Nguy cơ về sức khỏe của chú mèo bị thừa cân và béo phì
Tương tự như ở con người, càng ngày càng có nhiều chú mèo mắc bệnh béo phì. Căn bệnh này có thể có ảnh hưởng kéo dài, nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và các chức năng cơ thể của mèo.
Có một số giống mèo dễ bị béo phì?
Có một số yếu tố có thể khiến gia tăng nguy cơ tăng cân và béo phì ở chú mèo của bạn:
- Nếu chú mèo của bạn thuộc giống mèo châu Âu lông ngắn, thay vì giống thuần chủng
- Nếu mèo được từ 5 – 10 tuổi – khi mèo bắt đầu lười vận động
- Nếu mèo được cho ăn thường xuyên và nhiều hơn khẩu phần theo khuyến nghị
- Nếu mèo bị lo lắng, trầm cảm hoặc bị căng thẳng về tinh thần hay cảm xúc
- Nếu chú mèo của bạn là mèo đực
Nếu đã được triệt sản, chú mèo của bạn cũng dễ tăng cân hơn. Phẫu thuật triệt sản làm giảm 1/3 nhu cầu năng lượng nhưng tăng 18% – 26% cảm giác thèm ăn ở mèo.
Tại sao thừa cân hoặc béo phì lại ảnh hưởng đến chú mèo của tôi?
Khi chú mèo của bạn bị thừa cân hoặc béo phì, cơ thể chúng bắt đầu tích trữ thức ăn. Thay vì dùng hết, cơ thể sẽ tiêu thụ lượng thức ăn đó dưới dạng chất béo, vì năng lượng tiêu hao ít hơn năng lượng nạp vào. Chất béo này sau đó bắt đầu ảnh hưởng đến các chức năng trong cơ thể khi xâm nhập vào các cơ quan cụ thể (ví dụ: gan) hoặc bao phủ lên các cơ quan khác (như động mạch). Trọng lượng tăng thêm này sẽ gây áp lực lên hệ thống bên trong cơ thể và xương khớp của mèo, khiến mèo đối mặt với một loạt các nguy cơ về sức khỏe.
Nếu bị thừa cân hoặc béo phì, chú mèo của tôi có nguy cơ mắc bệnh gì?
Nhìn chung, béo phì có thể làm giảm chất lượng sống và tuổi thọ của mèo. Mèo sẽ khó chơi đùa và vận động, đồng thời việc thực hiện các thủ thuật phẫu thuật hoặc kiểm tra sức khỏe của mèo cũng trở nên khó khăn hơn.
Bệnh tiểu đường
Mèo bị béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn nhiều. 80% – 90% mèo bị béo phì mắc tình trạng bệnh này và cần phải tiêm insulin hàng ngày. Thông thường, tình trạng bệnh tiểu đường có thể cải thiện theo chiều hướng tích cực nếu mèo giảm thêm cân vì khi đó, chất béo tích tụ – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc mất kiểm soát lượng glucose – sẽ không còn nữa.
Bệnh suy giảm hệ miễn dịch
Hệ miễn dịch của mèo có thể dần bị suy giảm khi mèo bị béo phì, khiến mèo dễ bị nhiễm trùng hơn. Khi ít vận động, chú mèo thừa cân có thể bị nhiễm trùng tiết niệu và sỏi, thường uống ít nước hơn và đi tiểu ít hơn so với mèo khỏe mạnh.
Suy gan
Mèo bị béo phì có nguy cơ mắc một căn bệnh nghiêm trọng, có khả năng gây tử vong – suy gan. Nếu nhận thấy rằng nguồn dưỡng chất đang bị thiếu (ví dụ: khi nguồn thức ăn đang được cung cấp liên tục thì bị ngừng lại), cơ thể mèo sẽ chuyển lượng mỡ dự trữ đến gan để chuyển hóa thành năng lượng. Tuy nhiên, cơ thể mèo kiểm soát quá trình đó kém hiệu quả, dẫn đến chức năng gan kém, thậm chí đôi khi dẫn đến suy gan và suy gan gây tử vong.
Chải lông và sức khỏe tinh thần
Nếu bị thừa cân, mèo sẽ khó tự chải lông, có thể mắc các bệnh về da. Tương tự, trọng lượng dư thừa sẽ gây áp lực lên các khớp xương của mèo và có thể khiến mèo bị bệnh viêm khớp. Hệ tim mạch và hệ hô hấp cũng bị ảnh hưởng, khiến mèo bị khó thở và mắc các bệnh về tim mạch.
Mèo bị thừa cân hoặc béo phì cũng có thể gặp vấn đề với sức khỏe tinh thần. Khi cảm thấy nguy hiểm, thay vì bỏ chạy hoặc ẩn náu, mèo thừa cân không thể phản ứng nhanh nhẹn, do đó không thể làm theo bản năng và có thể phải đối mặt nguy hiểm.
Thông qua chế độ ăn uống, bài tập thể dục và hành vi phù hợp, bạn sẽ có thể bảo vệ mèo khỏi nguy cơ bị thừa cân hoặc béo phì. Hãy bắt đầu bằng cách trao đổi với bác sỹ thú y để được tư vấn về hướng xử lý tốt nhất.
Related Articles
Tìm bác sĩ thú y
Thích và chia sẻ trang này