Sự phát triển của chó con từ khi sinh ra đến khi trưởng thành

Thách thức lớn nhất của chó con khi sinh là tự thở, giữ ấm và bú sữa để sống sót qua thời khắc quan trọng này. Để hỗ trợ chúng, điều quan trọng là chuẩn bị ổ sinh phù hợp. Nên sử dụng bát nước hoặc máy tạo độ ẩm để giữ độ ẩm không gian ở mức 65-70% và hỗ trợ hô hấp, đồng thời sử dụng đèn sưởi hoặc đèn hồng ngoại để sưởi ấm không gian.



Gần như ngay lập tức sau khi sinh, người gây giống sẽ cân chó con để đánh giá tình trạng của chúng và xác định những con có trọng lượng dưới mức dự kiến. Cân nặng khi sinh và tốc độ tăng trưởng trong 48 giờ đầu tiên là những thông số quan trọng để người gây giống đánh giá tình trạng của cả đàn và xác định những con có nguy cơ tử vong sơ sinh.

