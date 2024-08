Satiety Weight Management

DUY TRÌ LƯỢNG CƠ NẠC

Hàm lượng protein cao giúp hỗ trợ giảm cân lành mạnh đồng thời duy trì khối lượng cơ bắp. *** Flanagan J et al Success of a weight loss plan for oeverweight dogs: the results of an international weight loss study. PLoS One 2017; 12(9):e0184199+H26