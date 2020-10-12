Waarom taurine zo belangrijk is voor katten en honden
Wat zijn voedingsstoffen?
Voedingsstoffen bestaan uit 2 brede categorieën:
- Macronutriënten – eiwitten, vetten en koolhydraten dienen het grootste gedeelte te uit te maken van de voeding.
- Micronutriënten – deze omvatten vitamines en mineralen en zijn essentieel, maar in veel kleinere hoeveelheden nodig.
Nutriënten hebben 4 belangrijke taken:
- Bouwen en onderhouden van het lichaam: zo worden spieren, haar en huid gemaakt van eiwitten.
- Leveren van energie: koolhydraten, vetten en eiwitten stellen het lichaam in staat om warmte, beweging en andere vormen van energie te creëren.
- Starten en beheren van lichamelijke processen: ijzer wordt bijvoorbeeld gebruikt in rode bloedcellen om zuurstof door het lichaam te transporteren.
- Voeden en beschermen van het lichaam: sommige voedingsstoffen bevorderen de gezondheid en helpen de effecten van ouder worden te bestrijden en andere helpen bij het herstel.
Voordelen van taurine
Taurine is een aminozuur dat wordt aangetroffen in weefsels en organen door het hele lichaam; inclusief de spieren, het hart, de hersenen en het netvlies. In tegenstelling tot de meeste aminozuren is taurine geen bouwstof voor andere aminozuren, maar het heeft wel andere belangrijke rollen. Bijvoorbeeld:
- Gunstige werking op het hart.
- Het ondersteunen van de bloedsomloop.
- Het ondersteunen van het netvlies en het gezichtsvermogen.
- Het ondersteunen van reproductieve gezondheid.
- Een antioxiderende werking die helpt beschermen tegen ouder worden.
De voordelen van taurine voor katten
Taurine is essentieel om op te nemen in de voeding van uw kat, omdat ze het zelf niet kan produceren. Als het voedsel van een kat te weinig taurine bevat, krijgt ze een tekort, wat een aantal ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.
Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat haar netvlies los komt en ze blind wordt. Het kan haargroei vertragen en haar vermogen om te reproduceren beïnvloeden. En er is ook een verband tussen taurinedeficiëntie en een hartaandoening genaamd gedilateerde cardiomyopathie (DCM).
Hoeveel taurine hebben katten nodig?
Voor commerciële huisdierenvoeding is de minimumvereiste voor taurine voor volwassen katten 25 mg/100 kcal droog voer en 50 mg/100 kcal voor blikvoer (publicatie van The Association of American Feed Control Officials, 2018). De vereisten voor taurine kunnen echter per kat verschillen, dus het is altijd het beste om uw dierenarts te raadplegen als u bang bent dat uw kat niet genoeg binnenkrijgt.
De voordelen van taurine voor honden
Honden hebben het vermogen om taurine te maken uit twee andere aminozuren: cysteïne en methionine. Om deze reden wordt het niet als een essentiële voedingsstof beschouwd in hun voeding. Vanwege de vele gezondheidsvoordelen die het biedt, kan taurine echter nog steeds een belangrijke voedingsstof zijn om op te nemen in de voeding voor honden. Vooral omdat sommige honden een tekort aan taurine kunnen krijgen.
Net als bij katten kunnen lage niveaus van taurine in het bloed worden gekoppeld aan de hartaandoening gedilateerde cardiomyopathie (DCM. Sommige hondenrassen zijn hier extra vatbaar voor.
Hoeveel taurine heeft een hond nodig?
De vereisten voor taurine zijn niet gedefiniëerd voor commerciële hondenvoeding. Als u zich zorgen maakt dat uw hond mogelijk een tekort heeft, of als u advies wilt over hoeveel taurine uw hond nodig heeft in zijn voeding, vraagt het dan aan uw dierenarts.
Tekenen van taurinedeficiëntie bij katten en honden
Aangezien taurine zulke uitgebreide gezondheidsvoordelen biedt, kunnen de tekenen dat uw kat of hond een tekort heeft variëren en kunnen bestaan uit:
- Slecht zicht
- Belemmerde groei
- Ademhalingsproblemen
- Hartziekte
- Doofheid
Als uw kat of hond één van deze signalen vertoont, of als u zich zorgen maakt over de gezondheid, is het altijd het beste om naar de dierenarts te gaan voor een controle.
Hoe taurine toe te voegen aan de voeding van een kat of hond
De rijkste bronnen van taurine zijn vlees en gevogelte (inclusief inwendige organen zoals lever en nieren), zeevruchten en eieren - het wordt niet aangetroffen in plantaardige ingrediënten. Bij Royal Canin bevat al onze voeding voor katten en honden taurine als onderdeel van een zorgvuldig uitgebalanceerde voedingsmix die is ontworpen voor de gezondheidsvereisten van elk specifiek ras.
We weten dat zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de voedingseiwitten van een kat of een hond een rol kunnen spelen bij het voorkomen van taurinedeficiëntie en andere gezondheidsproblemen en daarom gebruikt Royal Canin zeer goed verteerbare eiwitten. Dit helpt uw huisdier om zoveel mogelijk voedingsstoffen uit het voedsel op te nemen. Als u meer wilt weten over de voedingenvan Royal Canin, bladert u door ons assortiment of contacteert u een dierenarts.
Gerelateerde artikelen
Royal Canin’s wetenschappelijke benadering van voeding
Ontdek onze producten
De voedingen van ROYAL CANIN® zijn het resultaat van jarenlang zorgvuldig onderzoek gericht op de specifieke voedingsbehoeften van katten en honden. Elke formule is ontwikkeld om op maat gemaakte voeding te leveren, afgestemd op de gezondheidsbehoeften van uw huisdier, ongeacht ras, leeftijd of levensstijl. Bekijk het volledige assortiment Royal Canin producten.
