Cách giúp chó con hòa nhập xã hội

Hòa nhập xã hội chỉ quá trình giúp chó con làm quen với những cảnh vật, âm thanh và trải nghiệm mới. Tất cả đều nhằm mục đích giúp chó con làm quen với thế giới xung quanh và bạo dạn trong những hoàn cảnh mới.

Sự hòa nhập xã hội giúp ích như thế nào?

Sự hòa nhập xã hội hiệu quả đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống cùng nhau giữa chó con và bạn, vì việc này có tác động lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần lâu dài của chú chó. Mặc dù chỉ mất một vài tuần để giúp chó con hòa nhập xã hội, nhưng những bài học trong những tháng đầu đời này có thể định hướng cho chú chó trong suốt cuộc đời.

1: Thời gian là điều cốt yếu

Bạn giúp chó con hòa nhập xã hội càng sớm thì mọi việc sẽ càng diễn ra đơn giản và bổ ích cho cả bạn và chú chó.

2: Hòa nhập xã hội là một quá trình

Hãy thực hiện từng bước một. Đừng khiến chó con quá tải bởi quá nhiều sự kích thích.

4: Củng cố tích cực

Mặc dù việc cho chó con của bạn tiếp xúc với những trải nghiệm mới là rất quan trọng, nhưng bạn phải thưởng cho chó con quà thưởng (hoạt động vui chơi, thức ăn hoặc tình cảm) để củng cố các hành vi mong muốn.

3: Thực hiện theo tốc độ của chó con

Mỗi chú chó con có một tốc độ phát triển riêng, vì vậy đừng bao giờ ép buộc chó con thử điều gì mà chúng không thấy thoải mái. Nếu chó con sợ hãi, hãy tạm dừng và thử vào một ngày khác. Nếu chó con tỏ ra sợ hãi, hãy thử thay đổi cách giúp chó làm quen với tình huống trong một bối cảnh khác.

Bạn nên cho chú chó con của mình làm quen với những gì?

Dưới đây là gợi ý về các loại môi trường, tình huống và trải nghiệm sẽ giúp chú chó con của bạn hòa nhập xã hội:

Tiếng ồn

Một thế giới đầy những âm thanh kỳ lạ có thể gây sợ hãi cho chú chó con của bạn lúc ban đầu. Âm thanh của tàu hỏa, máy sấy tóc, máy giặt, điện thoại di động, ấm đun nước, TV, âm nhạc, còi xe và pháo hoa đều đáng để cho chú chó con của bạn khám phá và làm quen từ khi còn nhỏ.

Địa điểm

 

Chó con thường thích khám phá những địa điểm mới. Vì vậy, hãy đưa chúng đến nhà dân, trường học, công viên, thang máy, cầu thang, xe buýt, tàu, chợ và nút giao thông. Đây đều là những môi trường thú vị để chó con cẩn thận khám phá khi chúng lớn lên.

 

Mọi người

Việc gặp gỡ nhiều người sẽ tốt cho sự phát triển và sự hòa nhập xã hội của chó con. Hãy cân nhắc cho chó con làm quen với những tình huống xã hội mới để giúp chú chó tiếp xúc với những người mới một cách tích cực và điềm tĩnh. Những người này có thể là bác sỹ thú y, những người mặc đồng phục, người đi xe đạp và những người khác mà chú chó có thể không gặp thường xuyên.
Bề mặt

Ban đầu, những bề mặt khác nhau ở trong và ngoài ngôi nhà có thể khiến chó con nản lòng. Thành phố, nông thôn và bãi biển đều là những nơi thích hợp để bắt đầu. Việc cho chó con tiếp xúc với các độ cao, độ dốc và kết cấu khác nhau, chẳng hạn như cát, gỗ và bề mặt lát gạch cũng rất hữu ích để chó không bị nản lòng trước những thay đổi này khi đã trưởng thành.
Thời tiết

 

Những thứ mà chúng ta cho là đương nhiên, như mưa, gió hoặc tuyết đều có thể là những trải nghiệm bất thường đối với chó con. Hãy thử dắt chúng đi dạo trong các điều kiện thời tiết khác nhau để giúp chúng làm quen với sự thay đổi của thời tiết, khí hậu và nhiệt độ. Một số giống chó có thể cần quần áo bảo vệ để giữ ấm và khô ráo.

 

Dù bạn đi đâu cùng thú cưng, điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh và khiến thú cưng cảm thấy rằng những trải nghiệm mới này là bình thường.

Lịch trình về hoạt động hòa nhập xã hội của chó con

Trong những tháng đầu tiên, chú chó con của bạn rất dễ tiếp nhận những trải nghiệm và bài học mới. Lịch trình này gợi ý các giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình hòa nhập xã hội của chó con và những nhiệm vụ cần thực hiện trong các giai đoạn đó.

Mới sinh đến 2 tháng tuổi

2 tháng đầu tiên ở cùng chó mẹ và những chú chó con sinh cùng lứa có ý nghĩa rất quan trọng, giúp chó con hòa nhập xã hội hiệu quả. Những hành vi học được, các trải nghiệm có được và tương tác của chó với con người, cũng như sức khỏe và tính cách của chó mẹ đều đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển hành vi của chó. Là chủ vật nuôi tương lai, bạn nên dành thời gian đến thăm các nhà lai giống tiềm năng và kiểm tra:

2 – 3 tháng tuổi

Từ thời điểm chó con của bạn đến nhà mới, hãy dần dần bắt đầu giúp chó con thích nghi với xã hội, tạo ra trải nghiệm học tập và khen thưởng những hành vi tốt. Mặc dù chú chó con của bạn vẫn chưa được tiêm phòng đầy đủ, nhưng bạn vẫn nên đưa chúng ra ngoài để chúng gặp gỡ mọi người hoặc chơi trong vườn. Chỉ cần đảm bảo rằng chó con của bạn chỉ gặp những chú chó đã được tiêm phòng đầy đủ.

Những việc quan trọng

Ba đến bốn tháng tuổi

Khi đã hoàn thành tất cả các mũi tiêm vắc-xin, bạn và chó con có thể tự tin bắt đầu khám phá xa hơn. Đây là giai đoạn học hỏi quan trọng của chó con, vì vậy, bạn càng dành nhiều thời gian cùng chó con và càng dành nhiều công sức giúp chó con hòa nhập xã hội, thì kết quả thu được sẽ càng tốt đẹp. Mọi nỗ lực chăm chỉ sẽ được đền đáp!

Những việc quan trọng

Bộ não của chó con liên tục phát triển và giúp chúng học hỏi cực kỳ nhanh. Trong “thời điểm vàng cho việc hòa nhập xã hội” này, chó con sẽ đón nhận những hoàn cảnh và sự việc mới dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, việc mở ra cho những trải nghiệm mới cho chó con trong giai đoạn này có thể tạo nên tác động tích cực và to lớn đến cuộc sống khỏe mạnh của chúng sau này.

Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng chó con cần phải ở trong nhà cho đến khi chúng đã được tiêm mũi nhắc lại lúc 12 tuần tuổi. Tuy là lúc này chó con dễ mắc nhiều loại bệnh hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là chú chó hoàn toàn không được phép ra ngoài. Nếu chú ý cẩn thận và chỉ đưa chó con đến những nơi có nguy cơ nhiễm bệnh thấp, bạn có thể bắt đầu đưa chó con ra ngoài sau tám tuần tuổi.

Sự sợ hãi có thể được biểu hiện bằng một số hành vi như thút thít, cứng người, cụp đuôi và cắn hoặc sủa. Nếu bạn cho rằng chó con sợ hãi trước một người, một tình huống, tiếng ồn hoặc bất cứ thứ gì khác, hãy bình tĩnh đi ra khỏi tác nhân kích hoạt đó cho đến khi chó con của bạn bình tĩnh hơn và sẽ ăn trở lại. Nếu bạn cảm thấy chó con thoải mái, hãy giới thiệu chúng dần dần với tác nhân kích thích và khen thưởng những hành vi tích cực. Nếu chó con của bạn vẫn còn sợ hãi, hãy để chúng tránh khỏi tình huống này. Nói chuyện với huấn luyện viên chuyên nghiệp hoặc bác sĩ thú y nếu bạn không chắc chắn về phản ứng của chó con.

Bắt đầu ngay từ đầu đời của chó con khi chúng dễ tiếp nhận những trải nghiệm mới

Để chú chó con của bạn làm quen với những điều mới dần dần và thường xuyên

Cho chú chó con của bạn hòa nhập với nhiều trải nghiệm tích cực nhất có thể

Nếu chó con có phản ứng lạ hoặc cảm thấy bất ổn khi ở trong hoàn cảnh mới, hãy đánh lạc hướng chó con. Luôn vui vẻ và thưởng thức ăn cho chú chó

Quan sát trước khi tham gia

Bạn luôn phải tạo điều kiện cho chó con của mình bình tĩnh quan sát môi trường hoặc trải nghiệm mới trước khi chó con tham gia hòa nhập. Nếu bạn ép chó con đối mặt với những hoàn cảnh, con người hoặc địa điểm mới mà không cho chúng một chút thời gian để thích nghi và thấu hiểu, chú chó của bạn có thể có những ký ức và hành vi tiêu cực. Dưới đây là 3 mẹo đơn giản để hỗ trợ quá trình đó

Quan sát từ xa

Khi đến một nơi mới, chẳng hạn như quảng trường náo nhiệt, công viên đầy trẻ em hoặc các chú chó khác hay một ga tàu đông đúc, hãy để chú chó con đứng ở ngoài và quan sát. Khen ngợi hoặc thưởng thức ăn để khuyến khích chú chó.

Tạo không gian an toàn

Khi không thể quan sát từ xa, chẳng hạn như khi ở nhà bạn bè hoặc lớp đào tạo, hãy đảm bảo rằng bạn tạo không gian an toàn cho mèo con ở gần bạn.

Khuyến khích phản ứng điềm tĩnh

Dạy chó con phản ứng một cách điềm tĩnh khi gặp những trải nghiệm mới hoặc nhìn thấy điều gì đó sợ hãi hoặc thú vị và hãy thưởng khi chó con có hành vi tốt.

