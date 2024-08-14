Cách giúp chó con hòa nhập xã hội
Hòa nhập xã hội chỉ quá trình giúp chó con làm quen với những cảnh vật, âm thanh và trải nghiệm mới. Tất cả đều nhằm mục đích giúp chó con làm quen với thế giới xung quanh và bạo dạn trong những hoàn cảnh mới.
Sự hòa nhập xã hội giúp ích như thế nào?
1: Thời gian là điều cốt yếu
Bạn giúp chó con hòa nhập xã hội càng sớm thì mọi việc sẽ càng diễn ra đơn giản và bổ ích cho cả bạn và chú chó.
2: Hòa nhập xã hội là một quá trình
Hãy thực hiện từng bước một. Đừng khiến chó con quá tải bởi quá nhiều sự kích thích.
4: Củng cố tích cực
Mặc dù việc cho chó con của bạn tiếp xúc với những trải nghiệm mới là rất quan trọng, nhưng bạn phải thưởng cho chó con quà thưởng (hoạt động vui chơi, thức ăn hoặc tình cảm) để củng cố các hành vi mong muốn.
3: Thực hiện theo tốc độ của chó con
Mỗi chú chó con có một tốc độ phát triển riêng, vì vậy đừng bao giờ ép buộc chó con thử điều gì mà chúng không thấy thoải mái. Nếu chó con sợ hãi, hãy tạm dừng và thử vào một ngày khác. Nếu chó con tỏ ra sợ hãi, hãy thử thay đổi cách giúp chó làm quen với tình huống trong một bối cảnh khác.
Bạn nên cho chú chó con của mình làm quen với những gì?
Dưới đây là gợi ý về các loại môi trường, tình huống và trải nghiệm sẽ giúp chú chó con của bạn hòa nhập xã hội:
Tiếng ồn
Một thế giới đầy những âm thanh kỳ lạ có thể gây sợ hãi cho chú chó con của bạn lúc ban đầu. Âm thanh của tàu hỏa, máy sấy tóc, máy giặt, điện thoại di động, ấm đun nước, TV, âm nhạc, còi xe và pháo hoa đều đáng để cho chú chó con của bạn khám phá và làm quen từ khi còn nhỏ.
Địa điểm
Mọi người
Bề mặt
Thời tiết
Dù bạn đi đâu cùng thú cưng, điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh và khiến thú cưng cảm thấy rằng những trải nghiệm mới này là bình thường.
Lịch trình về hoạt động hòa nhập xã hội của chó con
Trong những tháng đầu tiên, chú chó con của bạn rất dễ tiếp nhận những trải nghiệm và bài học mới. Lịch trình này gợi ý các giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình hòa nhập xã hội của chó con và những nhiệm vụ cần thực hiện trong các giai đoạn đó.
Mới sinh đến 2 tháng tuổi
2 tháng đầu tiên ở cùng chó mẹ và những chú chó con sinh cùng lứa có ý nghĩa rất quan trọng, giúp chó con hòa nhập xã hội hiệu quả. Những hành vi học được, các trải nghiệm có được và tương tác của chó với con người, cũng như sức khỏe và tính cách của chó mẹ đều đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển hành vi của chó. Là chủ vật nuôi tương lai, bạn nên dành thời gian đến thăm các nhà lai giống tiềm năng và kiểm tra:
2 – 3 tháng tuổi
Từ thời điểm chó con của bạn đến nhà mới, hãy dần dần bắt đầu giúp chó con thích nghi với xã hội, tạo ra trải nghiệm học tập và khen thưởng những hành vi tốt. Mặc dù chú chó con của bạn vẫn chưa được tiêm phòng đầy đủ, nhưng bạn vẫn nên đưa chúng ra ngoài để chúng gặp gỡ mọi người hoặc chơi trong vườn. Chỉ cần đảm bảo rằng chó con của bạn chỉ gặp những chú chó đã được tiêm phòng đầy đủ.
Ba đến bốn tháng tuổi
Khi đã hoàn thành tất cả các mũi tiêm vắc-xin, bạn và chó con có thể tự tin bắt đầu khám phá xa hơn. Đây là giai đoạn học hỏi quan trọng của chó con, vì vậy, bạn càng dành nhiều thời gian cùng chó con và càng dành nhiều công sức giúp chó con hòa nhập xã hội, thì kết quả thu được sẽ càng tốt đẹp. Mọi nỗ lực chăm chỉ sẽ được đền đáp!
Bắt đầu ngay từ đầu đời của chó con khi chúng dễ tiếp nhận những trải nghiệm mới
Để chú chó con của bạn làm quen với những điều mới dần dần và thường xuyên
Cho chú chó con của bạn hòa nhập với nhiều trải nghiệm tích cực nhất có thể
Nếu chó con có phản ứng lạ hoặc cảm thấy bất ổn khi ở trong hoàn cảnh mới, hãy đánh lạc hướng chó con. Luôn vui vẻ và thưởng thức ăn cho chú chó
Quan sát trước khi tham gia
Bạn luôn phải tạo điều kiện cho chó con của mình bình tĩnh quan sát môi trường hoặc trải nghiệm mới trước khi chó con tham gia hòa nhập. Nếu bạn ép chó con đối mặt với những hoàn cảnh, con người hoặc địa điểm mới mà không cho chúng một chút thời gian để thích nghi và thấu hiểu, chú chó của bạn có thể có những ký ức và hành vi tiêu cực. Dưới đây là 3 mẹo đơn giản để hỗ trợ quá trình đó
Quan sát từ xa
Khi đến một nơi mới, chẳng hạn như quảng trường náo nhiệt, công viên đầy trẻ em hoặc các chú chó khác hay một ga tàu đông đúc, hãy để chú chó con đứng ở ngoài và quan sát. Khen ngợi hoặc thưởng thức ăn để khuyến khích chú chó.
Tạo không gian an toàn
Khi không thể quan sát từ xa, chẳng hạn như khi ở nhà bạn bè hoặc lớp đào tạo, hãy đảm bảo rằng bạn tạo không gian an toàn cho mèo con ở gần bạn.
Khuyến khích phản ứng điềm tĩnh
Dạy chó con phản ứng một cách điềm tĩnh khi gặp những trải nghiệm mới hoặc nhìn thấy điều gì đó sợ hãi hoặc thú vị và hãy thưởng khi chó con có hành vi tốt.
Huấn luyện chó con