Khi chọn một chú mèo mới, bạn nên xem xét một số yếu tố. Một trong số đó là liệu bạn có nên chọn nuôi mèo thuần chủng hay không và điều này có thể tạo ra sự khác biệt gì về nhu cầu cũng như đặc điểm của mèo.

Cách cư xử của một chú mèo phụ thuộc vào sự kết hợp giữa cấu trúc di truyền và những trải nghiệm trong suốt giai đoạn hòa nhập xã hội của mèo. Giai đoạn này khá ngắn đối với mèo con và kết thúc lúc mèo được khoảng tám tuần tuổi. Tuy nhiên, mèo con vẫn tiếp thu những thay đổi về hành vi cho đến khi được khoảng sáu tháng tuổi.

Mèo có phả hệ rõ ràng

Mèo thuần chủng chỉ chiếm một phần nhỏ trong quần thể mèo. Thuật ngữ “phả hệ” thường chỉ hồ sơ về huyết thống và nguồn gốc của mèo. Một trong các cơ quan đăng ký chính về các giống mèo sẽ đăng ký một phả hệ làm một giống mèo cụ thể, qua đó đảm bảo sự phù hợp với các đặc điểm của giống và dòng dõi của mèo.

Bạn có nên mua một chú mèo thuần chủng hay không?

Không có câu trả lời nên hay không nên, vì quyết định phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Một số người thích nhận nuôi mèo từ trạm cứu hộ để vừa làm việc tốt vừa có được niềm vui từ việc nuôi mèo.

Đôi khi, trạm cứu hộ có thể có những chú mèo thuần chủng vì nhiều câu lạc bộ về một giống mèo cũng thực hiện dịch vụ cứu hộ cho những chú mèo vô gia cư thuộc giống mà họ quan tâm.

Những người lai giống thỉnh thoảng cũng tìm kiếm ngôi nhà mới cho những chú mèo đã hết thời gian làm việc, mặc dù vậy, hầu hết những người lai giống muốn giữ lại những chú mèo giống đã hết tuổi làm việc của mình sau khi triệt sản cho chúng.

Việc lựa chọn mèo có phả hệ hoặc không có phả hệ sẽ ảnh hưởng đến nguồn mèo mà bạn có thể tìm đến. Trong khi hầu hết thú cưng thuần chủng được mua từ người lai giống, nguồn gốc của những chú mèo không có phả hệ lại đa dạng hơn. Các nguồn phổ biến nhất là đàn mèo con ngẫu nhiên của bạn bè hay hàng xóm hoặc trạm cứu hộ.

Tại sao nên chọn nuôi mèo thuần chủng?

Một giống được tạo ra bằng cách lai có chọn lọc để tạo lập các đặc điểm thể chất đặc trưng, ví dụ: lông dài, hình dạng đầu và tai hoặc đuôi. Sự lựa chọn này cũng ảnh hưởng đến tính nết và hành vi. Đây là lý do tại sao các đặc điểm tính cách của một giống cụ thể thường được xác định rõ ràng. Tính nết của một chú mèo con được nhận nuôi hoặc giải cứu sẽ khó đoán hơn nhiều và những người yêu mến mèo không thuần chủng sẽ chỉ cho bạn biết đây là một phần làm nên nét quyến rũ của chú mèo. Hầu hết những người yêu thích mèo thuần chủng không chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp của loài vật này mà còn bởi tính cách của chúng.

Ví dụ: Ragdoll được biết đến là một giống mèo thoải mái, trầm tĩnh, thích nghi với ngôi nhà mới một cách điềm tĩnh. Mèo rừng Na Uy có tính cách hòa đồng, là những chú thú cưng tuyệt vời cho trẻ em, trong khi đó, những chú mèo lông ngắn Phương Đông được biết là đòi hỏi chủ nhân dành nhiều thời gian hơn và hình thành sự gắn kết rất bền chặt với mọi người trong nhà. Khi hiểu được đặc điểm và yêu cầu của mỗi giống thuần chủng, bạn sẽ chọn được chú mèo phù hợp nhất với mong muốn của mình.

Ngày nay, mèo Ragdoll, mèo Maine Coon và mèo Bengal có vẻ đang cực kỳ phổ biến. Những năm gần đây đã chứng kiến sự bùng nổ của những giống mèo mới với các đặc điểm thể chất rất độc đáo, chẳng hạn như mèo Sphynx không lông, mèo Rex lông xoăn, mềm và mèo Manx không đuôi.

Bạn nên chọn một giống mèo có vẻ ngoài hấp dẫn với bạn, nhưng quan trọng hơn là tính khí và hành vi của giống mèo đó cần phải phù hợp với bạn. Để tìm hiểu thêm về đặc điểm và nhu cầu đặc thù của các giống mèo, bạn hãy truy cập vào công cụ tìm kiếm giống của chúng tôi hoặc tham dự một buổi triển lãm mèo và trò chuyện với những người lai giống.