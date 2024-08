CHI TIẾT SẢN PHẨM

Your British Shorthair Kitten's growth period is a time of change and new discoveries. To develop the strong, muscular body type that's typical of this breed, your kitten needs the right nutritional support. ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten food is specially formulated with the unique nutritional needs of your kitten in mind; giving your kitten the best start in life is what paves the way for healthy development into its adult years. While your kitten's immune system is still developing, it needs a little extra support from its diet. The patented complex of antioxidants in this food includes the all-essential vitamin E and helps to support your kitten's natural defences. Because your kitten's digestive system remains immature until around 12 months of age, selecting food that's inclusive of high quality proteins is important for its digestive health. That's why this food contains Low Indigestible Proteins (or L.I.P); a form of protein that's specifically known to be highly digestible. It also contains prebiotics that help to support a good balance in the intestinal flora. To cater to each cat's individual preferences, ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten is also available as wet food in a delicious gravy. If you're considering mixed feeding, simply follow our feeding guidelines to ensure your cat gets an accurate amount of both wet and dry food for optimal benefit. Thời kỳ sinh trưởng của Mèo con lông ngắn Anh là thời gian thay đổi và khám phá mới. Để phát triển cơ thể mạnh mẽ, cơ bắp đặc trưng của giống mèo này, mèo con của bạn cần được hỗ trợ chế độ dinh dưỡng phù hợp. Thức ăn cho Mèo con lông ngắn của Anh ROYAL CANIN® được nghiên cứu sản xuất đặc biệt với nhu cầu dinh dưỡng riêng của mèo con của bạn; Mang lại cho mèo con một khởi đầu tốt nhất trong cuộc đời là điều mở đường cho sự phát triển khỏe mạnh trong những năm trưởng thành của chúng. Trong khi hệ thống miễn dịch của mèo con vẫn đang phát triển, chúng cần được hỗ trợ thêm từ chế độ ăn uống. Hợp chất chống oxy hóa được cấp bằng sáng chế trong sản phẩm bao gồm tất cả vitamin E cần thiết và giúp hỗ trợ khả năng phòng vệ tự nhiên của mèo con. Vì hệ tiêu hóa của mèo con còn yếu cho đến khoảng 12 tháng tuổi, nên việc lựa chọn thức ăn có các loại protein chất lượng cao là rất quan trọng đối với sức khỏe tiêu hóa của chúng. Đó là lý do tại sao sản phẩm này chứa Protein có độ tiêu hóa cao (L.I.P); một dạng protein được chọn lọc kỹ càng cho khả năng tiêu hóa tới 90%. Sản phẩm cũng chứa prebiotics giúp hỗ trợ sự cân bằng tốt trong hệ vi khuẩn đường ruột. Để đáp ứng sở thích cá nhân của từng chú mèo, ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten cũng có sẵn dưới dạng thức ăn ướt với nước thịt thơm ngon. Nếu bạn đang cân nhắc cho mèo ăn kết hợp giữa thức ăn khô và ướt, chỉ cần làm theo hướng dẫn cho ăn của chúng tôi để đảm bảo mèo của bạn nhận được lượng thức ăn khô và ướt chính xác để mang lại lợi ích tối ưu.

