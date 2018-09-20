Giới thiệu mèo với thú cưng khác
Giúp thú cưng mới làm quen với thú cưng đã ở lâu trong nhà có thể là việc rất khó khăn. Mặc dù thú cưng sẽ tự quyết định thứ bậc của mình nhưng bạn không nên để chúng hung hăng với nhau. Hãy dành thời gian và kiên nhẫn, bởi vì đây là giai đoạn ấn định các quy tắc cơ bản cho cuộc sống cùng nhau sau này của bạn và thú cưng.
Làm quen với môi trường xung quanh mới, các thành viên gia đình mới và các vật nuôi khác là một bước rất quan trọng trong cuộc sống của mèo con và sẽ quyết định mức độ thoải mái của mèo con trong ngôi nhà mới. Quá trình này cần diễn ra mà không có căng thẳng vì quá trình tăng trưởng khỏe mạnh và cuộc sống vui vẻ của mèo con phụ thuộc vào sự quan tâm và chăm sóc ngay từ sớm này.
Bạn luôn phải giám sát quá trình giới thiệu mèo con với vật nuôi khác vì việc thực hiện không đúng cách có thể làm nảy sinh sự hiểu nhầm và đối đầu về tài nguyên và không gian dùng chung. Trước khi thực hiện việc giới thiệu, bạn nên sắp xếp một buổi thăm khám với bác sỹ thú y. Điều này sẽ giúp bạn chắc chắn rằng chú mèo con mới không mang mầm bệnh có thể lây truyền sang thú cưng khác.
Mặc dù có những việc cụ thể mà bạn có thể làm để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu chú mèo con mới với cả mèo và chó, vẫn còn có một số vấn đề chung cần lưu ý để hỗ trợ cả thú cưng ở trong nhà từ trước và thú cưng mới của bạn:
- Tách biệt mèo con của bạn với thú cưng khác trong những ngày đầu tiên để mèo có thể dần làm quen với môi trường mới.
- Cho mèo con ở riêng lần lượt từ phòng này sang phòng khác để mèo có thể dần dần khám phá ngôi nhà và không cảm thấy muốn lẩn trốn dưới đồ đạc.
- Tiếp tục dành nhiều sự quan tâm cho (các) chú thú cưng hiện tại và trong những ngày đầu tiên, hãy duy trì các đặc quyền dành cho thú cưng đã sống lâu trong nhà (bất kể là chó hoặc mèo).
- Dỗ dành thú cưng hiện tại trong nhà khi ở trong lãnh thổ riêng của chú thú cưng đó.
- Trấn an chú mèo mới trong không gian dành riêng cho chú mèo (một căn phòng yên tĩnh).
- Lấy một chiếc khăn đã dùng để lau mặt và miệng cho mèo con rồi chà lên tường của những căn phòng mà mèo con không ở trong đó. Việc này giúp thú cưng đã sống trong nhà từ trước quen với mùi của mèo con.
Giới thiệu mèo con với những chú chó sống trong nhà từ trước
Nếu chú chó của bạn đã biết và thích loài mèo, quá trình này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, khi được cho làm quen một cách hợp lý, chó sẽ dễ dàng chấp nhận một chú mèo mới. Một số chú chó lớn tuổi có thể ít hòa đồng hơn, nhưng vẫn có thể học cách sống chung với mèo. Các bước giới thiệu ban đầu nên diễn ra khi chú chó đeo dây dắt và chú mèo được thả tự do. Việc giới thiệu có kiểm soát và lặp lại nhiều lần sẽ cho phép chó và chú mèo mới tìm được cách chung sống yên bình với nhau.
Bạn có thể giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn bằng cách:
- Giữ chú chó bằng dây dắt và trấn tĩnh chú chó (thưởng khi chó giữ bình tĩnh).
- Đảm bảo rằng chú mèo của bạn không bị dồn vào một góc và chọn căn phòng mà mèo cảm thấy thoải mái, có chỗ để ẩn náu – tốt nhất là ở vị trí cao hơn chú chó.
- Đừng cố ép chú mèo của bạn tiếp xúc với chú chó, hãy để chúng lại gần nhau một cách tự nhiên.
Giới thiệu mèo con với những chú mèo sống trong nhà từ trước
Việc làm quen với một chú mèo khác có lẽ sẽ khó khăn hơn việc làm quen với một chú chó. Mặc dù mèo trưởng thành thường dễ chấp nhận mèo con hơn là chấp nhận những chú mèo trưởng thành khác nhưng chúng vẫn không mấy vui vẻ khi thấy một chú mèo khác bước vào lãnh thổ của chúng, vì bản tính của mèo thường là thích sống một mình. Chúng có thể tỏ ra không hài lòng thông qua hành vi đe dọa và có thể mất vài ngày hoặc thậm chí là vài tháng để dần chấp nhận hoàn cảnh mới.
Bằng cách dành thời gian lặp lại các bước làm quen dưới sự giám sát của bạn cho đến khi những chú mèo chấp nhận sự hiện diện của nhau và sự sợ hãi bắt đầu biến mất dần, hai chú mèo sẽ bắt đầu hình thành mối quan hệ lãnh thổ. Bạn phải tuyệt đối tôn trọng điều đó.
Hãy nhớ rằng bạn không thể ép mèo ưa nhau nhưng có thể nỗ lực giúp chúng chung sống hòa thuận.
Khi giới thiệu mèo:
- Giới thiệu thật cẩn thận và đảm bảo rằng cả hai chú mèo có nhiều không gian để trốn và tránh nhau. Chọn một nơi trung lập để chúng gặp nhau. Địa điểm này phải là một căn phòng lớn để chúng có thể giữ khoảng cách với nhau
- Đảm bảo rằng cả hai chú mèo đều có đường trốn thoát khỏi chú mèo còn lại.
- Bắt đầu bằng cách cho mèo gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn, rồi dần kéo dài khoảng thời gian gặp nhau trong vài ngày tiếp theo.
- Tiếp theo, hãy nhớ cho mỗi chú mèo chỗ ngủ, bát thức ăn và bát nước riêng vì chúng không muốn dùng chung.
- Mỗi chú mèo nên có ít nhất một khay vệ sinh, cộng thêm một khay nữa để tùy ý lựa chọn
- Nếu chúng vẫn ở trong nhà, bạn cũng nên đảm bảo rằng mỗi chú mèo có thể lui tới nhiều không gian để lẩn trốn, vui chơi và khám phá. Ví dụ: mỗi chú mèo cần có nhà cây cho mèo riêng để chúng có không gian riêng.
- Vấn đề sẽ phát sinh khi lãnh thổ của chú mèo này khiến cho chú mèo kia không thể sinh hoạt một cách bình thường. Vì vậy, để cố gắng và hạn chế căng thẳng có thể nảy sinh, hãy đảm bảo rằng mỗi chú mèo có thể sinh hoạt một cách bình thường (ăn, ngủ, uống nước, dùng khay vệ sinh) mà không đối đầu nhau.
Mặc dù không thể ép các loài động vật phải ưa nhau, nhưng bạn có thể khuyến khích những hành vi tốt và sự tôn trọng để giúp chúng chung sống hòa thuận.
Điều quan trọng là trước khi bạn mang một chú mèo con mới về nhà và khi chúng học cách sống cùng nhau, hãy luôn chú ý đến nhu cầu của tất cả thú cưng trong nhà để đảm bảo rằng chúng không bị căng thẳng.
