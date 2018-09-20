Tôi nên chăm sóc chú chó già của mình như thế nào?

Khi chú chó của bạn lớn hơn, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những thay đổi về thể chất và hành vi cần được giải quyết nếu bạn muốn chú chó tiếp tục có chất lượng sống tốt. Có nhiều cách đơn giản bạn có thể thực hiện, từ việc tập thể dục đến chế độ ăn uống của chó.

Cách giống và kích cỡ ảnh hưởng đến quá trình lão hóa

Không phải tất cả các chú chó đều có tuổi thọ như nhau; điều này phụ thuộc vào di truyền, lối sống, giống và kích cỡ. Những chú chó nhỏ hơn – dưới 10 kg – sống được khoảng 12 năm, trong khi những chú chó lớn hơn có trọng lượng trên 45 kg thường sống khoảng 7 đến 8 năm. Quá trình lão hóa ở những chú chó lớn hơn cũng bắt đầu sớm hơn. Do đó, mỗi chú chó có thể được coi là già ở một độ tuổi khác nhau.

Mỗi giống chó và kích cỡ của chó đều có những vấn đề liên quan đến tuổi tác cụ thể. Ví dụ, những chú chó nhỏ thường bị các bệnh về tim. Bạn nên tính đến những điểm khác biệt này trong chế độ ăn uống của chó và cung cấp cho chó sự kết hợp riêng các chất dinh dưỡng để giúp chó vượt qua những khó khăn về sức khỏe.

Tránh để chú chó già bị căng thẳng

Một trong những lưu ý quan trọng nhất khi thay đổi thói quen của chó là không gây căng thẳng không cần thiết cho chó. Khi già đi, chó có thể biểu hiện những thay đổi về hành vi như mất kiểm soát đại tiểu tiện, thay đổi thói quen ngủ và giảm tương tác với chủ. Những thay đổi đột ngột hoặc nhanh chóng đối với thói quen của chó có thể làm những vấn đề này trầm trọng hơn, vì vậy hãy nhớ điều chỉnh dần dần từng giai đoạn.