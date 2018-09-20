Tại sao chó của tôi bị rụng lông?
Bộ lông dày, bóng là dấu hiệu tốt cho thấy chế độ ăn uống, môi trường và lối sống đáp ứng đầy đủ mọi thứ cần thiết cho chó của bạn. Vì vậy, thật buồn khi thấy chó của bạn bị rụng lông và đôi khi rất khó để biết chính xác lý do chó rụng lông.
Các triệu chứng rụng lông ở chó
Các triệu chứng rụng lông có thể bao gồm cảm giác lông chó khô hoặc dễ gãy, rụng nhiều hơn mức bình thường và xuất hiện các mảng hói hình tròn hoặc có hình dạng bất thường. Chó cũng có thể bị rụng lông tập trung ở một vùng cụ thể hoặc trên khắp toàn bộ cơ thể.
Nguyên nhân phổ biến gây rụng lông ở chó
Một nguyên nhân rất phổ biến gây rụng lông ở chó là do nhiễm ký sinh trùng như ve, rận hoặc bọ chét. Đặc biệt, nếu chó của bạn bị rụng lông ở quanh cổ và đuôi thì khả năng cao là do nhiễm bọ chét. Những ký sinh trùng nhỏ này có thể nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể chó và gây kích ứng da của chó. Điều này dẫn đến chó bị ngứa hoặc gãi dữ dội, do đó có thể gây rụng lông.
Bất kỳ tình trạng da nào mà chó của bạn gặp phải, bao gồm cả bệnh chàm hoặc gàu, cuối cùng đều có thể dẫn đến rụng lông. Nếu chó của bạn thấy khó chịu hoặc da của chó gây đau đớn, chó sẽ cố làm dịu chỗ đau bằng cách tự cào, liếm và gãi chỗ ngứa. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến rụng lông vì các vùng da chịu ảnh hưởng bị yếu đi và bộ lông của chó bị kéo căng.
Chó có thể bị rụng lông do thiếu hụt chất dinh dưỡng. Nếu không phải do thiếu hụt chất dinh dưỡng, triệu chứng này sẽ hỗ trợ quá trình phát triển khỏe mạnh của da và lông. Keratin là thành phần chính của lông và cần có axit amin lưu huỳnh để được tổng hợp đúng cách. Nếu thiếu hụt những chất này, lông của chú chó có thể mọc chậm, dễ gãy rụng và dần dần sẽ bị rụng. Tương tự như vậy, biotin là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp da và lông khỏe mạnh cũng như ngăn ngừa các vấn đề như chứng rụng lông.
Nếu chú chó của bạn bị rụng lông, đây cũng có thể là triệu chứng của một bệnh phức tạp hơn. U nang buồng trứng hoặc tinh hoàn, đặc biệt ở những chú chó lớn tuổi, có thể gây rụng lông theo mảng. Khối u tiết ra các nội tiết tố; các nội tiết tố này làm rối loạn chu kỳ động dục tự nhiên và quá trình phát triển khỏe mạnh của lông.
Bệnh suy tuyến thượng thận thứ phát là một bệnh thường gặp ở loài chó và cũng có thể gây ra chứng rụng lông. Đây là tình trạng khối u phát triển dẫn đến tuyến thượng thận của chó sản sinh quá nhiều cortisol và gây ra béo phì, rụng lông, các mảng đốm trên da và một số triệu chứng hành vi khác. Một tình trạng bệnh khác là bệnh suy giáp. Khi quá trình sản xuất nội tiết tố kém hiệu quả, rụng lông ở chó có thể là một trong những triệu chứng của bệnh suy giáp.
Ngăn ngừa chứng rụng lông
Đối với một số nguyên nhân phức tạp hơn gây rụng lông, chẳng hạn như u tuyến yên, thì chó phải được bác sĩ thú y điều trị và theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể giúp thú cưng ngăn ngừa rụng lông tại nhà:
- Đảm bảo làm theo các hướng dẫn được khuyến nghị để điều trị thường xuyên, hiệu quả nhằm ngăn ngừa bọ chét và trứng của bọ chét
- Sử dụng dầu gội chuyên dụng, được chứng nhận về mặt da liễu cho chó của bạn để giảm ngứa và từ đó giảm thiểu việc gãi ngứa
- Cho chó ăn thức ăn giàu chất dinh dưỡng để hỗ trợ sự phát triển da và lông của chó, bao gồm biotin cũng như các protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa
Bạn cần phải đưa chó đến bác sĩ thú y khi nhận thấy tình trạng rụng lông để bác sĩ có thể kiểm tra kỹ lưỡng và điều trị bằng phương pháp thích hợp. Bạn cũng có thể hỏi bác sĩ thú y để được tư vấn về cách chăm sóc da và lông của chó bất cứ lúc nào.
Related Articles
Tìm bác sĩ thú y
Thích và chia sẻ trang này