Binnen- of buitenkat

Eenzaamheid zie je vaker terug bij een binnenkat. Leeft je kat deels buiten dan kan hij zelf bepalen hoeveel tijd hij besteedt met soortgenoten. Ook kan hij op straat aandacht vragen van passanten als je kat daar behoefte aan heeft. Een binnenkat kan zich zelfs eenzaam voelen als er andere katten in het huishouden zijn. Het is goed om onderling gedrag goed te lezen bij je katten. Als je kat binnen alleen leeft, is het belangrijk dat jij als baasje voldoende tijd met je kat doorbrengt.

Hoe herken in eenzaamheid bij je kat?

Er zijn verschillende signalen die op eenzaamheid duiden. Let wel: het kan zijn dat je kat ook last heeft van iets anders zoals stress of andere lichamelijke problemen. Dit zijn mogelijke signalen van eenzaamheid:

lusteloosheid en weinig bewegen

veel wassen, likken, krabben of zichzelf verwonden

wegkruipen in stille hoekjes

Ga altijd eerst naar de dierenarts om medische oorzaken voor dit gedrag uit te sluiten. Ga vervolgens na of je voldoende tijd met je kat doorbrengt.

Eenzaamheid wegnemen bij je kat

Spreek met huisgenoten tijden af om te spelen en knuffelen

Laat vrienden of buurtkinderen spelen met je kat

Overweeg een soortgenootje

Stimuleer beweging en spel met interactieve speeltjes

Bedenk of je kat misschien naar buiten kan

Zorg voor goede basisbehoeften in huis zoals een goede kattenbak en voederbakjes

Je wilt het beste voor je kat en hij is nu eenmaal gewend aan gezelschap. Geef hem de juiste dosis!

Socialisatiefase van je kat

Al op jonge leeftijd went je kat aan andere dieren en mensen. Deze periode is dus erg bepalend voor hoeveel gezelschap hij in de toekomst wenst. Wees niet terughoudend in deze fase, want socialisatie wil je altijd stimuleren. Laat je kat al vroeg kennis maken met andere dieren. Zo is wennen op latere leeftijd aan een nieuwe huisgenoot makkelijker en die kan mogelijk een stukje eenzaamheid wegnemen.