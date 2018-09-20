De huid van uw kat is een groot orgaan dat micro- en macronutriënten nodig heeft om gezond te blijven. Alles wat de opname van die voedingsstoffen verstoort, zal schadelijk zijn voor de huid en vacht van uw huisdier. Gelukkig zijn alle gebruikelijke huidaandoeningen te behandelen, of het nu inwendige of uitwendige problemen betreft.

Besmetting met parasieten bij katten

Parasieten die zich vastzetten op de huid van uw kat kunnen irritatie en ongemak veroorzaken, soms leidend tot haarverlies of andere merkbare problemen.

Vlooien zijn een ongelooflijk veel voorkomend probleem bij katten. Deze kleine parasieten belanden op de huid van de kat, waarna deze zichzelf gaat krabben, likken en verzorgen om van de jeuk af te komen. Dit kan op zijn beurt haarballen veroorzaken, omdat uw kat aanzienlijke hoeveelheden van de eigen vacht binnenkrijgt. Katten kunnen ook dermatitis krijgen als ze allergisch worden voor vlooienbeten, wat normaal gebeurt als ze te veel blootgesteld zijn aan vlooienbeten. Dit gebeurt soms afhankelijk van de individuele geschiedenis van de kat en eerdere blootstelling aan vlooien.

Teken vinden hun weg naar uw kat wanneer de kat buiten komt en kunnen zich aan hun nek en oren vastzetten en ontstekingen veroorzaken. Sommige soorten teken zijn te vinden op planten in bepaalde tijden van het jaar en kunnen mensen en andere zoogdieren treffen, dus ook katten.

Als u merkt dat de kat onophoudelijk krabt en veel zwarte was in zijn oor heeft, kan hij oormijt hebben. Ze leven in de gehoorgang en veroorzaken oorpijn, wat erg onaangenaam kan zijn.

Ringworm kan huidproblemen veroorzaken, zelfs als uw kat er niet altijd irritatie bij voelt of zichzelf krabt. Deze microscopische schimmel valt de vacht van uw kat bij de wortel aan en maakt de huid donkerder en veroorzaakt haaruitval.

Alle infecties met parasieten kunnen worden behandeld met een combinatie van oplossingen die uw dierenarts zal voorschrijven en die oraal, door middel van een spray, direct op de huid en in de omgeving worden aangebracht. In het geval van vlooien is het belangrijk om op uw kat geen producten te gebruiken die zijn gemaakt voor honden, omdat deze dodelijk kunnen zijn.