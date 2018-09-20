Tại sao chó của tôi bị rụng lông?

Bộ lông dày, bóng là dấu hiệu tốt cho thấy chế độ ăn uống, môi trường và lối sống đáp ứng đầy đủ mọi thứ cần thiết cho chó của bạn. Vì vậy, thật buồn khi thấy chó của bạn bị rụng lông và đôi khi rất khó để biết chính xác lý do chó rụng lông.

Các triệu chứng rụng lông ở chó

Các triệu chứng rụng lông có thể bao gồm cảm giác lông chó khô hoặc dễ gãy, rụng nhiều hơn mức bình thường và xuất hiện các mảng hói hình tròn hoặc có hình dạng bất thường. Chó cũng có thể bị rụng lông tập trung ở một vùng cụ thể hoặc trên khắp toàn bộ cơ thể.

Nguyên nhân phổ biến gây rụng lông ở chó

Một nguyên nhân rất phổ biến gây rụng lông ở chó là do nhiễm ký sinh trùng như ve, rận hoặc bọ chét. Đặc biệt, nếu chó của bạn bị rụng lông ở quanh cổ và đuôi thì khả năng cao là do nhiễm bọ chét. Những ký sinh trùng nhỏ này có thể nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể chó và gây kích ứng da của chó. Điều này dẫn đến chó bị ngứa hoặc gãi dữ dội, do đó có thể gây rụng lông.

Bất kỳ tình trạng da nào mà chó của bạn gặp phải, bao gồm cả bệnh chàm hoặc gàu, cuối cùng đều có thể dẫn đến rụng lông. Nếu chó của bạn thấy khó chịu hoặc da của chó gây đau đớn, chó sẽ cố làm dịu chỗ đau bằng cách tự cào, liếm và gãi chỗ ngứa. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến rụng lông vì các vùng da chịu ảnh hưởng bị yếu đi và bộ lông của chó bị kéo căng.