PUPPY X-SMALL

PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® X-Small Puppy je špeciálne vyvinutý na podporu nutričných potrieb šteniatok extra malých plemien. Táto receptúra je vhodná pre 2 až 10-mesačné šteňatá, ktoré by mali v dospelosti dosiahnuť hmotnosť do 4 kg. Toto prispôsobené krmivo je obohatené o Omega-3 mastné kyseliny (ako je DHA), u ktorých bolo vedecky dokázané, že pomáhajú podporovať zdravý vývoj mozgu šteniat. Vďaka kombinácii prospešných prebiotík (ako sú FOS, MOS a repná dužina) a vysoko stráviteľných bielkovín pomáha ROYAL CANIN® X-Small Puppy tiež podporovať zdravú rovnováhu črevnej mikrobioty (črevnej flóry) pre dobré trávenie. Táto receptúra tiež obsahuje živiny, ako je vitamín C a E, ktoré preukázateľne pomáhajú podporovať prirodzenú obranyschopnosť šteniat, zatiaľ čo ich imunitný systém sa stále vyvíja. Receptúra tiež obsahuje optimálny obsah energie navrhnutý tak, aby uspokojil vysoké energetické potreby rýchlo rastúcich šteniatok extra malých plemien. Granuly v ROYAL CANIN® X-Small Puppy boli tiež špeciálne navrhnuté pre extra malú čeľusť vášho šteňaťa, čo mu uľahčuje zbieranie a žuvanie. Pomáha tiež podporovať zdravie zubov vďaka mechanickému čisteniu počas žuvania šteniatka. V čase, keď vaše šteňa dosiahne vek 10 mesiacov, bude potrebovať stravu, ktorá je špeciálne prispôsobená tak, aby spĺňala nutričné potreby dospelého psa. V tejto fáze ich môžete previesť na ROYAL CANIN® X-Small Adult.

Prečítať si viac