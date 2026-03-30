Sự phát triển của chó con từ khi sinh ra đến khi trưởng thành
Hiểu được quá trình biến đổi đáng kinh ngạc mà chó con trải qua từ khi sinh ra đến khi trưởng thành sẽ giúp đảm bảo chúng nhận được dinh dưỡng phù hợp ở mỗi giai đoạn phát triển.
Giai đoạn mới sinh
Ngay khi chào đời, chó con cần phải được bú sữa chó mẹ ngay. Chó mẹ truyền kháng thể và chất dinh dưỡng quan trọng cho chó con vào những ngày đầu tiên để hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của chúng.
Giai đoạn mới sinh
Hành vi
Lúc mới sinh, mắt chó con nhắm nghiền nên không thể nhìn thấy. Chúng sẽ tìm đường đến mẹ và anh chị em trong đàn bằng khứu giác và xúc giác để tìm kiếm hơi ấm, sự chăm sóc và dinh dưỡng. Chó con sẽ dành phần lớn thời gian để ngủ trong giai đoạn đầu này.
Giai đoạn mới sinh
Giai đoạn phát triển
Chó con mới sinh nên nặng khoảng 1 - 5% trọng lượng trưởng thành dự kiến. Nhờ dinh dưỡng từ sữa mẹ, chúng sẽ nhanh chóng tăng cân. Mức tăng cân trong vài ngày đầu tiên phụ thuộc vào kích thước giống. Chó con thường tăng khoảng 2 - 4g mỗi ngày cho mỗi kg trọng lượng trưởng thành của cùng giống.
Giai đoạn mới sinh
Môi trường
Ở chó con mới sinh, khả năng điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện, vì vậy điều quan trọng là phải giữ chúng trong môi trường phù hợp trong những giờ đầu tiên. Ổ sinh nên được giữ ở nhiệt độ từ 29,5 - 32°C. Sau đó, nhiệt độ có thể giảm dần xuống khoảng 26,7°C sau bảy đến mười ngày. Ổ sinh cũng nên được đặt ở nơi thoáng khí, không quá gió lùa hay ngột ngạt.
Giai đoạn mới sinh
Sức khỏe
Thách thức lớn nhất của chó con khi sinh là tự thở, giữ ấm và bú sữa để sống sót qua thời khắc quan trọng này. Để hỗ trợ chúng, điều quan trọng là chuẩn bị ổ sinh phù hợp. Nên sử dụng bát nước hoặc máy tạo độ ẩm để giữ độ ẩm không gian ở mức 65-70% và hỗ trợ hô hấp, đồng thời sử dụng đèn sưởi hoặc đèn hồng ngoại để sưởi ấm không gian.
Gần như ngay lập tức sau khi sinh, người gây giống sẽ cân chó con để đánh giá tình trạng của chúng và xác định những con có trọng lượng dưới mức dự kiến. Cân nặng khi sinh và tốc độ tăng trưởng trong 48 giờ đầu tiên là những thông số quan trọng để người gây giống đánh giá tình trạng của cả đàn và xác định những con có nguy cơ tử vong sơ sinh.
Gần như ngay lập tức sau khi sinh, người gây giống sẽ cân chó con để đánh giá tình trạng của chúng và xác định những con có trọng lượng dưới mức dự kiến. Cân nặng khi sinh và tốc độ tăng trưởng trong 48 giờ đầu tiên là những thông số quan trọng để người gây giống đánh giá tình trạng của cả đàn và xác định những con có nguy cơ tử vong sơ sinh.
Giai đoạn mới sinh
Dinh dưỡng
Điều quan trọng là chó con được bú sữa mẹ càng sớm càng tốt sau khi sinh. Thay vì sữa mẹ thông thường, chó con bú sữa non, một chất được sản xuất bởi chó mẹ, giúp hỗ trợ và tăng cường hệ miễn dịch của chó con.
Giai đoạn sơ sinh
Thời kỳ sơ sinh kéo dài từ khi sinh ra cho đến khoảng ba tuần. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn thực vật khi phần lớn cuộc sống của chúng bị chi phối bởi giấc ngủ và một số phản xạ nhất định.
0 - 3 tuần
Hành vi
Phần lớn thời gian trong giai đoạn đầu đời của chó con được dành cho việc bú sữa và ngủ. Điều này rất quan trọng cho sự phát triển khỏe mạnh và cần cẩn thận để tránh làm phiền lứa đẻ hoặc chó mẹ.
0 - 3 tuần
Giai đoạn phát triển
Mắt chó con bắt đầu mở từ 10 đến 14 ngày sau khi sinh và trong tuần thứ ba, tai dần dần bắt đầu hoạt động. Cả hai giác quan ban đầu sẽ yếu nhưng sẽ cải thiện dần.
0 - 3 tuần
Sức khỏe
Người gây giống có trách nhiệm đảm bảo tất cả chó con được đưa đến bác sĩ thú y trong những ngày đầu đời. Bác sĩ thú y sẽ kiểm tra dị tật bẩm sinh và sức khỏe tổng quát. Cuối giai đoạn này, nên bắt đầu điều trị tẩy giun.
0 - 3 tuần
Dinh dưỡng
Sau khi sinh, chó con sẽ tiếp tục phụ thuộc vào mẹ để cung cấp protein quan trọng cần thiết cho quá trình tổng hợp. Khi lớn lên, chúng có thể bắt đầu quan tâm đến thức ăn của mẹ. Với việc giới thiệu thức ăn đặc, quá trình cai sữa bắt đầu.
Giai đoạn cai sữa
Cai sữa là giai đoạn quan trọng trong thời thơ ấu của chó con, vì nó đánh dấu thời điểm chúng bắt đầu giành được sự tự lập. Ở giao đoạn này, thức ăn phải được điều chỉnh phù hợp với sự phát triển chức năng tiêu hóa của chó con.
4 - 8 tuần
Hành vi
Chó con bắt đầu tập đi những bước đầu tiên và chơi đùa với anh chị em của mình, thậm chí có thể bắt đầu luyện gầm gừ và vẫy đuôi khi bắt đầu tương tác xã hội.
4 - 8 tuần
Môi trường
Sự phát triển tinh thần và thể chất của chó con được hỗ trợ bởi một môi trường phức hợp. Người gây giống có trách nhiệm sẽ cung cấp cho chó con sự tương tác ngày càng tăng với con người, nhiều loại đồ chơi, tiếng ồn và các kích thích khác khi giai đoạn này tiến triển.
4 - 8 tuần
Sức khỏe
Chó con lúc này sẽ bắt đầu đi tiểu và đại tiện mà không cần sự giúp đỡ của mẹ. Nếu sự phát triển này không xảy ra vào cuối giai đoạn này, nên đưa chó con đến bác sĩ thú y.
4 - 8 tuần
Dinh dưỡng
Trong giai đoạn cai sữa, chó mẹ vẫn cung cấp tất cả các nhu cầu dinh dưỡng của chó con. Phần lớn thức ăn được cung cấp qua sữa, tuy nhiên, ở giai đoạn này chó con bắt đầu quan tâm hơn đến thức ăn của mẹ. Hầu hết chó con lúc này có thể tự liếm nước từ bát.
Giai đoạn chó con
Chó con bắt đầu học cách sống với các chú chó khác. Những hành vi học được trong giai đoạn này sẽ tác động rất lớn đến cuộc sống của chó con.
Trên 8 tuần
Phát triển
Phần lớn chiều cao và cơ bắp của chó con phát triển từ sáu đến chín tháng, tùy thuộc vào kích thước giống. Răng sữa được thay thế bằng răng vĩnh viễn, và bộ lông trưởng thành thay thế bộ lông chó con. Khoảng từ sáu đến 12 tháng, chó con có thể bắt đầu nhấc chân lên hoặc bước vào thời kỳ động dục đầu tiên.
Trên 8 tuần
Môi trường
Đảm bảo rằng chó con có chỗ riêng để ăn và ngủ, cũng như nhiều loại đồ chơi để chơi đùa, sẽ giúp chúng hiểu các quy tắc cơ bản trong nhà. Khám phá nhiều môi trường ngoài trời và tiếp xúc với những trải nghiệm mới sẽ kích thích việc học hỏi, tạo sự tự tin và tạo mối liên kết mạnh mẽ hơn giữa chó con và chủ nhân.
Trên 8 tuần
Sức khỏe
Đây là thời điểm tốt để bắt đầu thiết lập lịch trình hoạt động và tập thể dục phù hợp với giai đoạn phát triển của chó con. Tạo thói quen tốt ngay bây giờ sẽ hỗ trợ sự phát triển và giúp chó con có một tương lai khỏe mạnh. Trao đổi với bác sĩ thú y về lịch tiêm phòng và liệu bạn có nên cân nhắc triệt sản cho chó con hay không.
Trên 8 tuần
Dinh dưỡng
Đây là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển thể chất của chó con, vì vậy việc đảm bảo chúng ăn thức ăn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của giai đoạn phát triển cụ thể này là rất quan trọng. Xem hướng dẫn dinh dưỡng cho chó con của chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc xem các sản phẩm dành cho chó con của chúng tôi.
Giai đoạn trưởng thành
Mặc dù chúng đều là thành viên của cùng một loài, nhưng giống chó khác nhau về kích thước, trọng lượng và yêu cầu dinh dưỡng. Những khác biệt này thực sự xuất hiện ngay trước khi thời kỳ phát triển dậy thì của chó con. Năm kích cỡ giống đều đạt đến tuổi trưởng thành ở các độ tuổi khác nhau.
12 - 24 tháng
Phát triển
Quá trình phát triển của chó con khác nhau tùy thuộc vào kích thước giống. Chó nhỏ có thể đạt đến độ trưởng thành đầy đủ sau 8 tháng, trong khi các giống chó khổng lồ không được coi là trưởng thành khi chúng đến 2 tuổi.
Lên đến tám hoặc chín tháng, chó con giống lớn và khổng lồ trải qua quá trình phát triển xương nhanh chóng, những tháng còn lại tập trung vào phát triển cơ bắp cho đến khi chúng đạt trọng lượng cơ thể trưởng thành (gấp 70 lần trọng lượng khi sinh ở các giống lớn và gấp 100 lần trọng lượng khi sinh ở các giống khổng lồ).
Lên đến tám hoặc chín tháng, chó con giống lớn và khổng lồ trải qua quá trình phát triển xương nhanh chóng, những tháng còn lại tập trung vào phát triển cơ bắp cho đến khi chúng đạt trọng lượng cơ thể trưởng thành (gấp 70 lần trọng lượng khi sinh ở các giống lớn và gấp 100 lần trọng lượng khi sinh ở các giống khổng lồ).
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