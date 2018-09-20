Tôi nên chăm sóc chú chó già của mình như thế nào?
Khi chú chó của bạn lớn hơn, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những thay đổi về thể chất và hành vi cần được giải quyết nếu bạn muốn chú chó tiếp tục có chất lượng sống tốt. Có nhiều cách đơn giản bạn có thể thực hiện, từ việc tập thể dục đến chế độ ăn uống của chó.
Cách giống và kích cỡ ảnh hưởng đến quá trình lão hóa
Không phải tất cả các chú chó đều có tuổi thọ như nhau; điều này phụ thuộc vào di truyền, lối sống, giống và kích cỡ. Những chú chó nhỏ hơn – dưới 10 kg – sống được khoảng 12 năm, trong khi những chú chó lớn hơn có trọng lượng trên 45 kg thường sống khoảng 7 đến 8 năm. Quá trình lão hóa ở những chú chó lớn hơn cũng bắt đầu sớm hơn. Do đó, mỗi chú chó có thể được coi là già ở một độ tuổi khác nhau.
Mỗi giống chó và kích cỡ của chó đều có những vấn đề liên quan đến tuổi tác cụ thể. Ví dụ, những chú chó nhỏ thường bị các bệnh về tim. Bạn nên tính đến những điểm khác biệt này trong chế độ ăn uống của chó và cung cấp cho chó sự kết hợp riêng các chất dinh dưỡng để giúp chó vượt qua những khó khăn về sức khỏe.
Tránh để chú chó già bị căng thẳng
Một trong những lưu ý quan trọng nhất khi thay đổi thói quen của chó là không gây căng thẳng không cần thiết cho chó. Khi già đi, chó có thể biểu hiện những thay đổi về hành vi như mất kiểm soát đại tiểu tiện, thay đổi thói quen ngủ và giảm tương tác với chủ. Những thay đổi đột ngột hoặc nhanh chóng đối với thói quen của chó có thể làm những vấn đề này trầm trọng hơn, vì vậy hãy nhớ điều chỉnh dần dần từng giai đoạn.
Cho chó lớn tuổi tập thể dục
Các vấn đề về tim mạch có thể bắt đầu ảnh hưởng đến chó lớn tuổi, làm giảm cung lượng tim của chú chó. Mức độ hoạt động của chú chó cần phải phù hợp với chức năng đã bị suy giảm này, nếu không, tim có thể hoạt động khó khăn.
Viêm xương khớp hoặc các vấn đề về khớp là thường gặp ở chó già và có thể xấu đi nếu chú chó của bạn thừa cân. Bạn có thể cần phải lắp một đường dốc nếu chú chó của bạn gặp khó khăn khi leo lên cầu thang hoặc trải thảm nếu chó gặp khó khăn khi duy trì thăng bằng trên sàn lát gạch hoặc gỗ. Bơi là bài tập thể dục tuyệt vời cho những chú chó lớn tuổi có thể bị các vấn đề về khớp.
Chế độ ăn uống cho chó lớn tuổi
Khứu giác và vị giác của chó có thể suy giảm khi chó già đi, hãy nhớ cất các loại thức ăn hoặc chất độc hại ngoài tầm với của chó để đề phòng.
Nhu cầu năng lượng của chó già thấp hơn so với chó nhỏ tuổi khoảng 10% – 20%, vì vậy bạn có thể điều chỉnh khẩu phần ăn của chó để tránh tăng cân không cần thiết. Thức ăn ít chất béo hơn nhưng vẫn ngon miệng là một lựa chọn lý tưởng cho chó lớn tuổi vì loại thức ăn này giúp chó vừa ăn ngon miệng vừa tránh tiêu thụ quá nhiều năng lượng.
Thức ăn cho chó lớn tuổi cũng nên chứa các chất dinh dưỡng cụ thể để hỗ trợ sức khỏe trong quá trình lão hóa, chẳng hạn như:
- Axit béo omega 3 chuỗi dài, có thể hỗ trợ chức năng tim khỏe mạnh
- Tập hợp các chất dinh dưỡng hoạt hóa đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe xương khớp
- Hàm lượng photpho thấp hơn để hỗ trợ chức năng thận hiệu quả
Sức khỏe của chó lớn tuổi
Khám sức khỏe thường xuyên là cách quan trọng để phát hiện sớm các bệnh liên quan đến tuổi tác và cung cấp sự chăm sóc tốt nhất có thể cho chú chó của bạn. Bạn cũng có thể giúp chú chó luôn khỏe mạnh tại nhà bằng việc đánh răng thường xuyên (để tránh tích tụ mảng bám có thể dẫn đến viêm nướu), tắm và cắt tỉa lông thường xuyên cho chó.
Một số triệu chứng trông có vẻ chỉ là biểu hiện của sự “già đi” nhưng lại có thể là dấu hiệu của một bệnh tiềm ẩn. Vì thế, khi nhận thấy chú chó có sự thay đổi về hành vi hoặc ngoại hình, bạn cần tham khảo ý kiến bác sỹ thú y ngay để được tư vấn về hướng xử lý tốt nhất.
