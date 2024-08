Satiety Weight Management

DUY TRÌ LƯỢNG CƠ NẠC

Hàm lượng protein cao giúp giảm cân hiệu quả và duy trì một lượng cơ nạc phù hợp. 1Flanagan J et al. An international multi-centre cohort study of weight loss in overweight cats: Differences in outcome in different geographical locations. PLoS One. 2018 Jul 25;13(7):e0200414.