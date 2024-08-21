Cơ thể đẹp không chỉ là chuyện cân nặng
Việc cân chó không phải là cách duy nhất để kiểm tra xem chúng có thừa cân hay không. Bạn có thể biết liệu chó của mình có cân nặng khỏe mạnh hay không bằng cách hỏi bác sĩ thú y cách sử dụng Điểm Tình Trạng Cơ Thể (Body Conditioning Score).
Điểm thể trạng của chó là gì
Điểm Thể Trạng được bác sĩ thú y sử dụng để giúp bạn kiểm tra xem chó có thừa cân hay thiếu cân hay không. Nó tập trung vào vẻ ngoài và cảm giác của chó vì việc kiểm tra cân nặng của chúng thôi không cho biết hình dáng khỏe mạnh.
Điểm Thể Trạng sử dụng hệ thống 9 điểm, từ gầy yếu ở mức 1 đến béo phì nghiêm trọng ở mức 9. Các chỉ số được sử dụng để chấm điểm là xương sườn, eo và bụng của chó, và điểm 5 là hình dáng chó lý tưởng. Điều này có nghĩa là một chú chó cân đối sẽ có xương sườn có thể dễ dàng cảm nhận được, eo có thể nhìn thấy từ trên cao và bụng hóp lại phía sau lồng ngực khi nhìn từ bên cạnh.
Bác sĩ thú y có thể chỉ cho bạn cách sử dụng biểu đồ điểm thể trạng của chó. Điều quan trọng là phải đến gặp họ thường xuyên để họ có thể giúp bạn theo dõi vóc dáng của chú chó của bạn về lâu dài.
Làm thế nào để biết chó của tôi có thừa cân hay không?
Điều quan trọng là phải xác định xem chó của bạn có đang thừa cân hay không và có hành động phù hợp, vì chó thừa cân có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng và thay đổi cuộc sống cao hơn. Điều này có thể bao gồm bệnh tiểu đường, ung thư, viêm xương khớp và nhiều hơn nữa.
Một con chó được xếp vào loại thừa cân khi nó vượt quá 15% đến 20% trọng lượng lý tưởng và được xếp vào loại béo phì khi nó vượt quá 30%. Tuy nhiên, rất dễ đánh giá thấp trọng lượng của chó, vì vậy cách tốt nhất để kiểm tra xem chúng có tăng cân quá nhiều hay không là phương pháp nhìn-cảm-cân:
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- Nhìn vào hành vi và hình dạng của chúng. Chúng có hơi lờ đờ hoặc dễ mệt mỏi không? Bụng của chúng có chảy xệ không hoặc bạn có thể nhìn thấy vòng eo và phần bụng của chúng phía sau xương sườn không?
- Sờ vào xương sườn của chúng – bạn có thể chỉ cảm nhận được chúng khi ấn mạnh không ?
- Cân chó của bạn - bằng cách cân chúng thường xuyên, bạn có thể theo dõi bất kỳ sự tăng cân nào. Bác sĩ thú y có thể cho bạn biết cân nặng lý tưởng của chúng dựa trên cân nặng hiện tại và đánh giá điểm tình trạng cơ thể của chúng .
Cách giúp chó của bạn giảm cân khi bị thừa cân
Tin tốt là cả chó thừa cân và béo phì đều có thể được điều trị. Và việc đưa chú chó của bạn trở lại cân nặng tối ưu sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng. Chó có cân nặng khỏe mạnh cũng đã được chứng minh là sống lâu hơn những con bị béo phì.
Thừa cân là do ăn nhiều calo hơn mức sử dụng. Vì vậy, những yếu tố quan trọng cần giải quyết là thức ăn và tập thể dục của chú chó của bạn. Hỏi bác sĩ thú y về chế độ ăn kiêng được thiết kế cho chó thừa cân. Nếu bạn chỉ giảm khẩu phần ăn của chó, có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng hoặc ăn xin. Đảm bảo rằng bạn tuân thủ khẩu phần ăn trên bao bì và tránh cho thêm đồ ăn vặt – hoặc tiết kiệm một số khẩu phần thức ăn khô hàng ngày của chúng để làm phần thưởng.
Hoạt động thể chất thường xuyên là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể của chúng, cũng như giúp chúng giảm cân và duy trì vóc dáng khỏe mạnh. Hỏi bác sĩ thú y về mức độ và loại bài tập phù hợp cho chó của bạn, và chỉ tăng dần theo hướng dẫn của bác sĩ thú y.
Hãy hỏi bác sĩ thú y
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi nào về cân nặng hoặc hình dáng của chú chó của mình, tốt nhất nên nói chuyện với bác sĩ thú y của bạn. Họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ và có thể xác định xem chú chó của bạn có thừa cân hay không, nếu có, và những hành động bạn nên thực hiện để giúp nó giảm cân hoặc tư vấn cho bạn cách ngăn ngừa tăng cân.
Tương tự như vậy, điều quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ thú y của bạn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chế độ ăn uống, kiểu tập thể dục hoặc lối sống của chú chó của bạn. Hoặc trước khi đưa ra bất kỳ quyết định có thể ảnh hưởng đến sức khỏe chó của bạn.Vì không có hai con chó nào giống nhau, bác sĩ thú y có thể cung cấp cho bạn lời khuyên phù hợp với từng cá nhân của chú chó. Điều này sẽ không chỉ dựa trên giống, tuổi và giới tính của chúng mà còn dựa trên các yếu tố như bất kỳ tình trạng sức khỏe hiện có nào và chúng đã được triệt sản hay chưa.