Satiety Weight Management

CHẤT PHỤ GIA

PHỤ GIA (KG)** Phụ gia dinh dưỡng: Vitamin D3: 290 IU, Sắt (3b103): 6.5 mg, Iodine (3b202): 0.2 mg, Đồng (3b405, 3b406): 1.8 mg, Manganese (3b502, 3b503, 3b504): 2 mg, Kẽm (3b603, 3b605, 3b606): 20 mg - Phụ gia kỹ thuật: Clinoptilolite gốc trầm tích: 1 g. LƯU Ý: tỷ lệ duy trì có thể cần được cân chỉnh dựa vào tiến triển của từng cá thể German AJ & al. Low-maintenance energy requirements of obese dogs after weight loss. British Journal of Nutrition (2011), 106, S93–S96 **LƯU Ý: Các giá trị chỉ phản ánh hàm lượng được thêm vào công thức, không phải thành phần xuất hiện một cách tự nhiên trong thức ăn