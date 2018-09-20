Nguy cơ về sức khỏe của chú mèo bị thừa cân và béo phì

Tương tự như ở con người, càng ngày càng có nhiều chú mèo mắc bệnh béo phì. Căn bệnh này có thể có ảnh hưởng kéo dài, nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và các chức năng cơ thể của mèo.

Có một số giống mèo dễ bị béo phì?

Có một số yếu tố có thể khiến gia tăng nguy cơ tăng cân và béo phì ở chú mèo của bạn:

Nếu chú mèo của bạn thuộc giống mèo châu Âu lông ngắn, thay vì giống thuần chủng

Nếu mèo được từ 5 – 10 tuổi – khi mèo bắt đầu lười vận động

Nếu mèo được cho ăn thường xuyên và nhiều hơn khẩu phần theo khuyến nghị

Nếu mèo bị lo lắng, trầm cảm hoặc bị căng thẳng về tinh thần hay cảm xúc

Nếu chú mèo của bạn là mèo đực

Nếu đã được triệt sản, chú mèo của bạn cũng dễ tăng cân hơn. Phẫu thuật triệt sản làm giảm 1/3 nhu cầu năng lượng nhưng tăng 18% – 26% cảm giác thèm ăn ở mèo.

Tại sao thừa cân hoặc béo phì lại ảnh hưởng đến chú mèo của tôi?

Khi chú mèo của bạn bị thừa cân hoặc béo phì, cơ thể chúng bắt đầu tích trữ thức ăn. Thay vì dùng hết, cơ thể sẽ tiêu thụ lượng thức ăn đó dưới dạng chất béo, vì năng lượng tiêu hao ít hơn năng lượng nạp vào. Chất béo này sau đó bắt đầu ảnh hưởng đến các chức năng trong cơ thể khi xâm nhập vào các cơ quan cụ thể (ví dụ: gan) hoặc bao phủ lên các cơ quan khác (như động mạch). Trọng lượng tăng thêm này sẽ gây áp lực lên hệ thống bên trong cơ thể và xương khớp của mèo, khiến mèo đối mặt với một loạt các nguy cơ về sức khỏe.