PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy, vhodné pre čivavy do 8 mesiacov, je špeciálne vytvorené s ohľadom na všetky nutričné potreby vášho mladého psa. Rast je dôležitou etapou v živote vášho šteňaťa – je to čas dôležitých fyzických zmien a nových objavov. Počas tohto kľúčového obdobia sa imunitný systém vášho šteňaťa postupne rozvíja. ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy obsahuje komplex antioxidantov (vrátane vitamínu E), ktoré pomáhajú podporovať prirodzenú obranyschopnosť vášho šteňaťa, kým sa ešte vyvíja. Exkluzívne granule vyrobené na mieru v ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy sú špeciálne prispôsobené pre veľmi malé čeľuste šteňaťa čivavy – vďaka čomu sa vaše šteňa ľahko zbiera a žuva. Exkluzívne zloženie a vybrané príchute prispievajú k vysokej úrovni chutnosti tohto krmiva – čo znamená, že uspokojí chuť do jedla aj tých najnáročnejších čivav! Krmivo ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy navyše obsahuje množstvo prospešných živín, ktoré pomáhajú podporovať a udržiavať zdravie tráviaceho traktu vášho šteňaťa. Tieto starostlivo vyvážené živiny pomáhajú nielen znížiť objem trusu vášho psa, ale aj jeho zápach!

