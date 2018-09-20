Veelvoorkomende huidaandoeningen bij katten
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De huid van uw kat is een groot orgaan dat micro- en macronutriënten nodig heeft om gezond te blijven. Alles wat de opname van die voedingsstoffen verstoort, zal schadelijk zijn voor de huid en vacht van uw huisdier. Gelukkig zijn alle gebruikelijke huidaandoeningen te behandelen, of het nu inwendige of uitwendige problemen betreft.
Besmetting met parasieten bij katten
Parasieten die zich vastzetten op de huid van uw kat kunnen irritatie en ongemak veroorzaken, soms leidend tot haarverlies of andere merkbare problemen.
Vlooien zijn een ongelooflijk veel voorkomend probleem bij katten. Deze kleine parasieten belanden op de huid van de kat, waarna deze zichzelf gaat krabben, likken en verzorgen om van de jeuk af te komen. Dit kan op zijn beurt haarballen veroorzaken, omdat uw kat aanzienlijke hoeveelheden van de eigen vacht binnenkrijgt. Katten kunnen ook dermatitis krijgen als ze allergisch worden voor vlooienbeten, wat normaal gebeurt als ze te veel blootgesteld zijn aan vlooienbeten. Dit gebeurt soms afhankelijk van de individuele geschiedenis van de kat en eerdere blootstelling aan vlooien.
Teken vinden hun weg naar uw kat wanneer de kat buiten komt en kunnen zich aan hun nek en oren vastzetten en ontstekingen veroorzaken. Sommige soorten teken zijn te vinden op planten in bepaalde tijden van het jaar en kunnen mensen en andere zoogdieren treffen, dus ook katten.
Als u merkt dat de kat onophoudelijk krabt en veel zwarte was in zijn oor heeft, kan hij oormijt hebben. Ze leven in de gehoorgang en veroorzaken oorpijn, wat erg onaangenaam kan zijn.
Ringworm kan huidproblemen veroorzaken, zelfs als uw kat er niet altijd irritatie bij voelt of zichzelf krabt. Deze microscopische schimmel valt de vacht van uw kat bij de wortel aan en maakt de huid donkerder en veroorzaakt haaruitval.
Alle infecties met parasieten kunnen worden behandeld met een combinatie van oplossingen die uw dierenarts zal voorschrijven en die oraal, door middel van een spray, direct op de huid en in de omgeving worden aangebracht. In het geval van vlooien is het belangrijk om op uw kat geen producten te gebruiken die zijn gemaakt voor honden, omdat deze dodelijk kunnen zijn.
Het dieet van uw kat en de gezondheid van haar huid
De haren van uw kat bestaan voor 95% uit eiwit. Daardoor kan tot wel 30% van de dagelijkse eiwitinname van uw huisdier opgaan aan haargroei en vernieuwing van de huid. Een eiwittekort in het dieet van uw kat kan daarom negatieve gevolgen hebben voor haar huid en vacht, en bijvoorbeeld leiden tot een geschilferde huid, haarverlies, kleurverlies, slechte haargroei en dun, mat of broos haar.
Als uw kat een tekort heeft aan essentiële vetzuren, zoals omega 3 en omega 6, treden mogelijk ook symptomen op zoals een vette of droge huid en een matte vacht. Sommige essentiële vetzuren kunnen niet door het lichaam van de kat worden aangemaakt en moeten daarom een vast onderdeel van haar dieet zijn.
De eenvoudigste manier om dergelijke tekorten te voorkomen is uw kat een volwaardige en uitgebalanceerde voeding te geven. Voor katten met dermatologische problemen is er tevens speciale voeding die de kwaliteit van hun huid en vacht kan verbeteren.
De conditie van de huid van uw kat in relatie tot haar levensstijl
Als uw kat regelmatig naar buiten gaat, kan er vuil van buiten, zoals splinters of graszaden, aan de vacht blijven zitten en mogelijk leiden tot een geïrriteerde huid. Om krabben of jeuk te voorkomen, is het daarom raadzaam dergelijk vuil bij binnenkomst te verwijderen.
Het kan soms ook voorkomen dat uw kat wordt gebeten door andere dieren (met name als uw kat niet is gecastreerd). Als deze beetwonden besmet raken, kunnen er abcessen ontstaan en zwellingen, huidontstekingen en koorts optreden. Een dergelijke wond moet dan grondig worden gereinigd en behandeld door uw dierenarts.
Uw kat wassen is een goed idee, maar gebruik alleen producten die zijn ontworpen voor katten. De zuurgraad van hun huid hoger is dan die van mensen en shampoo voor mensen kan bij katten irriterend werken en huidproblemen veroorzaken.
Als u denkt dat uw kat huidklachten of een huidaandoening heeft, gaat u direct naar de dierenarts. Een snelle behandeling kan uw kat verder ongemak besparen.
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