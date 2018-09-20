Chế độ ăn uống và sức khỏe tiêu hóa của chó

Cũng giống như con người, chó có thể gặp phải các vấn đề về tiêu hóa gây khó chịu, các triệu chứng không mấy dễ chịu và đôi khi là các vấn đề sức khỏe rộng hơn. Chế độ ăn uống là một yếu tố quan trọng góp phần kiểm soát các tình trạng nhạy cảm tiêu hóa và duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Hệ tiêu hóa của chó hoạt động như thế nào

Theo mỗi giai đoạn của hệ tiêu hóa, chó tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn. Một trong những cơ quan chính thực hiện việc này là ruột non. Cơ quan này có diện tích bề mặt rất lớn với các loại tế bào khác nhau để giúp cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả nhất có thể. Trong ruột non, chó của bạn hấp thụ chất béo, vitamin, cacbohydrate và khoáng chất, đồng thời hoàn thành quá trình tiêu hóa và hấp thụ protein bắt đầu trong dạ dày.

Trên khắp các cơ quan này, các vi sinh vật – còn được gọi là vi khuẩn 'có lợi' – góp phần giúp hệ tiêu hóa hoạt động và khỏe mạnh. Các vi khuẩn hiện diện trong đường tiêu hóa được điều chỉnh bởi di truyền và các yếu tố khác, bao gồm cả chế độ ăn uống. Trong ruột non, những vi khuẩn có lợi này đi cùng với các tế bào hoạt động như một phản ứng miễn dịch bảo vệ, chống lại các vật thể lạ hoặc vi khuẩn 'có hại'.

Chó của bạn có khả năng dung nạp một cách tự nhiên các vi sinh vật của chúng, nhưng nếu chúng phát triển tình trạng không dung nạp, điều này có thể dẫn đến các vấn đề mãn tính về đường tiêu hóa. Tương tự, nếu các tế bào phản ứng miễn dịch bắt đầu phản ứng với những thứ mà nó thường dung nạp, hệ tiêu hóa của chó có thể bắt đầu phát triển tình trạng không dung nạp các yếu tố vô hại thông thường, chẳng hạn như thức ăn.