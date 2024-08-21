Cơ thể đẹp không chỉ là chuyện cân nặng

Điểm Thể Trạng được bác sĩ thú y sử dụng để giúp bạn kiểm tra xem chó có thừa cân hay thiếu cân hay không. Nó tập trung vào vẻ ngoài và cảm giác của chó vì việc kiểm tra cân nặng của chúng thôi không cho biết hình dáng khỏe mạnh.



Điểm Thể Trạng sử dụng hệ thống 9 điểm, từ gầy yếu ở mức 1 đến béo phì nghiêm trọng ở mức 9. Các chỉ số được sử dụng để chấm điểm là xương sườn, eo và bụng của chó, và điểm 5 là hình dáng chó lý tưởng. Điều này có nghĩa là một chú chó cân đối sẽ có xương sườn có thể dễ dàng cảm nhận được, eo có thể nhìn thấy từ trên cao và bụng hóp lại phía sau lồng ngực khi nhìn từ bên cạnh.

Bác sĩ thú y có thể chỉ cho bạn cách sử dụng biểu đồ điểm thể trạng của chó. Điều quan trọng là phải đến gặp họ thường xuyên để họ có thể giúp bạn theo dõi vóc dáng của chú chó của bạn về lâu dài.