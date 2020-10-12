De voordelen van taurine voor katten

Taurine is essentieel om op te nemen in de voeding van uw kat, omdat ze het zelf niet kan produceren. Als het voedsel van een kat te weinig taurine bevat, krijgt ze een tekort, wat een aantal ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat haar netvlies los komt en ze blind wordt. Het kan haargroei vertragen en haar vermogen om te reproduceren beïnvloeden. En er is ook een verband tussen taurinedeficiëntie en een hartaandoening genaamd gedilateerde cardiomyopathie (DCM).

Hoeveel taurine hebben katten nodig?

Voor commerciële huisdierenvoeding is de minimumvereiste voor taurine voor volwassen katten 25 mg/100 kcal droog voer en 50 mg/100 kcal voor blikvoer (publicatie van The Association of American Feed Control Officials, 2018). De vereisten voor taurine kunnen echter per kat verschillen, dus het is altijd het beste om uw dierenarts te raadplegen als u bang bent dat uw kat niet genoeg binnenkrijgt.