ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION RENAL + HYPOALLERGENIC suché krmivo je kompletné diétne krmivo pre psy určené na podporu funkcie obličiek pri chronickej obličkovej nedostatočnosti a to vďaka obmedzenému obsahu fosforu, ako aj vysokokvalitných bielkovín. MULTIFUNCTION RENAL + HYPOALLERGENIC suché krmivo slúži aj na zníženie neznášanlivosti voči zložkám a živinám krmív. Vybrané zdroje bielkovín a glycidov. ODPORÚČANIE: pred použitím alebo pred predĺžením času použitia sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára. MULTIFUNCTION RENAL + HYPOALLERGENIC suché krmivo podávame prvýkrát po dobu 3 až 8 týždňov na manažment neznášanlivosti voči zložkám a živinám krmív a vyhodnotiť na základe klinického vyšetrenia, a do 6 mesiacov v prípade psov pri chronickej obličkovej nedostatočnosti. ZLOŽENIE: ryža, živočíšne tuky, sójový proteínový izolát*, dužina čakanky, sójový olej, rastlinná vláknina, rybí tuk, minerálne látky, frukto-oligosacharidy, soľ kyseliny maslovej, borákový olej, múčka z aksamietnic. Zdroj glycidov: ryža. Zdroj bielkovín: sójový proteínový izolát. DOPLNKOVÉ LÁTKY (na 1 kg): Výživné doplnkové látky: Vitamín A: 36000 IU, Vitamín D3: 800 IU, Železo (3b103): 41 mg, Jód (3b201, 3b202): 3,7 mg, Meď (3b405, 3b406): 15 mg, Mangán (3b502, 3b504): 54 mg, Zinok (3b603, 3b605, 3b606): 159 mg, Selén (3b801, 3b811, 3b812): 0,26 mg - Technologické doplnkové látky: Klinoptilolit sedimentárneho pôvodu: 10 g - Konzervačné látky - Antioxidanty. ANALYTICKÉ ZLOŽKY: Bielkoviny: 14,0 % - Oleje a tuky: 19,0 % - Popol: 4,2 % - Vláknina: 2,4 % - Vápnik: 0,3 % - Fosfor: 0,15 % - Draslík: 0,6 % - Sodík: 0,35 % - Esenciálna mastná kyselina (kyselina linolová): 4 % - EPA/DHA: 0,5 %. ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE: uvedené v tabuľke. Vždy by mala byť dostupná voda. Kód výrobnej šarže, registračné číslo a odporučený deň spotreby sú uvedené na obale. Skladujte na suchom a chladnom mieste.