vesta a vreckové hodinky. Najmenší člen rodiny bradáčov zdieľa svoje charakteristické rysy a hustú ostrú srsť so stredným a veľkým bradáčom. Ale zvládnuteľná veľkosť malého bradáča a jeho ostražitá povaha, prispôsobivosť a schopnosť vychádzať s inými zvieratami a deťmi (samozrejme po vycvičení) z nich urobili veľmi obľúbeného domáceho maznáčika – najmä do rodiny.

Tento podsaditý malý pes bol vyšľachtený v Nemecku koncom 19. storočia, keď boli stredné bradáče krížené s inými menšími plemenami. Malé bradáče sú inteligentné, živé a spoločenské – a sú tiež vynikajúce strážne psy. Áno, čítate správne. Ich sklon k štekaniu, ktorý je možné napraviť včasným výcvikom, môže mať aj svoje výhody.

Malé bradáče je potrebné pravidelne brať na cvičenie. Majú hravú povahu a od prírody sú v dobrom zmysle slova húževnaté. Milujú hry a chcú sa učiť triky.

Hustá srsť týchto psov môže byť čierna, biela, čierna so striebornou alebo farby „soľ a korenie“. Aby sa udržali v dobrej kondícii, potrebujú malé bradáče pravidelne navštevovať profesionálneho psieho kaderníka a treba ich česať aj doma – čo je perfektná zámienka na maznanie.

Bočný pohľad na malého bradáča v poli
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Dva fakty o malom bradáčovi

1. Lovecký inštinkt

Malé bradáče boli pôvodne chované ako farmárske psy na chytanie potkanov a iných škodcov. Ak sú blízko menšie zvieratá, je dobré (najmä pre tie menšie zvieratá) držať bradáče na vôdzke.

2. Súťaž popularity 

Psst… nehovorte to ostatným, ale malé bradáče sú najobľúbenejším členom rodiny bradáčov. Možno je to ich farebnejšou srsťou alebo zvládnuteľnejšou veľkosťou, ale každopádne je malý bradáč podľa posledného rebríčka amerického kynologického klubu najobľúbenejším zo všetkých troch plemien.

Čiernobiely portrét malého bradáča
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História plemena

Malý bradáč má rovnaké dlhé fúzy a fúzatý vzhľad s hranatou čeľusťou ako jeho predok stredný bradáč. Pre celú rodinu bradáčov je typický fúzatý ňufák, ktorý dal napokon tomuto plemenu meno. Stredný bradáč bol vyšľachtený v Nemecku prinajmenšom už v 14. storočí. Bol vyšľachtený na prácu na farmách, chytanie potkanov a iných škodcov a pôvodne bol známy ako hrubosrstý pinč.

Malý bradáč vznikol krížením s pudlami, opičími pinčmi, trpasličími pinčmi alebo dokonca foxteriérmi a škótskymi teriérmi – nikto si nie je celkom istý, s ktorými. Alebo prečo. Ale aj keď presný pôvod tohto psieho kokteilu nie je jasný, vieme, že bol malý bradáč prvýkrát oficiálne zaznamenaný v roku 1888 v Nemecku a prvýkrát predvedený na výstave psov ako samostatné plemeno v roku 1899. Odvtedy sa z neho stal obľúbený a moderný rodinný pes.

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Od hlavy až po chvost

Fyzické znaky malého bradáča

Ilustrácia malého bradáča
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1.Uši

Vysoko nasadené uši v tvare V, sklopené dopredu.

2.Tvár

Husté fúzy a obočie okolo tmavých očí.

3.Srsť

Srsť čierna, biela, čierna so striebornou alebo farby „soľ a korenie“.

4.Srsť

Dvojvrstvová srsť: Hrubá vrchná vrstva a mäkká podsada.

5.Chvost

Energický, šabľovito prehnutý chvost, ktorým pes často vrtí.
Čierny malý bradáč kráčajúci cez trávnaté pole
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Čo si treba všímať

Od konkrétnych znakov plemena až po všeobecný prehľad o zdraví, tu je niekoľko zaujímavých faktov o malom bradáčovi

Aby bol zdravý ako repa

Aj keď je známe, že sú to všeobecne odolné psy, existuje niekoľko zdravotných problémov, na ktoré môžu byť malé bradáče náchylné, ako sú určité očné ochorenia, vrátane – extrémne zriedkavého – vrodeného sivého zákalu, ktorý sa môže rozvinúť neskôr v živote. Pravidelné kontroly u veterinára zaistia, že váš malý bradáč zostane v špičkovej kondícii a že budú odhalené akékoľvek zdravotné problémy a budú môcť byť rýchlo liečené.

Na váhe

Malé bradáče môžu mať sklon k nadváhe, najmä ak sú kastrované. Ich hmotnosť je potrebné pravidelne sledovať ako u každého malého psa. Dodržiavanie odporúčaného denného množstva granúl pre plemeno pomôže zaistiť, že pes zostane stále živý a energický. Aj keď môžu žiť spokojne v byte, potrebujú malé bradáče dostatok pohybu a správnu kombináciu chôdze, behu a hrania – na duševnú stimuláciu aj na spaľovanie energie.

Zdravá strava, zdravší pes

Pri výbere potravy pre malého bradáča je potrebné zvážiť mnoho faktorov: vek, životný štýl, úroveň aktivity, fyziologický stav a zdravie vrátane možných chorôb alebo citlivosti. Potrava poskytuje energiu na pokrytie životných funkcií psa a kompletná výživa by mala obsahovať upravenú rovnováhu živín, aby v strave nevznikali nedostatky alebo prebytky, ktoré by mohli mať na psa nepriaznivý vplyv. K dispozícii by vždy mala byť čistá a čerstvá voda, čo podporuje pravidelnosť močenia. V horúcom počasí a najmä pri cvičení noste vodu so sebou, aby sa pes mohol aj počas cvičenia či prechádzky napiť. Nasledujúce odporúčania platia pre zdravé zvieratá. Ak má váš pes zdravotné problémy, poraďte sa so svojim veterinárom, ktorý vám predpíše výhradne veterinárnu stravu.

Požiadavky šteniat malého bradáča na energiu, bielkoviny, minerály a vitamíny sú oveľa vyššie ako v prípade dospelých jedincov. Potrebuje energiu a živiny na zachovanie stavby tela, ale aj na rast a jeho zmohutnenie. Imunitný systém šteňaťa malého bradáča sa vyvíja postupne do veku 10 mesiacov. Komplex antioxidantov – vrátane vitamínu E – môže pomôcť podporiť ich prirodzenú obranyschopnosť v tomto čase veľkých zmien, objavov a nových stretnutí. Aj ich tráviace funkcie sú odlišné ako u dospelého malého bradáča: ich tráviaca sústava ešte nie je zrelá, takže je dôležité poskytnúť im vysoko stráviteľné bielkoviny, ktoré budú efektívne využité. Prebiotiká, ako sú fruktooligosacharidy, podporujú zdravie tráviacej sústavy tým, že vyvažujú črevnú flóru, čo prispieva k dobrej stolici.

Pri výbere veľkosti, tvaru a tvrdosti granúl je tiež potrebné vziať do úvahy dôležitý faktor, ktorým sú zuby šteňaťa – od mliečnych zubov až po tie trvalé. Táto intenzívna fáza rastu tiež prináša vysoké energetické nároky, takže potrava musí mať vysoký energetický obsah (vyjadrený v kcal/100 g potravy), pričom koncentrácia všetkých ostatných živín bude v špeciálnych krmivách na podporu rastu tiež vyššia, než je obvyklé v bežných krmivách. Odporúča sa rozdeliť dennú dávku do troch kŕmení, a to do veku šiestich mesiacov. Potom je vhodné prejsť na dve kŕmenia denne.

Hlavné výživové ciele pre dospelé malé bradáče sú takéto:

Udržiavanie ideálnej telesnej hmotnosti používaním ľahko stráviteľných zložiek a udržiavaním primeraného obsahu tuku.

Ochrana zdravia a krásy kože a srsti pridaním esenciálnych mastných kyselín (najmä EPA-DHA), esenciálnych aminokyselín a vitamínov B.

V dospelosti majú malé plemená psov problémy s orálnymi a dentálnymi poruchami, presnejšie s hromadením zubného povlaku a kameňa. Zuby a čeľuste malého bradáča potrebujú veľa starostlivosti. Tvar granúl a textúra navrhnutá tak, aby pomáhala so žuvaním, môžu pomôcť spomaliť tvorbu zubného povlaku a receptúra s obsahom chelátorov vápnika môže pomôcť znížiť tvorbu zubného kameňa, a tým podporiť dennú ústnu hygienu. Malé plemená sú dobre známe tým, že sú nároční jedáci. Exkluzívna receptúra a arómy, ako aj veľkosť granúl so špeciálnou textúrou stimulujú chuť do jedla. Malé plemená sú náchylné na močové kamene. Odporúča sa diéta, ktorá podporuje zdravú močovú sústavu.

V prípade malých bradáčov žijúcich prevažne vo vnútri pomôžu vysoko stráviteľné bielkoviny, primeraný obsah vlákniny a veľmi kvalitné zdroje sacharidov znížiť zápach a objem výkalov. Keďže životný štýl vo vnútri často znamená menej pohybu, môže ideálnu hmotnosť pomôcť udržať prispôsobený obsah kalórií, ktorý spĺňa znížené energetické potreby, a diéta, ktorá obsahuje L-karnitín podporujúci metabolizmus tukov. Je dôležité vyhýbať sa pri ich kŕmení ľudským potravinám alebo tučným maškrtám. Namiesto toho odmeňte psa granulou odobranou z dennej kŕmnej dávky a prísne dodržiavajte pokyny na kŕmenie uvedené na obale, aby ste predišli nadmernému priberaniu.

Po 8 rokoch začnú malé bradáče vykazovať prvé známky starnutia. Receptúra obohatená o antioxidanty pomôže udržať ich vitalitu a upravený obsah fosforu podporí ich obličkový systém. Starnutie je sprevádzané aj úpravou tráviacich možností a konkrétnych výživových požiadaviek, takže strava pre staršie malé bradáče by mala mať tieto vlastnosti:

Vyšší obsah vitamínu C a vitamínu E. Tieto živiny majú antioxidačné vlastnosti a pomáhajú chrániť bunky tela pred škodlivými účinkami oxidačného stresu, spojeného so starnutím.

Vysoko kvalitný proteín. V rozpore so všeobecne rozšírenou mylnou predstavou zníženie obsahu bielkovín v potravinách neprináša veľký úžitok, pokiaľ ide o zmiernenie zlyhávania obličiek. Okrem toho staršie psy využívajú bielkoviny v potrave menej efektívne ako mladšie psy. Zníženie obsahu fosforu je dobrým spôsobom, ako spomaliť postupné zhoršovanie funkcie obličiek.

Vyšší podiel stopových prvkov železa, zinku a mangánu, ktoré pomáhajú udržiavať dobrý stav kože a srsti.

Vyššie množstvo polynenasýtených mastných kyselín na pomoc s udržiavaním kvality srsti. Psy tieto mastné kyseliny zvyčajne produkovať dokážu, ale starnutie môže tento fyziologický proces ovplyvniť.

S narastajúcim vekom psy čoraz viac trápia problémy s chrupom. Aby aj naďalej jedli dostatočne, treba tvar, veľkosť a štruktúru ich granúl prispôsobiť ich čeľusti.

Malý bradáč pri behu lístím
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Starostlivosť o malého bradáča

Tipy na starostlivosť o srsť, výcvik a cvičenie

Česanie každých pár dní a výlet k profesionálnemu psiemu kaderníkovi každých 5 – 8 týždňov na úpravu zaistí, že bude hustá dvojitá srsť malého bradáča – hrubá vrchná vrstva a mäkká podsada – vyzerať čo najlepšie. Aj keď s tým samotné psy možno nebudú súhlasiť, kúpeľ raz za mesiac je dobrý nápad, rovnako ako pravidelné strihanie pazúrikov. Malé bradáče potrebujú dostatok pohybu a obľubujú rozmanitosť: pravidelné prechádzky na vôdzke, behanie v uzavretom priestore alebo živé hry na duševnú stimuláciu. Malé bradáče sa ľahko cvičia. Len to musí byť zábavné a zaujímavé, aby sa nezačali nudiť. Kurzy výcviku šteniat sú skvelé z hľadiska socializácie.

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Všetko o malom bradáčovi

Malé bradáče sú živé a aktívne plemeno a niekedy si jednoducho nemôžu pomôcť a musia dať najavo svoje vzrušenie jedným alebo dvoma šteknutiami. U strážneho psa to môže byť celkom výhoda, ale ak je váš malý bradáč o niečo výrečnejší, než by ste chceli, môže pomôcť včasný výcvik.

Nenechajte sa zmiasť ich hipsterskou bradou: malé bradáče síce vyzerajú chlpato, ale v skutočnosti pĺznu veľmi málo.

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Zdroje
  1. Veterinárne centrá v USA: https://vcahospitals.com/
  2. Encyklopédia psov Royal Canin. Vydania 2010 a 2020
  3. Nemocnica pre domáce zvieratá Banfield: https://www.banfield.com/
  4. Kniha produktov Royal Canin BHN
  5. American Kennel Club https://www.akc.org/

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